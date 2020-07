Empresario, facilite su proceso de compras no estratégicas

Contribuir a través de diferentes servicios al cumplimento de los objetivos operativos, financieros y estratégicos de los clientes, es hoy en día una de las metas principales de Idico, una empresa que cuenta con más de 34 años de experiencia en el diseño de soluciones técnicas, eficientes y dinámicas para las grandes industrias latinoamericanas. Y es que Idico desde siempre, se ha considerado como “un aliado para optimizar y rentabilizar la gestión de compra de abastecimiento de componentes industriales de los usuarios que ven su área de compras y su gestión de abastecimiento como estratégicas.

Nosotros optimizamos la gestión de abastecimientos y las operaciones de carga de punto a punto; somos una empresa de servicios; nos especializamos en esos dos frentes”, asegura Mauricio Perdomo, gerente general de la compañía.



Pero para que una entidad optimice y rentabilice su gestión de abastecimiento, debe contar con un análisis inteligente del cómo genera sus gastos en la parte de suministro; clasificar lo que es estratégico y no en su negocio; dedicar su equipo de compras mayormente a lo que es estratégico para competir con otros; y permitir que expertos como Idico manejen adecuadamente sus compras no estratégicas.



Idico cuenta con presencia en Estados Unidos, así como en toda Latinoamérica y el Caribe, lo que le ha permitido poner a disposición de las empresas, los últimos desarrollos y tendencias del sector en el que se encuentran, apalancados sobre todo, en un portafolio de servicios creado con los más altos estándares de calidad. Ellos son expertos en manejar de manera estratégica las compras no estratégicas de sus clientes, basándose en un análisis que identifica qué tipo de oportunidades hay con miras a la correcta clasificación de la compra, y la evaluación de eficiencias técnicas para lograr productividad.



“Por lo general, las compras de las compañías se clasifican en estratégicas y tácticas, o no estratégicas (…) Lo que hacemos es un análisis para ver cómo están estructurando esos gastos, y utilizando nuestras técnicas y un equipo de ingenieros de datos, revisamos las variables que influyen en cada cliente, siguiendo las tendencias de la industria, y definiendo qué tipo de servicio podemos prestarle”, continua Perdomo.



Pero para hablar del portafolio de Idico, es necesario saber que atiende a la industria de la minería; energía; aceros; puertos y transporte; cementos y agregados; agroindustriales e ingenios azucareros; forestal y aserraderos; y manufactura en general; y en ese sentido, en su servicio de ´Spot Buy’, tiene acceso a más de 450 marcas de primera categoría de productos y equipos para el manejo de materiales (cintas, bandas transportadoras, montacargas, grúas, entre otros), que provienen de Europa, Estados Unidos, y Canadá, y que además, les permiten simplificar la gestión de compra, lo que quiere decir que, “cuando el cliente nos pide una máquina o un repuesto, nosotros se lo conseguimos beneficiándolo gracias a nuestra capacidad de negociación con nuestros proveedores. Cuando nos piden un ítem, tenemos varias opciones para suplir ese ítem con mejor acceso a precios, tiempos de entrega, o ajustándonos a la necesidad del cliente. También los asesoramos con otras marcas que puedan prestar el mismo servicio de la marca que solicitan, pero a un menor costo. Aparte de eso, hacemos un puente de comunicación entre los departamentos de mantenimiento, operaciones y compras”, agrega Perdomo.



Dentro de ese modelo de negocio transaccional con el que funciona Idico, y que no implica ‘fees’, ni otros costos fijos, e incluye opciones de financiamiento, también está un servicio denominado ‘Movimiento de carga seca’ en el cual está la posibilidad de que usted como empresario, incremente la productividad de sus operaciones de carga seca, reduzca los costos de operación, optimice espacios de operación, y elimine ineficiencias. Para esto, Idico le provee soluciones a través de equipos y tecnología de punta.



Otro de sus servicios es la ‘Tercerización’, en el cual se simplifica la gestión de compras, y el abastecimiento de suministros y servicios no recurrentes, ofreciendo cupos de crédito y consolidación de facturas. “En un acuerdo de tercerización, nosotros nos enfocamos en todas esas compras que por ejemplo, exigen la creación de un proveedor, lo que al final es un indicador muy importante el reducir el número de creación de proveedores no recurrentes. Por lo general, al equipo encargado, le toca hacer un seguimiento, revisar los documentos, y hacer otro tipo de labores que representan un sobrecosto administrativo y financiero. Lo que nosotros hacemos es optimizar el tiempo de ese equipo de compras; consolidar esas compras en una sola factura al mes y darle al cliente el plazo que necesita de acuerdo a sus políticas de tesorería; y ayudar a poner bajo control ese tipo de gastos para no generar ineficiencias. Cobramos un fee por ese servicio, pero está demostrado con casos reales, que los beneficios no son solo transaccionales sino de eficiencia, lo que compensa ese fee que cobramos, mientras se generan ahorros adicionales”, dice Perdomo.



Finalmente, el servicio de ‘Tail Spend Management’ está diseñado para empresas que estén buscando tener una función de abastecimiento de clase mundial. Este servicio se enfoca en gerenciar de manera óptima “la cola” del gasto que normalmente es el 20 por ciento del gasto, pero requiere el 80 por ciento del esfuerzo, y se compone de millares de proveedores no estratégicos. Las compañías que acceden a este servicio, pueden lograr ahorros y eficiencias significativas contribuyendo a su estado de resultados, y acercándolos al 7X que es el “estado del arte” para una organización de abastecimiento.



En lo que respecta a las garantías de los productos, Idico se encarga de cualquier gestión que tenga que ver con ella, llevando a cabo un control de calidad antes de la entrega del producto, y extendiéndole a sus clientes, el respaldo que ofrecen los fabricantes.

Idico le aporta a la industria colombiana

Según las cifras reveladas por el Dane, correspondientes al quinto mes del año, la tasa de desempleo pasó de 10,5 por ciento en mayo de 2019 a 21,4 por ciento en mayo de 2020, y al ver esos alarmantes números, Mauricio Perdomo, gerente general de Idico, considera que la labor que realiza la compañía, va encaminada a mitigarlos al ser generadora de empleo y oportunidades para el país, ya que “al prestar nuestros servicios, hacemos que las empresas se vuelvan más eficientes y competitivas, ayudando a que en Colombia haya retención de personal”.



Actualmente, y debido a la situación por la que atraviesa el mundo entero, Idico sigue brindando su asistencia cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad acordados, proporcionándole a sus empleados –profesionales de primer nivel- todas las herramientas necesarias, bajo una dinámica de trabajo a distancia que ya estaba dentro de sus planes.



Para mayor información ingrese a nuestra página web www.idico.com