Es momento de cuidar el corazón

La salud cardiovascular es un aspecto fundamental. El corazón cumple una labor vital al bombear sangre y oxígeno a cada rincón del cuerpo, por lo que mantenerlo en buen estado es crucial para la calidad de vida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, cobrando la vida de aproximadamente 19,9 millones de personas cada año. Estas enfermedades, que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, engloban un variado espectro de patologías, incluyendo cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías reumáticas, entre otras.



En concordancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destaca que, en la región de las Américas, aproximadamente, dos millones de personas mueren a causa de las enfermedades cardiovasculares. Entre los datos proporcionados por la OPS se revelan tasas de mortalidad relacionadas a cardiopatía isquémica, con 73,6 muertes por 100.000 habitantes; ataque cerebrovascular, con 32,3; y enfermedad cardíaca hipertensiva, con 10,6.



Por su parte, según indica la Cuenta de Alto Costo (CAC) en Colombia entre el primero de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, se registraron 4.903.616 casos de hipertensión arterial (HTA), esto representa una prevalencia del 9,55% por cada 100 habitantes. Es por esto que, según el Ministerio de Salud, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de decesos en el país, siendo además una de las 10 principales razones que ocasionan la perdida de años de vida saludables.



Estas cifras se ven reflejadas también, en las Estadísticas Vitales del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), que reportan que, con corte a abril de 2023, el fallecimiento de 14.627 personas a causa de enfermedades isquémicas del corazón en Colombia.



Por otro lado, el Ministerio de Salud reporta que, en la actualidad, la enfermedad isquémica del corazón, el accidente cerebro vascular, la diabetes y la enfermedad hipertensiva ocupan los puestos 1°, 3°, 8° y 9° dentro de las diez principales causas de mortalidad en Colombia.



Iniciativas que salvan vidas

Desde hace más de dos años en Amgen Colombia se ha impulsado la iniciativa País sin infarto. Una campaña que reconoce la necesidad de cuidar a la comunidad médica y que ya completa 946 profesionales de la salud abordados para prevenir de manera proactiva en ellos el riesgo cardiovascular por altos niveles de colesterol LDL en la sangre.



“Este año la campaña ha llegado a ciudades como Yopal, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali y Popayán. Llama la atención que a pesar de que el promedio de edad de los médicos abordados fue de 32 años, aproximadamente el 10% tienen niveles de colesterol LDL no controlados y en algunos casos inclusive desconocían esta situación. Resulta fundamental estar siempre alertas a los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular sin importar la edad” explicó Catalina Hoyos directora médica de Amgen Colombia.



Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social creó la aplicación para dispositivos móviles "Conoce tu riesgo", disponible en dispositivos Android y Apple, con la que busca que los colombianos mayores de 18 identifiquen su riesgo de verse afectados por alguna de estas enfermedades y así acudir oportunamente a su servicio de salud para recibir el tratamiento indicado.



Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles de Minsalud, explicó la importancia de esta herramienta para la detección temprana de diferentes tipos de patologías. "Una vez se identifica el perfil de riesgo de la persona se definen las intervenciones que cada quien o un determinado grupo de individuos deben recibir y los responsables en el sistema de salud de desplegar las mismas", indicó.



Su funcionamiento es como una calculadora que procesa las respuestas del usuario a 17 preguntas muy sencillas. Una vez identificadas, el sistema le permitirá establecer la probabilidad de que se presenten dichas condiciones en los siguientes 10 años.



Dentro de los factores de riesgo se encuentran el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol sanguíneo, el consumo de una alimentación poco saludable, consumo y exposición a productos derivados del tabaco, la inactividad física, el consumo excesivo y periódico de alcohol, la contaminación del aire, la ansiedad y el estrés.



¿Cuáles son los riesgos?

El presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Jaime Alberto Rodríguez, hizo un llamado a la población para generar una mejor conciencia sobre estas enfermedades, señalando que son la primera causa de muerte en el país. Rodríguez destacó que las enfermedades cardiovasculares son inicialmente asintomáticas, por lo que es importante realizar chequeos médicos para detectar posibles eventos, como el infarto.



Además, señaló que uno de los factores de riesgo más comunes para las enfermedades cardiovasculares es la dislipidemia o presencia de colesterol elevado en la sangre. A pesar de las herramientas farmacológicas disponibles en el sistema de salud, muchas personas no le dan la importancia necesaria al control del colesterol. Aconsejó mantener niveles bajos de colesterol LDL desde edades tempranas para reducir la aparición de arterias obstruidas por colesterol.



El presidente también destacó la importancia de los programas de prevención primaria en todas las EPS, enfocados en controlar factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, presión arterial elevada, obesidad y tabaquismo, entre otros. Sin embargo, señaló que estos programas no tienen el impacto deseado en la reducción de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, el control de la hipertensión arterial en Colombia no supera el 25%, más de la mitad de los pacientes con diabetes no tienen el azúcar controlado y solo el 30% tiene el colesterol en metas.



Además de los aspectos clínicos, Rodríguez destacó los determinantes socioculturales que contribuyen a la carga de enfermedades cardiovasculares en Colombia. En este sentido, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Colombiana del Corazón trabajan en la promoción de estilos de vida saludables bajo el concepto de la Cultura del buen vivir. También abordan el tema del tabaquismo y el vaping, así como la importancia de estar en contacto con la naturaleza y generar espacios de vida conscientes.



En definitiva, la prevención de enfermedades cardiovasculares es responsabilidad de todos. Conociendo los signos de alarma, controlando nuestros niveles de colesterol, y adoptando estilos de vida saludables, se puede reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Además, es importante aprovechar los programas de prevención que se ofrecen tanto en el ámbito público como privado, ya que brindan las herramientas necesarias para cuidar de la salud del corazón y mejorar la calidad de vida.