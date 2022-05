El software que facilita la nómina electrónica en Colombia

La nómina electrónica es un proceso establecido por la Dian en donde se debe generar y transmitir de forma independiente, por cada uno de los empleados, el valor correspondiente a los gastos laborales mensuales.

Entre los beneficios que trae el documento soporte de pago de nómina electrónica está poder usar los costos y deducciones relacionados con nómina validados por la Dian en la declaración de renta.



Segundo, desmaterializar comprobantes fiscales para facilitar la consulta y trazabilidad, así como acceso a mejores servicios electrónicos: devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas. Además, mantener actualizada la información de costos, deducciones e impuestos descontables reportadas a la Dian.



Y, por último, de acuerdo con la Dian, el procedimiento permite eliminar trámites administrativos, tales como certificar los desprendibles de nómina de los empleados a terceros interesados.



Dada la alta demanda de la diligencia ante la Dian, y la aceleración del proceso digital con la llegada de la pandemia en 2020, la compañía lleva dos años de operaciones en el país, ofreciendo un software de recursos humanos que se encarga del pago de nómina, pero también del desarrollo profesional de las organizaciones.



De hecho, de acuerdo con Camilo Mejía Landucci, Country Manager de Buk, la compañía nace porque se detectó que en las organizaciones hay una brecha en la transformación digital y tradicionalmente, las empresas invierten en tecnología pero no lo hacen para los colaboradores o las áreas de personas, es por eso que en 2017 se creó la plataforma y en ese momento tuvo una excelente acogida por parte de las empresas porque se identificaron los dolores que tiene una empresa y se materializó la solución en una herramienta.



“Pasamos de 0 a 4.000 clientes en Latinoamérica, liderando una etapa de expansión que inicia en Chile, pasa por Colombia, Perú y México, pero con el mismo objetivo de centrarnos en el cliente, que podamos dar una experiencia memorable a la hora de cumplir con sus procesos”, añadió.



Según Mejía Landucci, entre los beneficios que trae realizar la nómina electrónica a través de este único software está, en primer lugar, la reducción de tiempos, “todas las organizaciones tienen que pagar nómina y tienen que hacerlo para cada uno de sus colaboradores, eso quiere decir que este proceso tiene que ser transparente y fácil para que no se vuelva una carga operativa, por lo tanto, reduce tiempos, costos y errores”, agregando que muchas compañías pagan la nómina de forma manual o con cálculos de los colaboradores y de esta forma, no están exentos de que puedan cometer errores.



En línea con lo anterior, el segundo beneficio del software de Buk es que los cálculos manuales no existen y estos son delegados a una herramienta confiable que toma todas las normativas en Colombia, lo que evita tener sanciones de la Dian o de la UGPP.



“Se pueden descargar reportes, con información en tiempo real, con el nivel de detalles que se necesite para cuando cualquier colaborador quiera consultar cualquier información”, aseguró Mejía Landucci y, además, añadió que es un sistema intuitivo que está pensado para que en dos pasos se realice la nómina electrónica.



De esta forma, las compañías van a ahorrar tiempo, dinero, además que el software hace que sea más fácil este trámite pues todos los cálculos de nómina son detallados y minuciosos. Este es uno de los procesos más críticos en cualquier empresa porque tienen que llevar las vacaciones, la asistencia, el pago de comisiones, sumado a que cada colaborador puede tener una compensación diferente.



Un software de recursos humanos



Buk es una aplicación sólida, robusta, que permite un trámite más fácil y que cumple con toda la normativa. Sin embargo, la compañía que cuenta con más de 300 clientes en Colombia y espera crecer tres veces este año, no es solo una aplicación para el control de nómina, sino también gestiona todos los procesos del área de recursos humanos.



La nómina electrónica es solo una parte de una plataforma integral de recursos humanos que incluye todos los módulos necesarios para atender las necesidades de las empresas y los colaboradores, gestiona desde el pago de nómina, hasta selección, desarrollo profesional, beneficios, firma electrónica de forma sencilla e intuitiva y desde cualquier dispositivo al estar alojada en una nube.



“Al final del día Buk está pensada para hacerle la vida más fácil a la parte administrativa, por eso invertimos muchos recursos y tiempo en hacer que cuente con las últimas tecnologías, que sea realmente fácil para las empresas hacer cualquier proceso, la nómina la dividimos en dos sencillos pasos”, agregó Camilo Mejia Landucci Country Manager.