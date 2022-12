¡Este viernes se sortean 333 millones de dólares!

No necesitas salir de Colombia para tener la chance de ganar los 333 millones de dólares, más de 1,6 mil millones de pesos, que el Mega Millions de Estados Unidos ofrece este viernes 2 de diciembre. ¡Un premio tan grande podría garantizar la estabilidad financiera de los colombianos, por el resto de sus vidas!

Muchas veces te habrás preguntado si es legal ganar premios de las loterías de Estados Unidos sin ser residente. Te informamos que no existe ninguna ley que prohíba que un extranjero cobre los premios de las loterías norteamericanas.



GranLoto lleva entregados más de 110 millones de dólares a más de 7 millones de ganadores de todo el mundo. Entre sus mayores ganadores se encuentran una mujer de Panamá que ganó 30 millones de dólares y un hombre de Irak que se llevó a casa un premio de 6,4 millones de dólares. Todos los premios se notifican por correo electrónico o SMS. Si ganaste un premio mayor, GranLoto te ayudará a que reclames el premio personalmente. Si ganaste un premio secundario, te transferirán todo el dinero en forma directa y automática a tu cuenta personal.



Jugar a la lotería en línea en GranLoto es simple, seguro y protegido. El próximo sorteo del Mega Millions se celebrará en solo un día, y con solo unos pocos clics y un poco de suerte, podría convertirse en el próximo gran ganador de la lotería.



¡No te quedes sin boletos!

​



Precios accesibles



Los boletos del Mega Millions son muy accesibles y cuestan alrededor de 5 dólares por línea, y en ese valor ya está incluida la comisión que el sitio cobra por su servicio de mensajería. Además, el portal ofrece numerosas herramientas para ahorrar dinero y tiempo como los Multi Sorteos y las Subscripciones.



Jugar al Mega Millions en 4 pasos con boletos oficiales:



1. Abre una cuenta GRATUITA en GranLoto.

2. Ingresa a la página de la lotería Mega Millions.

3. Elige cinco números principales y un número adicional. Puedes usar tus números de la suerte o hacer clic en el botón Aleatorio para que tus números se generen automáticamente.

4. ¡Confirma tu compra en la parte inferior de la pantalla!



Una vez confirmada la compra, la oficina local en Estados Unidos comprará el boleto oficial del Mega Millions en tu nombre y te enviará una copia escaneada a tu cuenta como parte del servicio “Vea su boleto”. Además, cuando ganes serás notificado por correo electrónico o SMS y disfrutarás de tus premios al completo, 100% sin comisiones.



¡Forma parte de la selecta lista de grandes ganadores de GranLoto!



No serías el primer latino en ganar un gran premio en GranLoto, es que los latinos destacan especialmente por haber reclamado premios increíbles que van desde los 50 mil dólares, ¡hasta los 30 millones de dólares!



Jugar a la lotería en línea en GranLoto es simple, seguro y protegido. Con solo unos pocos clics y un poco de suerte, podría convertirse en el próximo gran ganador de la lotería. Aún no ha habido un ganador del premio mayor del Estados Unidos lotería de Colombia, pero todo eso podría cambiar en el próximo sorteo de este viernes.



Asegúrese de no perder esta gran oportunidad comprando sus boletos oficiales del Mega Millions en línea hoy en GranLoto.



¡Juega ahora por un fabuloso premio mayor de US$ 333 millones!



