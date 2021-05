Estudiar en Canadá otorga la posibilidad de aplicar a residencia

De acuerdo al 2021 Best Countries Report, un proyecto de análisis realizado por US News & World Report, BAV Group y Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Canadá es considerado como el mejor país del mundo por su calidad de vida y propósito social. Y es que este destino no solo es conocido por sus grandes y atractivas ciudades, sino por las garantías, facilidades y oportunidades que les brinda a nativos como extranjeros, tanto así, que días atrás el ministro canadiense de inmigración, refugiados y ciudadanía, Marco Mendicino, anunció que 90.000 personas entre estudiantes extranjeros que hayan completado un programa de estudios superiores dentro de los últimos cuatro años en dicho territorio y trabajadores con al menos un año de experiencia en Canadá en el sector salud o profesión esencial podrán aplicar para obtener la residencia permanente.

En medio de ese panorama y con el deseo de ayudar a los colombianos y personas de América Latina a estudiar, trabajar y vivir en Canadá, nació Lifeducation International*, una compañía colombiana que cuenta con más de 17 años de experiencia guiando a estudiantes que tienen como meta emigrar y aprovechar las posibilidades de crecimiento personal y laboral que hay en el exterior.

Lifeducation International les presta a los estudiantes un servicio de acompañamiento en la selección del programa, aplicación a la institución elegida, solicitud de visa, búsqueda de alojamiento y soporte durante la formación. “Nosotros facilitamos cada uno de esos procesos sin cobros adicionales a la matrícula”, afirma Ángela Gutiérrez, directora de reclutamiento de Lifeducation International para América Latina.

Elegir a Canadá como destino educativo significa tener la opción de aplicar a la residencia. Luego de haber estudiado durante algunos años con permiso de trabajo para desempeñarse 40 horas dentro del campus y 20 horas fuera de él y completado un año de experiencia en el ámbito laboral, los interesados podrán optar por reunir los documentos necesarios para recibir la residencia de un país que respeta los derechos humanos.

“En Canadá los estudiantes siempre se van a sentir como en casa y van a tener una de las grandes ventajas que quizás otros países no tienen. Allí las universidades y colleges se aseguran de que cada uno de sus programas cuente con una proyección laboral. Asimismo, su metodología de aprendizaje y práctica demuestra que la distancia entre el estudio y lo laboral no existe, pues se gradúan completamente capacitados para enfrentarse a este mundo”, continúa Ángela Gutiérrez.

En línea con lo anterior, cabe resaltar que, según el informe de Boston Consulting Group (BCG) y The Network, Canadá es el destino preferido para trabajar para los extranjeros.

Educación de la mano de expertos

Lifeducation International representa a más de 80 universidades y colleges canadienses públicos y privados para programas de idiomas (inglés y francés), diplomas de dos y tres años, pregrados, posgrados y maestrías, los cuales, por la situación actual, se pueden iniciar de manera virtual sin afectar la posible aplicación a la residencia.

“Actualmente por las condiciones de la pandemia, los estudiantes pueden en algunos programas que no requieren presencialidad completar hasta el 50 por ciento de los estudios online desde su país y 50 por ciento presencial, sin que esto afecte la posibilidad de aplicar al permiso de trabajo postgraduado de 3 años Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) y su posibilidad de aplicar a la residencia. En las universidades se dictan ciencias puras como la medicina, el derecho y la física, mientras que en los colleges hay negocios y economía, arquitectura, ingenierías, animación, diseño gráfico, culinaria, entre otros. Hoy en día la apuesta radica en que los interesados en Canadá como destino de estudios escojan universidades y colleges del Gobierno porque existe un respaldo por parte de ellos en cuanto al cumplimiento de los cronogramas y excelente nivel de docentes” agrega Ángela Gutiérrez.

Requisitos

Para poder estudiar y trabajar en Canadá es necesario cumplir con algunos requisitos, y en ese sentido, uno de los más relevantes es que cada uno de los estudiantes debe demostrar que cuenta con los recursos económicos suficientes para su manutención durante el primer año de estudio, sin embargo, la buena noticia es que no existe un límite de edad para estudiar.

A lo anterior, se une la confianza de llevar a cabo un proceso con una entidad como Lifeducation Internacional, ya que gracias a su reputación y conocimiento, está en la facultad de representar entidades públicas del Gobierno canadiense.

“Esta representación no la obtiene cualquier tipo de empresa. Nuestro equipo ha sido capacitado durante muchos años directamente por las instituciones educativas y la Embajada de Canadá en los procesos migratorios. No somos oficiales de migración, pero tenemos el conocimiento de cuáles son los perfiles que pueden aplicar con éxito a este tipo de programas, ya que cerca del 99.9 por ciento de las solitudes de nuestros estudiantes son aprobadas”, finaliza Ángela Gutiérrez.

Dudas y preguntas

