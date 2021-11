El sector de las legumbres en Colombia comienza a cambiar su dinámica

Colombia importa cerca del 30% de los alimentos que consumen sus habitantes y el 100% de lentejas y garbanzos, porque el, país solo produce fríjoles. Eso hace necesaria una dinámica importadora que requiere de empresas dedicadas a esta tarea comercial para surtir el mercado nacional.

Por otra parte, este sector ha estado, tradicionalmente, en manos de hombres, una situación que ha hecho muy difícil la incursión de líderes femeninas con visiones disruptivas de calidad y productividad. Una de la mujeres que ha logrado romper esa barrera es Karen Álvarez, gerente y fundadora de la compañía Granos y Alimentos de Colombia (Gracol).



“Nuestro equipo de trabajo reúne los mundos de la alimentación, la agricultura y la nutrición. Desde hace casi siete años, cuando me instalé definitivamente en Barranquilla, nos hemos dedicado a importar, exportar, comercializar y distribuir en Colombia granos y alimentos, al tiempo que ayudamos a los agricultores nacionales en su crecimiento gracias a que los conectamos con mercados más amplios”, explica la ejecutiva.



Su historia comienza en Corabastos, la central de acopio de alimentos más importante del país, ubicada en Bogotá. A ese lugar acudía con su papá, dueño de la empresa Comercializadora Algrano, quien le enseñó los secretos de la labor y a negociar.



“Este es un sector predominantemente masculino. Por su naturaleza y porque las negociaciones son muy fuertes, siempre se exigió que quedara en manos de hombres”, dice la gerente de Gracol.



Un tiempo después de esa experiencia familiar, Karen Álvarez optó por estudiar Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de La Sabana. Luego, comenzó a trabajar en una agencia marítima, asegurando los procesos operativos y el cumplimiento de la atención de los buques en puerto, y la coordinación de servicios adicionales con los proveedores, además de la revisión de las características y necesidades de cada una de las naves, entre otras tareas.



Esa labor le permitió conocer de cerca el otro lado de la cadena. Más tarde, en 2017 cursó la maestría en Administración de Negocios en INALDE Business School.

Pero es en 2015 cuando decide hacerle caso a su intuición y seguir su propio rumbo, y funda Gracol, imprimiéndole su visión personal de la industria.



El desafío de ser mujer



Con la puesta en marcha de su empresa, Karen Álvarez empezó a afrontar nuevos retos, incluyendo el que considera que fue el más grande de todos: formar parte de un gremio manejado completamente por hombres.



“A veces estaba en llamadas con proveedores y me decían cosas como ‘no negocio con mujeres’ y me colgaban. También tuve que aprender a afrontar ese tipo de relacionamiento en las ventas, porque el hecho de que una mujer estuviera al frente de los negocios en este sector rompía completamente con la costumbre establecida”, cuenta Álvarez.



Como resultado de esa interacción, tuvo que redoblar sus esfuerzos para demostrarle al mercado de los granos en Colombia y a su papá que sí podía.



“El gremio es pequeño y todos se conocen; tal vez no veían en mi las características necesarias para convertirme en una negociante a la altura. Obviamente, cuando me doy cuenta de lo que hemos logrado con Gracol, siento una enorme satisfacción, acompañada del empoderamiento que requiero para afrontar cada desafío que presenta la industria”, dice.



Y agrega: “Creo que tengo una gran ventaja con respecto a mis pares y es que, gracias a mi papá, conozco la parte tradicional del mercado y lo he logrado volver más formal, mientras intento sumarle modernidad, tecnología y medios digitales. Esta ‘mezcla’ nos ha funcionado y le ha dado equilibrio al negocio”.



De hecho, recientemente el gremio de cultivadores de fríjol de Estados Unidos le solicitó a Gracol convertirse en su empresa embajadora en Colombia debido a la labor que la empresa desarrolla en redes sociales, sobre todo desde su cuenta de Instragram @gracolsas, que cuenta con casi 60.000 seguidores.



Creer y arriesgarse



En la actualidad, Granos y Alimentos de Colombia se posiciona como una de las cinco compañías del país con mayores volúmenes de importación de legumbres. Además, tiene importantes clientes como PriceSmart, Jumbo, Grupo Éxito, ara, Mercadería Justo & Bueno, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Megatiendas.



Al tiempo, la empresa se ha enfocado en temas de calidad con tecnología, tanto en las plantas como en su estructura. Para continuar con este propósito, Gracol adquirió maquinaria especializada que, en tres o cuatro meses, le permitirá implementar procesos que no existen en Colombia relacionados con los granos.



La gerente apunta que ahora la relación con los demás jugadores del mercado es cordial, incluso de admiración y respeto, y se ha establecido una competencia leal.



“Es importante correr riesgos y creer en nosotras. El mundo está cambiando, pero creo que todavía nos falta bastante por hacer en temas de paridad. Muchas veces, solo por ser mujer, no hay aceptación y nuestras habilidades y características son subestimadas. No hay que rendirse. Como mujeres, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos mientras eso nos haga felices”, concluye la fundadora de Gracol.



Para conocer más acerca su perfil, visite la cuenta de Instagram @karenalvarezgonzalez.