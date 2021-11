Empresas: aliados para la revolución digital y capacitación

Hoy en día, la transformación digital no es una opción sino una necesidad para las empresas. Las pequeñas, medianas y grandes corporaciones deben mantener actualizados sus sistemas digitales para administrar y analizar las interacciones con clientes, anticipar necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad, aumentar las ventas y personalizar el servicio, con el fin de estar a la vanguardia de los cambios de su sector y así brindarles a los clientes las soluciones que necesitan desde una perspectiva 360°.



Así lo sostiene Juanita Pardo, Country Manager de Colombia en Salesforce (la plataforma que ofrece una solución de gestión de relaciones con clientes), quien destaca que con su equipo en el país están comprometidos a ayudar a sus usuarios a acercarse a los clientes.

“Salesforce ha hecho una apuesta enorme en el territorio colombiano y nuestros clientes han sabido aprovecharla. Valoramos inmensamente la confianza que ellos depositan en nosotros y por eso hemos construido todo un ecosistema en torno a su propio éxito. Todos nuestros equipos comerciales, arquitectos de programas, nuestra amplia red de socios y proveedores de software independientes están listos para ayudarlos a sacar el máximo potencial de Salesforce”, explica Pardo, quien además lidera el apoyo a las compañías para sus procesos de transformación digital.



“La transformación digital es una realidad muy distinta a la que pensábamos hace unos años. Hoy en día nos encontramos ante un panorama que requiere mucha más agilidad para adaptarnos a nuevos escenarios. Salesforce pone lo mejor de sí cada día para ayudar a sus clientes a lograrlo. De hecho, fue lo que más me interesó de la compañía cuando leí ‘Behind the Cloud’, un libro que explora los orígenes de Salesforce y explica cómo se simplifican soluciones para lograr mayor agilidad”, afirma la ejecutiva.



Al respecto, Laura Saldarriaga Sola, directora regional de Ventas de Salesforce, agrega que acompañar a las compañías en esta transición implica una gran responsabilidad, pero que siempre buscan mostrarles las herramientas y el camino que mejor se adapten a sus necesidades.



“El mundo digital actual ha transformado los procesos que antes eran obsoletos en las organizaciones y que les quitaban tiempo a los colaboradores para lograr mejores resultados. Desde Salesforce queremos darles una mano a las empresas para que tomen mejores decisiones, basadas en datos, y así responder a las demandas del mercado a través de la tecnología más avanzada”, precisa Saldarriaga.



Algunos desafíos



Juanita Pardo Castillo –egresada de la Universidad de los Andes, con un título profesional de administración de empresas y con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y en la gestión de relaciones de largo plazo con clientes de renombre en el territorio nacional y otros países de Latinoamérica– comenta que su mayor reto como Country Manager es ampliar significativamente la presencia actual de Salesforce en Colombia, a través de un equipo multidisciplinario para responder a las necesidades de cada vez más clientes que inician su proceso de transformación digital con ellos.



“Estamos comprometidos no solo con las empresas sino también con el desarrollo de una fuerza laboral capacitada en habilidades digitales para enfrentar los desafíos de un mundo en el que trabajamos desde cualquier lugar. Por esta razón, por medio de nuestra plataforma gratuita Trailhead, buscamos empoderar estudiantes en su etapa de trayectoria profesional, así como a empleados de diferentes compañías en habilidades comerciales, marketing, e-commerce, atención al cliente, analytics, TI y más, de manera que puedan progresar y acelerar la transformación digital”, enfatiza la directiva.



En este sentido, Salesforce considera que la capacitación es fundamental para el desarrollo de las habilidades de las personas, dado que permite poder incorporar tecnología a los desafíos de los equipos de esas áreas, así como para preparar a los profesionales para que puedan trabajar literalmente desde cualquier lugar.



En la actualidad, hay más de 12 mil usuarios de Trailhead en Colombia, que en conjunto lograron obtener más de 85 mil emblemas, lo que quiere decir que concluyeron más de 85 mil módulos de enseñanza para desarrollar sus habilidades gratuitamente a través de la plataforma.



En ese objetivo la acompaña Laura Saldarriaga, egresada de Mercadeo Internacional y Publicidad y Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI, quien en 2016 realizó un MBA en el IAE Business School de Argentina.



“El mayor desafío que solemos encontrar es que tanto los trabajadores como las compañías busquen desarrollar las habilidades de los colaboradores continuamente para así descubrir nuevas formas de innovar con la tecnología en el relacionamiento con el cliente. A partir del primer contacto con el cliente potencial hasta la relación con una antigua cuenta, el CRM ayuda a las organizaciones a alcanzar el éxito en cada aspecto de la atención al consumidor”, asegura.



Herramientas de gran utilidad



En cuanto a las expectativas presentes, Saldarriaga indica que Salesforce es un aliado estratégico ideal para construir relaciones más significativas y duraderas. Así mismo, resalta que el objetivo es seguir proyectando esta imagen en sus clientes, tanto actuales como potenciales.



Con respecto a las herramientas que utiliza Salesforce para facilitarles a sus clientes esta transformación, Pardo revela que la plataforma Customer 360 ayuda a sus usuarios a acercarse a sus clientes desde cualquier punto de contacto: ventas, atención al cliente, marketing o e-commerce.



Y agrega que para Salesforce es clave ofrecer caminos que ayuden a los clientes a capacitar a sus equipos en las diferentes herramientas y habilidades TIC, que permiten que haya una mayor y más rápida adopción de la tecnología dentro de la organización.



“Es por esto que al momento que el cliente adquiere un producto de nuestro portafolio, siempre puede contar con los recursos de Trailhead, nuestra plataforma de enseñanza en línea, para ampliar nuevas formas de agregar la tecnología para simplificar la rutina de la empresa. Más allá de eso, hay empresas especializadas en la implementación de Salesforce que brindan servicios de consultoría como nuestros partners homologados”, anota la Country Manager.



De esta manera, Pardo y Saldarriaga señalan que Salesforce se fundó sobre un principio simple: “existimos para ayudar a nuestros clientes a acercarse a sus clientes. Como ofrecemos servicios por suscripción, la cultura posventa es clave para nosotros, ya que cuando un cliente adquiere un producto trabajamos para seguir proporcionándole valor, incluso cuando el negocio del comprador ya creció y se transformó”.



Mientras que sobre su presencia en el país, Pardo manifiesta que Salesforce quiere integrarse y crecer en el ecosistema tecnológico colombiano, pues desde su arribo proyectaron convertirse en un jugador estratégico que acompañe a los clientes en su transformación digital de punta a punta.



“Ofrecemos un CRM capaz de atender las necesidades de cualquier tipo de industria y uno de nuestros focos está puesto en el sector de las fintech. Nuestra meta principal es transformar a los clientes, independientemente de su labor. Actualmente tenemos una base de clientes instalada, que lleva con nosotros más de diez años. Hemos encontrado un gran número de clientes y un mercado que nos quiere oír y que ve en Salesforce un futuro importante. Esperamos una expansión rápida y exitosa”, puntualiza la directiva.



A su vez, Saldarriaga indica que en Colombia la computación en nube hace parte del panorama tecnológico más codiciado por los empresarios y que, según el último reporte de IDC, su uso aumentará un 35%, pasando de US$373 millones en 2020 a US$2.022 millones en 2026. De esa manera, se espera que en el país se generen 163.900 empleos directos entre los clientes de Salesforce.



“Durante el mismo periodo, el uso de Cloud Computing por parte de los clientes de Salesforce añadirá US$114.6400 millones netos en nuevos ingresos empresariales, hecho que aportará positivamente a la economía local”, destaca la Directora Regional de Ventas de esta plataforma.