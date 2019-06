Escala Educación da acceso a la educación con ahorro programado

Fomentar el progreso a través de educación superior y ahorro programado, ofreciendo a los empleados de sus aliados empresariales, planes de ahorro para facilitar el acceso a la educación superior, es el objetivo más grande y con sentido social de Escala Educación.

Escala Educación es una empresa que empezó hace dos años dando acompañamiento vocacional, descuentos de matrículas en instituciones de educación superior y convocatorias a becas, integrando una oferta única en el mercado, que al complementarse con los aportes económicos de los aliados, ayudaban a eliminar las barreras de acceso a educación superior.



Por otra parte, este emprendimiento ha ido dentro de su trayectoria agregándole valor compartido a sus prácticas empresariales, facilitando el crecimiento personal y profesional de los colombianos que quieren salir adelante cursando una carrera universitaria, reduciendo los intereses de pago, recibiendo asesoría y apoyando a profesionales en el acceso a mejores oportunidades laborales.



Un ejemplo de superación

Escala Educación ha sido parte de la formación de 250 personas desde el año 2015 y tiene como meta impactar más de 50.000 familias a 2025.



“Cuando salí del colegio, salí como todos los pelaos que salimos emocionados a empezar a buscar lo que queremos estudiar y en dónde. En ese momento yo opté por una universidad privada, lastimosamente mis papás no pudieron pagarme la universidad”, comenta Sebastián Sepúlveda, estudiante de Administración financiera.



Revisando este panorama, “en Colombia tenemos una tasa de cobertura de educación superior del 50 por ciento, esto se da, dado que las universidades púbicas no dan abasto con la demanda, y menos del 20 por ciento de la población que aplica, termina entrando, el resto solo tiene una opción y es irse a una universidad privada; es mucho más costosa y los esquemas de financiación no siempre son los mejores”, afirma Jonathan Duarte, cofundador de Escala Educación.



Luego de conocer el modelo de negocio propuesto por la organización, “lo que pude comprender es que sí quiero emprender y lo quiero hacer bien, entonces la educación es muy importante. La tasa para los créditos educativos están bastante altas, termina uno pagando casi que el doble de lo que la entidad financiera le presta, entonces yo supe que ese no era el camino que yo quería recorrer”, dice Sebastián.



“Bajo esas problemática es que nace Escala. En sí nuestro producto es un plan de ahorro programado a largo plazo para educación superior para que las familias de clase media puedan completar sus metas educativas de una forma sostenida”, concluye el cofundador de Escala Educación.



Finalmente y como enseñanza y consejo, Sebastián, estudiante de Administración financiera, aclara que “estando dentro de Escala ve uno que realmente sí le están ofreciendo a las personas algo que les ayuda a salir adelante y a ser más tangible lo que quieren”.



Escala Educación, ha sido reconocida por Xposible Colsubsidio por demostrar que Xposible facilitar el acceso a la educación superior por medio del ahorro programado.

Si quieres conocer más de este proyecto mira el siguiente Video: Escala Educación



No olvides entrar a www.xposible.com/empresas-reconocidas