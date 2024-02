EPM: más de 520 soluciones solares que generan energía

Después de cinco años de innovar e incursionar en el mercado colombiano con soluciones solares, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya cuenta con más de 520 instalaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, que involucran 83,000 paneles solares.



Eso equivale a la siembra de más de 513,000 árboles, a dejar de emitir 240,000 toneladas de dióxido de carbono o al consumo de más de 30,000 hogares, lo cual conduce a la compañía hacia su apuesta por una energía limpia, competitiva y descarbonizada.

“Desde hace varios años estamos comprometidos con la sostenibilidad, con la transición energética y con el desarrollo tecnológico. Nuestro objetivo es potenciar el crecimiento de las energías renovables, tanto convencionales como no convencionales del Grupo en Colombia y América Latina”, explicó Fabio Rivera, gerente de Ofertas Comerciales de EPM.



Cerca del 80 por ciento de las instalaciones está en hogares y pequeñas y medianas empresas (pymes). El restante 20 por ciento está en grandes comercios e industrias de diferentes sectores productivos como alimentos, servicios, educación, salud, entidades públicas, entre otros.



Lo cierto es que las soluciones solares de autogeneración no solo son un mecanismo importante en la transición energética, sino que son una alternativa que reduce la dependencia de la energía convencional.



Es por eso por lo que desde el 2012 EPM incursionó con unos pilotos en esta alternativa, pero fue hasta el 2019 cuando arrancó oficialmente con la comercialización de este tipo de soluciones

Dos alternativas

En la actualidad, y dependiendo de las necesidades y las características del cliente, la empresa de energía ofrece dos posibilidades.



Una, la Solución Solar Integral bajo el modelo EPC (Engineering, Procurement and Construction) para hogares y pymes. Es un modelo en el que EPM le vende el kit al cliente, el cual consta de los paneles solares, los inversores, la instalación y la adecuación del espacio donde va a estar ubicada la solución. Puede ser en piso o en techo en una zona dispuesta exclusivamente para este propósito. Se trata de una solución de baja o mediana envergadura.



Son variados los beneficios que ofrece. No solo reduce la huella de carbono y la contaminación, sino que, al generar su propia energía durante el día, reduce el consumo de la convencional hasta en un 30 por ciento. Esto se traduce en un ahorro en el valor del consumo que puede oscilar entre el 8 y el 15 por ciento de lo pagado normalmente, dependiendo de algunas variables como ubicación de los paneles solares, consumo energético, radiación solar, entre otros.



“El usuario también tiene la alternativa de que si no usa toda la energía que generó en un día, nosotros le compramos esos excedentes. Puede ser que en un mes se generó más energía de la que el cliente necesitaba y esos kilovatios sobrantes se inyectan a la red de EPM. Eso es lo que le compramos”, explicó Rivera



Adicionalmente, la persona con este tipo de solución cuenta con beneficios en el impuesto de renta y puede también optar por una depreciación acelerada de los equipos.



La segunda solución que hoy ofrece es el Modelo PPA o Contrato de Venta de Energía, dirigido a las grandes Industrias, comercios e instituciones. Esta es la alternativa para clientes con demandas de energía más grandes.



“En este caso, hacemos un contrato con el cliente a 10, 15 o 20 años, entre más largo el plazo mayores beneficios en el valor del kilovatio/hora. Aquí el cliente no tiene que comprar equipos, es EPM la que hace las inversiones. La industria o gran empresa nos paga una tarifa por kilovatio de energía solar. El beneficio ganador de esta opción es que la inversión y el mantenimiento los hace EPM”, señala Rivera



Ninguna de estas soluciones solares ofrece almacenamiento, por lo que la energía solar que generan está disponible solamente en el día.



¿Qué se necesita para el uso de alguna de estas soluciones? Espacio físico y radiación solar.

Soluciones con almacenamiento

Ahora bien, EPM en su constante búsqueda por ofrecer nuevas y mejores alternativas a sus clientes, y gracias a sus procesos de innovación, ya hace pruebas con una Solución Solar Integral con Almacenamiento.



Se trata de una iniciativa que inaugurará en unos días en La Flor de La Guajira de la mano de un cliente gubernamental (Fuerza Aeroespacial Colombiana). Esta opción está dirigida a un grupo de clientes muy específico, con una demanda mayor de energía y con unas particularidades de ubicación geográfica especiales, que precisamente los obliga hoy a usar sistemas contaminantes y costosos.



“Con un aliado experto de Centroamérica hicimos esa solución con batería que guardará energía que tomará de la luz solar. Así, el cliente se servirá en el día de la energía que produce con la luz solar y en la noche usará la que se almacenó en esa batería que es de un tamaño considerable”, explicó el Gerente de Ofertas Comerciales de EPM.



La compañía apuesta por otros clientes con estas mismas características y no duda que la Solución Solar con Almacenamiento pronto tendrá una dinámica comercial importante. Precisamente la segunda instalación estará en Guainía.