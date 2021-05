‘ESET Security Days’, la cita con lo último en seguridad informática

Es un hecho que con la masificación de los modelos de trabajo virtuales que, sin duda, llegaron para quedarse, las personas y las organizaciones tienen que invertir y enfocar su atención en proteger sus datos y la información relevante que poseen.

Por eso, eventos como el ‘ESET Security Days’ edición Colombia, un encuentro académico ya posicionado en la región y en el que se busca fomentar un espacio de networking y un clima de seguridad informática, resultan de gran utilidad, pues allí se les da a los asistentes un panorama completo sobre lo que está pasando y de las tendencias en seguridad informática, no solo de Latinoamérica sino del ámbito global.

En esa línea, Alexander Ramírez Duque, CEO en Frontech - ESET Colombia, revela que en materia de ciberseguridad en el país se ha generado mucha conciencia y se ha entendido la importancia y la necesidad de invertir en este aspecto, ya que cuando se analizan las estadísticas o se generan informes se evidencia que casi el 60 por ciento de las empresas a nivel nacional ha sufrido por lo menos un incidente de seguridad informática.

“Cuando hablamos de esto vemos como, por ejemplo, los ciberdelincuentes pueden atacar a las compañías con el propósito de robar información, lo que puede comprometer la continuidad del negocio y exponer a las empresas a un riesgo reputacional, incluso en Colombia tenemos casos de organizaciones que han sido víctimas de este tipo de ataques denominado Ransomware y lamentablemente han tenido que pagar la extorsión para recuperar su información, algo que desde Frontech – ESET no recomendamos hacer porque se alienta esta práctica”, indica el directivo.

No obstante, el experto afirma que, aunque ha aumentado conciencia al respecto, aún hay un alto porcentaje de empresas a las que les falta implementar los conceptos básicos o los controles dentro de sus estructuras como compañía para implementar adecuadamente los programas de seguridad informática, ya que esta se compone de capas y no sirve solamente contar con una muy buena tecnología o con el hardware adecuado; es muy importante que exista una excelente capacitación de los empleados no solo en las áreas de Tecnología sino en general.

Afirma también que el éxito de una buena gestión de la seguridad informática está en el acompañamiento, educación y la correcta elección de las herramientas en función de la necesidad de las organizaciones, pilares fundamentales en el proceso de acompañamiento a sus clientes.

‘ESET Security Days’, la cita con lo último en seguridad informática

Por esa razón, el ‘ESET Security Days’ está dirigido a todos los directivos de las organizaciones, incluidos los departamentos de TI, administrativos, los de compras, la alta gerencia, etcétera, porque es vital generar conciencia y entender la importancia de invertir en seguridad informática para proteger los datos de las compañías, un compromiso que debe involucrar a todas las áreas.

Detalles del evento

Con ese enfoque, entre los principales temas que se abordarán este jueves 13 de mayo está el denominado ‘Ransomware’, que está afectando a muchas empresas en el ámbito global y que en América Latina ha cobrado una relevancia especial en los últimos años.

Otros temas serán: ‘Nueva normalidad, nuevos paradigmas: Homeworking y la nube’, ‘Cómo evolucionar en ciberseguridad en su empresa’ y ‘Cómo diseñar la estrategia de seguridad en su empresa’.

“También vamos a hablar de la Ley de protección de datos, con la participación de dos panelistas expertos, uno desde el punto vista jurídico y el otro desde la consultoría de compañías, para exponer justamente lo que establece la normativa en Colombia, pero además para analizar lo que plantea la ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) en Europa”, precisa Ramírez, quien será el encargado de darle apertura al evento.

Así mismo, el ‘ESET Security Days’ contará con las intervenciones del ‘speaker’ internacional Tony Anscombe, Chief Security Evangelist de ESET Eslovaquia; Cecilia Pastorino, Security Researcher y Franco Fabricatore, Product Marketing Analyst de ESET Latam; Andrea Chaves, National Sales Manager y Andrés Guerrero, IT Manager de Frontech - ESET Colombia.

Los interesados en participar en este evento gratuito pueden hacer la inscripción en el link https://www.ESETlive.com/securitydays-colombia, donde deben registrar sus datos para que –a vuelta de correo– les llegue la confirmación de la asistencia, para que este 13 de mayo puedan conectarse online a este evento que, además de interesante, brindará mucha información valiosa para las organizaciones.

“Hoy en día el mundo cambió, así como la realidad laboral y la forma en la que las empresas interactuamos con nuestros clientes. En ese sentido, al igual que se dio esa transformación, las amenazas informáticas también han evolucionado, y por eso queremos darles a las organizaciones un panorama general sobre seguridad informática y compartir con ellas algunas herramientas y tips que son importantes para que tengan en cuenta a la hora de considerar invertir en este campo”, puntualiza Alexander Ramírez Duque, quien resalta la trayectoria de más de 35 años de ESET, empresa de origen eslovaco y que hace presencia en más de 180 países.