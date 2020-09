ERP: el ‘software’ que impulsa a las empresas en la reactivación

La compleja situación que vive el mundo por cuenta del Covid-19 ha pintado un nuevo panorama para los entornos empresariales globales. En un momento en que la reactivación es la gran consigna de las industrias y la búsqueda de productividad, competitividad y eficiencia es más urgente que nunca, la óptima gestión de recursos empresariales se presenta como la mejor opción para adaptarse a las nuevas demandas de la economía actual.

Con la transformación digital al orden del día de las compañías que quieren asegurar su supervivencia en la “nueva normalidad” y la industria 4.0 a la vuelta de la esquina, los sistemas ERP (herramientas tecnológicas de planificación de recursos empresariales, por sus siglas en inglés) hoy viven una segunda juventud.

Hacia una industria inteligente

Se dice comúnmente que estar informado de todo lo que ocurre es la base para tomar decisiones inteligentes y, en el ámbito empresarial, no hay nada más cierto.



José Antonio López Chauvet, vicepresidente para Latinoamérica de Epicor Software, explica que la gran ventaja que tienen estas soluciones digitales (muchas de las cuales hoy se basan en la Nube) es el control de todas las operaciones, movimientos o procesos de una empresa, a través de la toma de datos en tiempo real.



“Son soluciones adaptables al tamaño y al nicho de cada empresa. Desde la compra de materias primas, pasando por el ciclo de transformación de un producto, la cadena de suministro necesaria para llegar al cliente final y los debidos registros contables y financieros que todo esto implica, los ERP hacen posible tener el control total de todos estos procesos para mantener los índices de productividad deseados e, incluso, incrementarlos para apalancar el crecimiento futuro de una industria”, precisa el vicepresidente para Latinoamérica de Epicor Software.



De esta manera, contar con un ERP significa tener una visibilidad total de todo lo que puede representar posibles demoras, pérdidas o mermas en una organización, para así tomar decisiones que lo corrijan y, por qué no, potencien su productividad.



“El control que permiten los ERP puede ser visto físicamente, desde el punto de vista de líneas de producción, cadenas de suministro y productos terminados; pero también es posible gestionar aquello que no se ve a simple vista como márgenes de utilidad del producto o servicio que la empresa comercializa, o los costos asociados a determinados procesos”, acota José Antonio López.





Prepárese para el futuro

En las últimas décadas, los ERP han sido una herramienta útil para empresas de todos los sectores, tamaños y geografías, sin importar sus niveles de facturación.



Son soluciones escalables y adaptables a diversos contextos; así mismo, a medida que una compañía va creciendo en el mercado y sus operaciones se van haciendo más complejas, siempre será necesario saber administrar lo que se tiene, o mejor, planificar cada activo empresarial.



“Normalmente, los ERP empiezan a ser adoptados por empresas de tamaño mediano, no muy pequeñas; una ‘startup’ de 20 o hasta 40 empleados podría sacarle gran provecho a estas soluciones de gestión. Se trata de organizaciones con crecimientos sostenidos a las que se les empiezan a “quedar pequeñas” herramientas como Excel para manejar su contabilidad o su logística, por lo que requieren de algo más robusto que permita registrar sus movimientos y, con base en ello, saber qué decisiones tomar para crecer de manera inteligente”, señala el vicepresidente para Latinoamérica de Epicor Software.



El experto explica que es muy común ver organizaciones que se asemejan a “castillos de naipes”, cuya demanda se incrementa de forma tan acelerada que, en un momento determinado, pierden de vista o no controlan el costo de lo que venden, haciendo que crecer sea un proceso doloroso.



“Invertir en un ERP es preparar a su empresa para el crecimiento que va a tener en un futuro, ajustándola a ese ritmo que necesita para cumplir con los nuevos requerimientos que se irán sumando”, afirma José Antonio López.





Manufactura al siguiente nivel

Cabe destacar que Epicor Software es una empresa con más de 45 años de experiencia brindando ‘software’ empresarial para industrias de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios; de ahí que conoce a profundidad las necesidades de estos rubros.



En la misma línea, más de 20.000 clientes en 150 países alrededor del mundo cuentan con la experiencia y soluciones (incluidos los sistemas ERP) de Epicor Software para mejorar su desempeño y rentabilidad.



Respecto a cómo las soluciones de Epicor Software pueden impulsar a las empresas de manufactura en la reactivación, José Antonio López afirma que “a través del control de cada proceso que podría optimizarse en una cadena de suministro, por ejemplo, estamos en la capacidad de contribuir a las compañías desde tres vertientes: disminuir costos de operación, crear más eficiencia dentro de cada operación y, de esta manera, incrementar las ventas”.



Las compras, la planeación de la producción y la demanda, entre muchas otras variables fundamentales en la manufactura, pueden simplificarse e, incluso, automatizarse para así tener eficiencias que deriven en reducciones de costos”.



“En la mayoría de los casos, algo que “mata” a muchas empresas manufactureras es el control de inventarios, y ahí influye mucho la planeación de la demanda. Por tanto, si esto último no se tiene ajustado a la realidad del negocio, es muy probable que haya problemas que afecten toda la operación y que, inevitablemente, se reflejarán en los ingresos”, puntualiza José Antonio López.





Presencia en Latinoamérica

Epicor Software ha ganado una muy buena reputación en el mercado medio latinoamericano, es decir, entre las empresas de tamaño mediano cuyos niveles de facturación oscilan entre los US $10 millones a los US $15 millones anuales, hasta organizaciones de más de US $500 millones anuales.



“Desde luego, contamos con clientes más pequeños y más grandes que ese rango. Sin embargo, donde mejor encajan nuestras soluciones es en empresas con dichos niveles de facturación. En Latinoamérica, especialmente en países como Colombia, estamos posicionándonos con mayor fuerza en empresas de entre US $15 millones y US $50 millones”, indica el vicepresidente para Latinoamérica de Epicor Software.





Escoger el ERP adecuado

El mundo de los ERP es muy diverso y sus soluciones se cuentan por miles. Aunque hay proveedores de renombre mundial con modelos de negocio de ‘software’ como servicio (es decir, solo se paga por lo que se usa), elegir un determinado ERP no es una tarea sencilla.



De acuerdo con José Antonio López, vicepresidente para Latinoamérica de Epicor Software, “lo primero que se debe saber es que hay ERPs que se hacen más complejos y avanzados en la medida en que el cliente lo requiera. Por ello, la empresa debe saber el uso que se le va a dar y tener una idea de los procesos a optimizar”.



A continuación, lo más recomendable es hacer una búsqueda ‘online’ y hallar aquellos proveedores con soluciones que mejor se adapten al tamaño y al nicho de su negocio. Luego de comparar entre diversos ERPs, costos y fabricantes, lo ideal es acudir directamente a ese proveedor para conocer más a profundidad todas las bondades que podría traer esta inversión.



“Muchas empresas proveedoras de ERPs brindan demostraciones para darles a sus clientes una idea de cómo su operación puede ser más eficiente de la mano de estas herramientas. Es más, en nuestro caso podemos llegar a darles un estimado del retorno de la inversión en el ERP”, explica el vicepresidente para Latinoamérica de Epicor Software.



Finalmente, los directivos de la empresa siempre deben tener en cuenta lo siguiente: los ERPs son una inversión, no un gasto.