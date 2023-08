Empresario, bienvenido al mundo de los pagos con tecnología

Según un estudio de la plataforma española Finnovating, Colombia ocupa la posición número 12 entre los países con mayor número de 'fintech' activas del mundo y un tercer lugar en Latinoamérica, después de Brasil y México, con 642 'fintech'. Y es que el hecho de recurrir a la tecnología para transformar procesos financieros, representa para las compañías innovación y evolución en términos de crecimiento.





Precisamente, hablando de aquellas soluciones tecnológicas que permiten avanzar y optimizar procesos en cuanto a servicio al cliente y seguridad transaccional, en el país existe una compañía que ofrece un portafolio con diversas opciones, se trata de Payments Way, una empresa 100 por ciento colombiana.



“Desde hace cinco años, Payments Way viene brindándoles a sus clientes la posibilidad de acceder a un portafolio de servicios enfocados en impulsar el desarrollo de los negocios a través del ecosistema ‘fintech’. En ese sentido, parte de dicha oferta está compuesta por una pasarela de pagos que además de integrar en una sola plataforma todas las formas de pago que los comercios requieran como tarjetas débito o crédito, PSE, botones de pago, links de pago, integraciones vía API, códigos QR y efectivo, entre otros, permite controlar y validar las transacciones en tiempo real”, afirma Giovanni Vellojin, cofundador de Payments Way.



En línea con lo que menciona el directivo, la pasarela de pagos de Payments Way cuenta con certificación PCI DSS, lo que significa que la compañía cumple con un estándar de protección para las transacciones que realizan los consumidores, evitando el fraude, las estafas y las prácticas ilegales. De hecho, los riesgos asociados con la seguridad son un aspecto que la entidad ha venido trabajando a lo largo de toda su trayectoria.



“Nuestra seguridad la trabajamos con un sistema antifraude con más de 45 reglas que parametrizan el portal. Entre ellas se encuentran bloqueos de transacciones sospechosas, tarjetas clonadas, transacciones repetitivas o con números sucesivos, así como bloqueos de IPs. Esto también hace parte de la importancia que le damos a prestar un excelente servicio al cliente, ya que consideramos que debe ser personalizado y no robotizado, cercano, rápido y veraz”, continúa Vellojin.

‘TapGo’, una nueva solución para venta presente

Si bien la pasarela de pagos de Payments Way hace parte de la oferta de soluciones de venta no presente, al catálogo de servicios de venta presente se une ‘TapGo’, solución que se ha trabajado de la mano con Credibanco para el desarrollo de esta nueva aplicación con tecnología NFC.



“TapGo es una solución que permite que el proceso de cobrar en un establecimiento de comercio sea más rápido. Con TapGo, les damos a los comercios la opción de que descarguen esta aplicación en su celular y por medio de ella puedan cobrar sus ventas, sin necesitar un datáfono físico. Esto funciona a través de la tecnología con NFC y así como recibe tarjetas de todos los bancos y franquicias, permite crear links de pago de envío inmediato. Con un sistema SoftPOS, les damos acceso a los comercios para que acepten pagos de cualquier monto, asumiendo el costo por transacción”, explica Vellojin.



Ahora bien, en lo que se refiere a la seguridad, TapGo cuenta con un procesador local que proporciona todos los requisitos de solidez y rigor que se necesitan a nivel operacional, así como un código único para que cada comercio tenga la opción de identificar, individualizar y validar los pagos.



“La seguridad es un reto, pero también lo son los celulares que no tienen la tecnología NFC y las personas que desconfían al poner una tarjeta sobre un celular para realizar pagos. Estamos creando campañas de sensibilización para el uso de TapGo”, finaliza Giovanni Vellojin, cofundador de Payments Way.



Para mayor información, ingrese a https://paymentsway.co/.