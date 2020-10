El seguro que entrega protección integral y respaldo a su empresa

Seguros Confianza es una aseguradora reconocida por su aporte a la nación apoyando el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, a través de sus seguros de Cumplimiento y Responsabilidad, por lo cual se ha posicionado en el mercado por más de 40 años. Hace 5 años, cuando Swiss Re Corporate Solutions adquirió el 51 por ciento de la composición accionaria, empezó un proceso de diversificación de su portafolio, con el fin de ir desarrollando una oferta integral para las empresas. Dentro de la estrategia nace PYME PLUS, un seguro el cual las compañías pueden armar según sus necesidades de cobertura de riesgos.

La decisión de lanzar este nuevo seguro se debe a que en Colombia las pymes representan el 99 por ciento(1) del tejido empresarial, aportan el 35 por ciento al PIB nacional (2), generan más de 16 millones de empleos el cual significa el 80 por ciento del total de los empleos (2), representan el 75 por ciento de las exportaciones nacionales (1) y tan solo el 40 por ciento de ellas cuentan con un Seguro Todo Daño Material (3), que sirve para protegerlas contra los riesgos inminentes a los que están expuestas debido a sus actividades diarias.



Hoy en día, las empresas, de acuerdo con su actividad comercial, se encuentran expuestas, en mayor o menor grado, a tener pérdidas derivadas de sus riesgos potenciales. Por esta razón, deben elaborar una matriz de riesgos para identificar sus puntos de inflexión, definir un Plan de Continuidad del Negocio -PCN- y desarrollar un plan de prevención. Es allí donde entra la función de una aseguradora, a quien la empresa podrá transferir sus riesgos, por medio de diferentes opciones de seguros y con planes de coberturas, para que, en caso de alguna pérdida, la aseguradora cubra los costos que se generen y la empresa pueda continuar con sus operaciones a la mayor brevedad posible y no se detenga.



El nuevo seguro PYME PLUS ofrece varias coberturas:



1. Daño Material: brinda cobertura integral para proteger a las empresas de posibles daños que puedan ocurrir en el desarrollo de sus actividades, ya sean por daños materiales de carácter accidental en las instalaciones del asegurado o las pérdidas de beneficios económicos.



2. Responsabilidad Civil General: cubre los prejuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que, de acuerdo con la ley y por razón de la Responsabilidad Civil Extracontractual, cause el asegurado a consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto, presentado en el desarrollo de las actividades cubiertas bajo la póliza, y que ocasione daños a terceros en sus bienes, y/o lesiones y/o la muerte a uno, dos o más de ellos.



3. Vida APL: protege situaciones imprevisibles que pueden afectar la calidad de vida de sus asegurados.



Además, PYME PLUS cuenta con coberturas en Manejo Global Comercial y Transporte de Valores y en su cobertura de Daño Material ofrece un programa completo que consta de ocho asistencias en cerrajería, plomería, electricidad, vidriería, des inundación, gastos de traslados de bienes, transmisión de mensajes y asistencia legal.



Con PYME PLUS, el patrimonio de las pymes en Colombia está protegido.



Para más información puede entrar aquí.