Plurall presenta los dos nuevos productos de su portafolio

De acuerdo con el Informe de Dinámica de Creación de Empresas realizado por Confecámaras, basado en la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que recoge información del registro mercantil de las 57 Cámaras de Comercio del país, entre enero y diciembre del año 2021 se crearon 307.679 nuevas empresas en Colombia, un aumento de 10,6 por ciento en comparación con el año 2020. Del total, el 74,4 por ciento corresponden a personas naturales y el 25,6 por ciento a sociedades¹.

Lo anterior, indica el éxito que ha tenido la reactivación económica y el impulso que han decidido tomar los microempresarios que tienen la oportunidad de acceder a soluciones financieras diseñadas para apoyarlos en el crecimiento y fortalecimiento de sus negocios, de una forma ágil y transparente. Y es que en muchas ocasiones, el dinero se convierte en ese obstáculo difícil de derribar cuando se trata de incursionar en el mundo empresarial.



Precisamente, para ser un aliado de aquellos que buscan el éxito de sus ideas, nació Plurall, una fintech que busca poner a disposición de los microempresarios, los mejores proveedores y prácticas para lograr efectivamente la inclusión financiera.



“Plurall se creó como consecuencia de la experiencia de sus fundadores. Mi socio, Glenn Goldman, lleva más de 20 años en este negocio de las fintech prestándole dinero a los pequeños negocios en Estados Unidos, Brasil, México y Colombia, lo que significa que conoce realmente cómo hacer que este negocio funcione. Por mi parte, llevo diez años en el sector y trabajando desde el lado transaccional, ofreciéndoles a los microempresarios productos transaccionales. De la unión de los dos, nació la idea de Plurall, empezando en Colombia, para lograr una inclusión financiera efectiva de los microempresarios”, afirma Federico Gómez, CEO de Plurall.



Soluciones creadas por y para microempresarios



Es evidente que en Plurall creen en la capacidad de los microempresarios y reconocen que ellos son el corazón de su economía, por ello, la marca cuenta con un portafolio de soluciones que no pretenden enfrentarse a la banca y a las microfinancieras, sino brindarles a sus clientes posibilidades que los ayuden a no acudir a los famosos ‘gota a gota’.



“El microempresario necesita fondearse y muchas veces sus opciones son escasas o se demoran en tramitar, lo que los lleva a acudir a los ‘gota a gota’; ahí hay un problema social muy grande que Plurall busca ayudar a solucionar y la única manera es por medio de una fintech y de la aproximación que estamos haciendo a nivel digital”, continua Gómez.



Ahora bien, ¿cuáles son sus productos? El primero es el microcrédito digital, un producto que en este momento presta desde $400.000 y hasta $8.000.000 y funciona para fortalecer un negocio. El segundo es la apertura de una cuenta digital para que los microempresarios manejen las finanzas de la empresa de manera independiente, que opera mediante una alianza con dale!, de Grupo Aval. Y, el tercero, siendo su más reciente, la tarjeta débito Visa para que puedan controlar sus gastos y pagar sus insumos o proveedores en línea.



“En este punto es importante tener en cuenta que en el microcrédito digital contamos con 300 clientes distribuidos en todo el país. El hecho de ser digital nos ha permitido romper las barreras que comúnmente se trazan cuando los trámites tienen que hacerse de forma presencial”, enfatiza Gómez, agregando que “en la nueva experiencia de la apertura del crédito que creamos, la creación de la cuenta y la emisión de la tarjeta débito toma tan solo ocho minutos, eso mismo, en cualquier entidad financiera de nuestro nicho, tardaría hasta dos meses y el microempresario no puede esperar tanto tiempo, tiene que solucionar su problema de dinero lo más rápido posible. Con nosotros, el desembolso se hace el mismo día y obtienen el beneficio de pagar las cuotas por diferentes medios”.



La apertura de los tres productos en mención, que estarán listos en las próximas semanas, es muy sencilla, lo único que los interesados deberán hacer es descargar la aplicación Plurall y realizar todo su proceso de solicitud, aprobación y firma de documentos dentro de la aplicación en su celular.



“Vale la pena aclarar que nuestros productos no tienen ningún costo, quienes solicitan el microcrédito digital también acceden a nuestra cuenta digital y tarjeta Emprendedora Plurall, ya que nuestra aproximación es realmente entregarles todos los productos al tiempo; uno conlleva al otro. Adicionalmente, a pesar de contar con poco tiempo en el mercado, podemos prestar dinero de forma masiva porque cerramos un negocio de fondeo con un especialista en fintech que se llama Fasanara Capital, este nos da el capital para poder prestar”, dice Gómez.



App Plurall, una billetera digital



El otro producto que Plurall está presentando junto a su tarjeta débito Visa es la Cuenta Plurall, una aplicación que funciona como billetera digital, permite recargarla desde cualquier celular y hacer transferencias y retiros.



Para mayor información, ingrese a https://plurall.com/.



