La institución vuelve a quedar entre las 1.001 compañías más grandes del país. Esta vez, en el puesto 846, con ingresos operacionales de $292.779 millones. ¿Cuáles son las razones que explican esta nueva inclusión?

Es un reconocimiento del mercado a un modelo administrativo basado en el paciente y en el cumplimiento de sus expectativas, lo que ha llevado a que Clínica Medical siga creciendo cada día a través del desarrollo de modelos de prestación de servicio innovadores, tendientes a resolver las verdaderas necesidades del usuario.



¿En qué beneficia a los pacientes este desempeño?



En primer lugar, al poder obviar toda una cantidad de trámites administrativos que dificultan la prestación del servicio, los pacientes eligen a Clínica Medical como una de las mejores soluciones. En la actualidad contamos con seis sedes y una cobertura en Bogotá bastante amplia, algo que nos permite estar más o menos a 15 minutos equidistantes de cualquier punto de la capital. Por eso la gente ya nos reconoce por nuestros servicios ágiles y oportunos. Además, disponemos de un alto nivel de complejidad y una gran capacidad resolutiva que nos permiten estar centrados en el paciente.



¿Es una clínica eficiente en materia de consultas, procesos médicos y urgencias?



Nosotros, a diferencia de lo que puede existir en otro tipo de instituciones, ofrecemos tiempos de espera cortos, lo que hace no sólo que el paciente nos elija, sino que aumenta la productividad de nuestros equipos de trabajo puesto que no hay tantos tiempos muertos ni para el paciente ni para el personal esperando, por ejemplo, que se resuelvan sus necesidades. Estamos para atender al paciente y no para hacerlo esperar ni para ponerlo a hacer trámites.



¿Qué proyectos de innovación tecnológica médica tienen previsto en el corto, mediano y largo plazo?



En las actuales circunstancias políticas del país, ni nosotros ni nadie tiene algún proyecto a corto o mediano plazo. Estamos esperando a que se decanten algunos puntos importantes, como el tema de la reforma a la salud, antes de emprender un programa. Sin embargo, estamos consolidando cada día más nuestra red de urgencias en Bogotá, es decir, planeamos contar con más sedes y profundizar los servicios que han sido de gran aceptación de parte de la comunidad. Estamos pendientes, por ejemplo, de abrir una sede en Toberín, lo mismo que en otras zonas de la ciudad.



La entidad debe de disponer de un gran talento humano…



Uno de los grandes activos y una razón de ser reconocida como una de las compañías más grandes del país es nuestro talento humano, altamente capacitado y comprometido con el usuario. Un compromiso al que la clínica responde con estímulos como, por ejemplo, el del esquema de contratación, que implica contrato laboral con todos los derechos para colaboradores y, a diferencia de lo que sucede en otras entidades en donde se contrata por prestación de servicios. Los nuestros cuentan con todas las prestaciones de ley y además con instalaciones modernas y cómodas, dotadas con los últimos avances tecnológicos y biomédicos. Es decir, no tienen que sufrir para atender los pacientes.



¿Cómo va la institución este año? ¿Volverá a figurar entre las más grandes del país?



Lo más probable es que sí, pues hemos continuado con el proceso de crecimiento, con un porcentaje en ventas de entre el 7% y el 10%. Eso nos permitirá permanecer en ese ranking o incluso mejorar de puesto. Pero más que figurar en un ranking, lo que quisiera recalcar es que Clínica Medical es lo que es porque verdaderamente se preocupa por el paciente: una institución en donde él recibe un trato digno y amable, en instalaciones amplias, limpias, cómodas y, sobre todo, sin ser maltratado.