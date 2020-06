Es momento de innovar y plantear estrategias de negocio

Sin lugar a dudas, el Covid-19 nos trajo nuevos desafíos en todos los campos. Nos hizo cambiar la forma de pensar, tanto para las empresas como los ciudadanos, además, aceleró la transformación digital e innovación. El teletrabajo, los nuevos patrones de vida y de consumo llegaron para estar presentes en estos tiempos y, probablemente, permanecerán en la posterioridad.

En este sentido, a nivel empresarial, ¿imaginemos por un segundo lo que hubiera sido vivir hoy sin conectividad, accesos o herramientas digitales? Como lo indica José Luis Gómez, director de Innovación de Claro, y uno de los invitados al Foro Virtual Tecnología, Transformación y Oportunidades, organizado por El Tiempo y Portafolio, “muchas de las empresas que han seguido operando durante esta coyuntura tan difícil no habrían podido hacerlo de no ser por los procesos de implementación tecnológica que ya llevaban adelantados”.



De hecho, de acuerdo con Business Insider, el 65 por ciento de las compañías en el mundo ha tenido un impacto algo negativo por la actual situación, obligándolas a plantear estrategias que les permitan resolver retos para los cuales muchas no estaban preparadas.



Por eso la importancia de la innovación y la tecnología, ya que han sido las herramientas que han empleado muchas organizaciones de Colombia y el mundo para mitigar o adaptarse a los efectos que ha causado la pandemia en las economías globales y que serán fundamentales también para su reactivación.



¿Qué debemos hacer?

Necesitamos integrar la tecnología en todas las áreas del negocio, que esté alineado a la visión de la empresa, y que sea ágil, para poder adaptarse a las situaciones cambiantes que se están presentando en los mercados, con los clientes y los propios empleados.



“Es una decisión de estrategia que cambia la cultura de una organización y en la cual desde los presidentes debe haber conciencia de su apropiación. Este cambio cultural y la adopción rápida de muchas tecnologías serán el eje transversal, sin importar la industria a la que pertenezcamos, de los momentos de recuperación después de la actual situación”, agregó el experto de Claro.



Un ejemplo es el sector de la salud, uno de los que ha tenido que responder más rápidamente a nivel tecnológico, con soluciones de telemedicina, por mencionar algunas, con despliegues muy agiles y que cumplan con todas las exigencias técnicas y operacionales que se requieren.



Gracias a la innovación y tecnología, desarrollados junto con entidades e instituciones de salud, han surgido iniciativas como la de Claro, que puso a disposición del personal médico una solución para apoyar el diagnóstico asistido del Covid-19 por tomografía computarizada en menos de 1 minuto.



Además de ser eficiente, ahorra tiempo y mejora en gran medida la precisión de las pruebas y la eficiencia de la detección. Este es un software basado en Inteligencia Artificial (IA) que analiza imágenes tomográficas y detecta enfermedades respiratorias en segundos, con un alto nivel de precisión.





Una oportunidad

Aunque el momento es crítico y ha golpeado con fuerza a unos sectores más que otros, es también una oportunidad de encontrar mejoras basadas en la innovación y tecnología para que los procesos sean más digitales y flexibles y que, de esta manera, puedan adaptarse a circunstancias externas, sin importar lo exigentes que sean. Es el momento para comenzar procesos de digitalización y transformación digital, e implementación de nuevas tecnologías.



