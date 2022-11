En JFK Cooperativa Financiera facilitan los trámites para usted

JFK Cooperativa Financiera continúa avanzando en el fortalecimiento de sus canales digitales, ampliando los servicios y las operaciones que sus clientes pueden realizar de manera virtual. Es así como desde octubre de este año se ha creado un formulario en el portal transaccional de la entidad para que los asociados puedan actualizar sus datos desde la comodidad de su casa u oficina.

Harol Estiven Zuleta, oficial de cumplimiento principal de JFK Cooperativa Financiera, recuerda que “nuestros asociados tienen la obligación de realizar la actualización de datos una vez al año, por lo que la Cooperativa ha pensado en facilitarles la tarea mediante la posibilidad de hacerlo en nuestra Agencia Virtual”.



Tanto desde computador como de un dispositivo móvil, el usuario puede ahora acceder a este beneficio que le permite no tener que trasladarse a una de las oficinas presenciales de la cooperativa, simplificando el trámite y ahorrándole tiempo en el proceso.



Estas acciones, como asegura Zuleta, hacen parte de la planeación estratégica en la cuales se contempla como foco institucional el cliente en el centro de la gestión, de ahí la importancia que tiene para la entidad hacerle la vida mucho más fácil a cada uno de sus asociados.

Un trámite, muchos beneficios

Más allá de la obligatoriedad normativa que les exige a los asociados de JFK Cooperativa Financiera tener actualizados sus datos, para la empresa este trámite es también una oportunidad para fortalecer su relacionamiento con el cliente, ya que en la medida que este tenga sus datos al día, el contacto será más cercano y efectivo.



“Esta relación de cercanía posibilita la eficacia en la comunicación mediante canales virtuales como el correo electrónico o mensajes de texto, a través de los cuales se les informa periódicamente de los beneficios que tiene la Cooperativa, sus productos de ahorro y crédito, y las actividades que se organizan para su disfrute y bienestar, como eventos artísticos, la entrega del aguinaldo navideño o de los subsidios y auxilios a los que puede acceder por sorteo”, señala Zuleta.



De otra parte, está un aspecto fundamental como la seguridad para realizar transacciones electrónicas, la cual es posible gracias a la verificación que se hace mediante códigos de autorización que llegan al correo electrónico o al celular; de no tener actualizado este dato es imposible que el cliente acceda a esta información. Así mismo, en caso de una clonación de la tarjeta débito o de registrarse transacciones sospechosas, es al número de contacto donde la Cooperativa podrá informar oportunamente al usuario.



“Para hacer la actualización de datos es necesario estar registrado en la Agencia Virtual, donde además el asociado puede realizar diferentes operaciones, como transferencias electrónicas interbancarias y consulta de sus productos con la cooperativa, generación de extractos y certificados”, explica.



Todas estas novedades están alineadas a las necesidades actuales de los usuarios en materia de transformación digital, la cual ha impulsado la modernización de los procesos de JFK Cooperativa Financiera desde hace algunos años.



El asociado tiene el deber de actualizar sus datos cada año. Cabe aclarar que así no haya modificación en la información entregada, es decir, que la persona tenga el mismo teléfono y correo electrónico, igualmente debe dejar constancia de que estos no han cambiado.



La actualización de datos electrónica es un servicio adicional, más no excluyente de la atención presencial, el cual llega para fortalecer la oferta omnicanal que JFK Cooperativa Financiera busca ofrecer a sus asociados y clientes, una experiencia de 360 grados que piensa en satisfacer sus necesidades.