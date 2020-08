Envejecimiento activo y saludable, un reto para la sociedad en general

Ayer, 23 de agosto, se conmemoró el día del Adulto Mayor en Colombia, una fecha propicia para recordar la importancia de una población que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), pasó de representar un 9% en el 2006 a un 13,4% en el 2019, y que, en medio de la pandemia del Covid-19, es uno de los grupos con mayores niveles de riesgo, tal como lo ratifican cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, según las cuales esta población representa el 49% de las muertes por este virus

Adicionalmente, en Bogotá, de acuerdo con una noticia publicada en el portal eltiempo.com: “casi 3 de cada 4 fallecidos por Covid-19 son adultos mayores”. Sumado a ello, en el mismo artículo, Rodrigo Heredia, médico geriatra del hospital San Ignacio afirma que la edad no es necesariamente el factor de riesgo más importante, sino las enfermedades de base, como hipertensión, obesidad y diabetes, aumentando su vulnerabilidad, panorama que genera una alarma, no solo para el Estado sino para la sociedad en general. Por esto, se hace cada vez más prioritaria la definición de políticas, programas, acciones y esfuerzos conjuntos orientados a favorecer su bienestar físico, mental, emocional y social.



En este contexto y conscientes de que ser persona mayor no solo representa una etapa del ciclo vital, sino todo un estilo de vida, de manera permanente Compensar desarrolla diversas estrategias que buscan dar respuesta a los más de 285.000 adultos mayores de 60 años afiliados a la Caja, los 252.000 al Plan de Beneficios en Salud y los cerca de 40.000 a sus Planes Complementarios.



“Por ser una de las poblaciones más vulnerables en estos momentos, hay que estar muy pendientes de los signos de alarma y extremar las medidas de protección”, explica Nataly Ayala, profesional del Programa Adulto Mayor de Compensar, quien además invita a las familias a acompañar a los adultos mayores a sobrellevar de la mejor manera la etapa de confinamiento. Para esto recomienda: motivarlos a aprender cosas nuevas, promover actividades en las que dejen fluir su vena artística, instarlos a realizar actividad física, fomentar hábitos de autocuidado y prevención, y espacios de encuentro virtual con familiares y amigos.



Precisamente, en línea con ese propósito de bienestar integral, ante la coyuntura actual, Compensar ha rediseñado algunos de sus programas, trasladándolos a la modalidad virtual, con una completa oferta que incluye actividades, cursos y eventos. Entre ellos, se destacan: “60 + Vital”, un programa gratuito dirigido a los afiliados en categoría A y B, que promueve a través de su contenido online la armonización física y cognitiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el autocuidado, la integración y el sano esparcimiento. Además, en su nueva Tienda Virtual, que cuenta con más de 800 actividades online para toda la familia, los adultos mayores encuentran opciones pensadas exclusivamente en sus necesidades, entre ellas: talleres de activación cognitiva y física, asesoría para aprender a realizar trámites virtuales, fortalecimiento de relaciones entre abuelos y nietos, cursos de guitarra, baile, música y cocina, manualidades, sistemas, tecnología, mindfulness, charlas nutricionales, gimnasio, clases grupales, planes de entrenamiento personalizados y natación en casa, para se mantengan siempre activos, sanos y felices.



Por otra parte, el 25 de junio se llevó a cabo el encuentro virtual “Celebrando la vida”, en homenaje al rol de los padres y las madres en la sociedad, y para el próximo 28 de agosto está programado el “Tercer Encuentro de Persona Mayor”, con la participación de Alberto Lineros con su conferencia “Ninguna crisis me gana” y la presentación especial de un show de baile interactivo.



De igual forma, en materia de salud, Compensar promueve permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores a través de programas de atención integral en los que interviene una completa red de profesionales en nutrición, psicología, medicina, trabajo social, enfermería, entre otros; y en medio de la crisis sanitaria, ha priorizado la atención y la entrega de medicamentos a domicilio de esta población.



De esta manera, Compensar continúa reafirmando su compromiso con la población mayor del país, brindándoles alternativas que favorezcan su calidad de vida, promuevan el bienestar integral y contribuyan a la construcción de una sociedad más sana, productiva y feliz.



