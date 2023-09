Estela, expertos en cumplimiento y transparencia digital

La transformación digital ha traído consigo una serie de cambios a los cuales las empresas de todos los tamaños y de diversas industrias se han tenido que adaptar. Parte de estos cambios se centran en la gestión adecuada de riesgos y en la adhesión a las normativas legales y éticas que les permiten mantener su reputación. Esto significa que el cumplimiento digital emerge como una disciplina esencial que trabaja de la mano de la tecnología, la legalidad y la transparencia.

En Colombia, al igual que en todos los países del mundo, el cumplimiento digital es el eje central de los negocios. Cuando se habla de este tema, se hace alusión a aquellas herramientas y mecanismos que permiten cumplir con ciertas normas. En este sentido, se derivan soluciones que apuntan a la transparencia y eficiencia.



En línea con ello, Facture, una compañía que surgió en medio de la coyuntura que vivió el país cuando se planteó la posibilidad de utilizar la facturación electrónica como una opción de control para evitar la evasión fiscal, se unió a Estela en colaboración con un fondo de inversión de capital privado. Estela es el resultado de la suma de varias empresas pioneras en cumplimiento y transparencia digital en distintos mercados, con presencia en países como México, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá, entre otros.



"A través de esta integración, buscamos proporcionar servicios de cumplimiento, eficiencia e incorporación digital a nivel local y regional. Esto permitirá a las empresas no solo cumplir con la normatividad, sino también optimizar sus procesos. La unión de Facture con Estela significa la posibilidad de brindarles a las entidades soluciones estables y con la mejor tecnología posible. Queremos que las compañías hagan más eficientes sus procesos, pero entendiendo que el cumplimiento con la regulación hace que todo negocio funcione mejor", afirma Diego Mejía, Country Manager de Facture by Estela.

Cambiando la agenda digital

En línea con lo mencionado, las soluciones de Estela se centran en la documentación fiscal electrónica, identidad digital, gestión documental, firma electrónica y otros aspectos que componen el ecosistema de colaboración digital a partir de la factura electrónica. Parte de su misión es trabajar en el cambio de la agenda digital de las empresas para guiarlas hacia la innovación digital constante y resolver los retos operaciones, regulatorios y de cumplimiento de las empresas en Iberoamérica.



"Queremos fomentar el uso eficiente de la tecnología para que las empresas puedan ejecutar sus procesos sin tener que realizar grandes inversiones. Y es ahí cuando usamos la tecnología para abordar los desafíos del cumplimiento y la transparencia digital al alojar nuestras soluciones en la nube. Contamos con una unidad muy grande en lo que respecta a innovación y producto, y por ello no solo estamos a la vanguardia de lo que sucede en el mundo del cumplimiento digital, sino también a cargo de traer lo último en tecnología para el servicio de los usuarios", continúa Mejía.



Cumplimiento normativo con soluciones efectivas

Cuando se dan a conocer las soluciones de Estela, se destaca la forma en que aborda la ética y la responsabilidad en la prestación de servicios a sus clientes. En palabras del Country Manager de Facture by Estela, son dos temas que deben trabajar de la mano.



"No podríamos hablar de un propósito misional sin comprender las reglas y leyes que no solo debemos cumplir, sino garantizar que nuestros clientes las cumplan de manera confiable. La ética y la responsabilidad van de la mano, y en esta medida, es crucial demostrar que existe una seguridad sólida en el ámbito del cumplimiento digital. En un mundo cada vez más digitalizado, la gestión eficaz del cumplimiento normativo se convierte en un pilar fundamental", argumenta Mejía.



Lo anterior no es posible si no existe una pedagogía adecuada para que las personas también puedan entender el valor de la adaptación a las nuevas regulaciones, con desarrollo, cambios y eficiencias tecnológicas. Esta ruta debe ir acompañada del cumplimiento de las normas, así como del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la era digital.



"Si logramos consolidar esta alianza con Estela, continuaremos siendo una de las principales fuentes de información para los sistemas de facturación electrónica y eficiencia digital que se están implementando en Iberoamérica. Queremos ser el jugador más importante en este ámbito y lograr la integración de las herramientas en una sola autopista de soluciones que beneficie a todos los países que están implementando este tipo de sistemas", concluye Mejía.



