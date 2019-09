Es el momento de las Fintech colombianas

La necesidad de las personas de acceder al mercado financiero colombiano ha motivado la creación de diversos canales de atención desarrollados por los mismos bancos y empresas vinculadas al sector con el fin de incrementar el acceso a diferentes servicios como los créditos, las transacciones y la gestión de activos, entre otros.



Aquí es en donde despuntan los emprendimientos y las plataformas que se reúnen bajo el concepto Fintech.



“Fintech viene de la expresión Financial Technology que se suele definir como la aplicación de la tecnología a las actividades financieras. Nosotros vemos Fintech como la innovación tecnológica que drásticamente mejora la experiencia del usuario de servicios financieros, cuidando los principios de la prestación de dichos servicios. Dado que la actividad financiera involucra de manera especial el orden público, la innovación tecnológica debe observar los requisitos prudenciales, los relativos a la integridad y transparencia del mercado, los de capital adecuado por tipo de actividad, y los relativos a manejo de riesgos y captación y manejo de fondos de terceros”, señala Carlos Fradique-Méndez, socio de Brigard Urrutia.



Al respecto, Fradique- Méndez manifiesta: “En Brigard Urrutia nos hemos dado cuenta que dadas las condiciones y necesidades del mercado financiero colombiano, es muy importante emprender e innovar conociendo muy bien los antecedentes y justificación del ambiente existente en materia de regulación y supervisión. Sin duda, muchísimo de la actividad financiera puede y debe hacerse mejor, más barato y rápido, por lo que hay un terreno fértil para Fintech (y además para iniciativas relacionadas tales como Regtech, Suptech, Constech y Proptech); pero innovar implica también entender en detalle qué existe hoy en día y por qué existe de cierta forma en particular. Con eso claro se puede innovar en lo que es viable innovar (que es muchísimo) y además hacerlo bien y de manera sostenible”.



“En Colombia no existe un marco regulatorio especial para las Fintech y probablemente no sea necesario o posible crear un régimen especial y único - dice Fradique-Méndez -. Sí hay un par de referencias normativas muy puntuales, como el Artículo 166 del Plan Nacional de Desarrollo, que señala que las empresas Fintech, sujeto a las normas especiales que se promulguen, puedan prestar sus servicios con un certificado de operación temporal que podría otorgar la Superintendencia Financiera hasta por dos años y dentro de los requisitos prudenciales y de capitales mínimos que se establezcan. Esto facilitaría, junto con otras importantes iniciativas de la Superintendencia (tales como el HUB y la arenera regulatoria) y el Banco de la República, que se generen alternativas y posibilidades para iniciativas Fintech”.



Lo anterior otorga mayor flexibilidad para la constitución de emprendimientos Fintech en Colombia, respetando, obviamente, los lineamientos ya mencionados, y que aporten de manera efectiva al objetivo final de facilidad de acceso y comodidad en el uso para cada vez más personas.