Este es el gran aliado del modelo de trabajo híbrido

Desde hace tres años, cuando se presentó la pandemia ocasionada por la aparición del covid-19, las prioridades de los seres humanos empezaron a cambiar y, en lo que respecta a la parte laboral, la forma de trabajar dio un giro de 360 grados. Según cifras, antes del covid-19, el 20 por ciento de las personas trabajaban desde sus casas, el 21 por ciento de forma híbrida y el 59 por ciento desde las oficinas. Es más, de acuerdo con una encuesta de la consultora McKinsey realizada entre finales del año 2020 y principios del 2021, gran parte de los ejecutivos de todas las industrias esperaba que los empleados estuvieran en la oficina entre el 21 y 80 por ciento del tiempo o de uno a cuatro días a la semana, siempre y cuando en sus roles no fuera esencial la presencialidad ¹.

Lo anterior indica que el modelo de trabajo híbrido reapareció para quedarse, pues desde ese momento les ha enseñado a las personas que hay otras opciones a través de las cuales es posible lograr ser productivas, avanzar en equipo y hacer que evolucione un negocio. De hecho, actualmente, el 40 por ciento trabaja desde sus hogares, el 28 por ciento de manera híbrida y el 32 por ciento desde las empresas.



Pero el modelo de trabajo híbrido tiene altas exigencias, sobre todo para las compañías que deben implementar estrategias que garanticen que sus colaboradores realicen sus actividades de manera correcta y segura, tanto desde la entidad como desde cualquier lugar. Por ejemplo, deben poder trabajar desde su sede, en una cabaña en medio de un bosque, un tren a toda velocidad, una casa en la playa, un café o en una zona horaria diferente a la habitual.





La tecnología siempre tiene que hacer más

En medio de ese panorama, hoy en día el 78 por ciento de las empresas están cambiando su diseño de oficina para adaptarse a las nuevas necesidades de un modelo de trabajo híbrido y el 60 por ciento de los departamentos de Tecnología e Información (TI) buscan subcontratar servicios para ayudar a los colaboradores a trabajar de forma remota, lo que hace que la tecnología sea la gran responsable de que todo funcione, es decir, de brindar herramientas que mantengan seguros a los empleados, les permitan aprender, crear y conectarse con otros, de tal forma que la flexibilidad que trae consigo este modelo, no les afecte su crecimiento personal y profesional.



De lo mencionado, también da cuenta un estudio desarrollado por Microsoft®, en donde afirma que el 73 por ciento de los trabajadores desean conservar las condiciones flexibles del trabajo remoto², pero ¿cómo lograrlo?, debe ser de la mano de un aliado y es aquí cuando los gigantes tecnológicos entran a jugar un papel fundamental en la fabricación de productos que evolucionen de tal modo, que permitan que esta nueva era del trabajo sea sostenible para todos.



Sin duda, HP es uno de esos fabricantes, esta compañía de tecnología le apuesta a hacer de este planeta un lugar mejor y con más de 80 años de acciones que prueban sus intenciones, ofrece un portafolio de equipos y soluciones que han reinventado la vida digital. HP sobresale por su capacitad de hacerle frente a los desafíos que sus usuarios y el entorno les propone y, para esta ocasión, no es la excepción, pues ha hecho que el computador sea en definitiva el mejor aliado para el modelo de trabajo híbrido.





Trabaje de manera efectiva desde cualquier lugar

Al analizar las opciones de HP que ayudan a cumplir con los estándares de un buen modelo de trabajo híbrido, encabeza la lista el computador portátil HP ProBook 440, un equipo con el que usted podrá trabajar productivamente desde donde desee. Cuenta con un diseño moderno que responde a las necesidades del presente y brinda rendimiento, seguridad y durabilidad, un chasis compacto, ligero y fino con componentes de aluminio que hacen que transportarlo sea completamente cómodo, una pantalla de alto brillo opcional que ocupa el 87 por ciento del cuerpo y un teclado silencioso.



El HP ProBook 440 está equipado con el último procesador de cuatro núcleos de Intel®, la innovadora tarjeta gráfica Intel® Iris® Xe y una memoria SODIMM de dos canales rápida y ampliable para que almacenar los trabajos, presentaciones, imágenes y otro tipo de archivos, no sea un inconveniente. Además, con un procesador Intel® Core™ de cuatro núcleos opcional que agiliza las aplicaciones empresariales, una batería de larga duración y una unidad de estado sólido de alta velocidad.



En lo que a seguridad se refiere, está protegido por HP Wolf Security for Business que crea una defensa mediante un hardware resiliente para protegerlo de las amenazas modernas, su pantalla se puede volver oscura e ilegible desde los laterales con HP Sure View Gen3 para evitar las miradas indiscretas, su cámara de privacidad integrada bloquea la lente de la cámara y su acceso puede depender de un sensor de huellas.



Por otro lado, tiene una batería de larga duración, conexión rápida y fiable en entornos inalámbricos densos con una velocidad de Gigabit Wi-Fi 6 y dos puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C® 3.1 Gen 2.



Por último, en relación a garantías y asistencia, los servicios de HP incluyen opciones de garantía limitada de uno y tres años y asistencia de software durante 90 días, según el país.



