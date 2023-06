Entrenamiento de tenderos: clave para lograr omnicalidad en minoristas

La educación es la clave del éxito en cualquier negocio, y en el canal minorista esto no es una excepción. Es por lo que hoy las compañías ven con gran impacto la necesidad de emplear distintos modelos de educación interactivos y prácticos para que los tenderos, dependientes y auxiliares de negocio aprendan todo lo necesario sobre el uso, características y lanzamiento de un producto, con el fin de brindar la mejor información posible a los clientes.

Entendiendo que diferentes marcas le atribuyen un importante porcentaje de la rotación de sus productos a este canal, la compañía Vision & Marketing desplegó desde el 2022 un nuevo servicio denominado Educación Trade, un servicio enfocado en canales como tiendas de barrio, droguerías, puerta a puerta e islas del centro comercial, entre otros, del que ya han hecho parte un número importante de marcas del país y que está cambiando la forma de abordar al shopper en este canal.



“Tuvimos la oportunidad este año de trabajar con una marca de cigarrillos electrónicos que inició su venta en algunas tiendas de barrio de la ciudad de Bogotá, y nuestra misión era que el tendero comprendiera el uso, las diferentes referencias y características de los productos que íbamos a exhibir en su mostrador, pasar de un “le ofrezco cigarrillos electrónicos” a toda una asesoría al shoper frente al producto, lo que permitió no solo que la marca aumentar sus ventas en estos puntos, sino que estos nuevos usuarios adoptaran la marca” indicó Virginia Arango Hidalgo, Directora de Innovación Vision & Marketing



La formación y capacitación son fundamentales para el éxito de cualquier negocio, y esto es especialmente cierto en el caso de los tenderos y trabajadores del sector minorista, a quienes queremos impactar y se vuelvan embajadores de las marcas. Estos trabajadores son la cara visible de la marca ante el cliente, por lo que su capacitación en cuanto a conocimientos sobre los productos y habilidades de atención al cliente son fundamentales para brindar una experiencia de compra satisfactoria. La formación en los tenderos no solo les brinda las herramientas necesarias para ofrecer información precisa y de calidad sobre los productos que venden, sino que también les ayuda a establecer una relación de confianza y fidelidad con el cliente. Además, una formación constante en el sector minorista también puede ayudar a los tenderos a mantenerse al día en cuanto a tendencias y nuevas tecnologías, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y mantenerse competitivos



La compañía Vision & Marketing tiene como objetivo este año, seguir desarrollando un portafolio sólido de soluciones diversas no solo para el canal moderno, sino también, para el desarrollo del canal tradicional y canales alternativos, así mismo, que las soluciones de Trade Marketing estén al alcance de todos con servicios como Merchandising y Promotoría Express, y servicios para volver cada vez más competitivas las marcas como Soluciones Digitales, Education Trade, Auditorias, Censos, Mystery Shopper, entre otras. Si quiere conocer más sobre estas soluciones lo invitamos a escribir a comercial@visionymarketing.com.co o puede ingresar a https://visionymarketing.com.co