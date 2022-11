Estudiar: un factor definitivo en la vida

En Polonia hace frío, el otoño va entrando y se van sintiendo los coletazos de la guerra de Rusia con Ucrania. Desde allá, el colombiano Jorge Andrés Jiménez Llanos, egresado de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), está cumpliendo un sueño: estudiar en el extranjero un posgrado. En seis meses estará en España, en un año pasará el duro invierno en Finlandia y, para el 2024, cuando esté terminando su Maestría, podrá elegir en qué país terminar su tesis de grado para obtener el título de magister en Ingeniería Sostenible de Biomasa y Bioproducto, la cual pudo estudiar gracias a la Beca Erasmus que se ganó a inicios de 2022.

Ahora, si alguien quisiera preguntarle a Jorge cómo llegó allí, él tendría una respuesta clara: gracias al amor por el estudio. Para él, su camino profesional siempre ha estado guiado por su curiosidad y las ganas de saber, las cuales han sido respaldadas por sus padres, un ingeniero agrónomo y una nutricionista, y, sobre todo, por sus profesores de la UPB, los cuales desde que entró, impulsaron esa curiosidad poniéndole retos. "Un día una de mis profesoras llegó a la Universidad y me dijo: 'Jorge, mire qué hace con estos residuos de banano". Esas palabras serían el inicio de uno de los proyectos que marcaron la trayectoria profesional de este apasionado por la química pues, gracias a su arduo trabajo, logró convertir estos residuos en pegante para fines industriales y ganar así diversos reconocimientos.



"La Universidad le da a uno las herramientas y ya depende de uno qué hace con ellas", afirma Jorge quien cuenta cómo mientras cursaba el pregrado siempre tuvo docentes dispuestos a colaborarle y las puertas abiertas de los laboratorios, lo cual le permitió que cada año, del 2014 al 2017, pudiera participar de diferentes encuentros de investigación de RedCOLSI (Red Colombiana de Semilleros), en los cuales siempre obtuvo el primer puesto e incluso, pudo viajar a México, a un encuentro internacional de semilleros.



Y es que, para este joven, estudiar abre puertas, no solo las del campo profesional, sino también las de la vida: poder hacer contactos, desarrollar la autonomía y el pensamiento crítico, así como las habilidades investigativas. Todo esto permitió que, luego de egresar del pregrado, pudiera ganarse la beca para ser joven investigador de lo que en 2017 era Colciencias, en donde trabajó sobre la producción de hidrógeno utilizando algas con el fin de generar energía eléctrica, también en la UPB, la cual tiene en este momento matrículas abiertas para alguno de sus más de 200 posgrados.



Además, Jorge también ha podido hacer parte y contribuir a la industria nacional desde sus conocimientos, en empresas tan importantes como Colorquímica, en donde desarrolló su práctica profesional siendo asistente del área de investigación



(también fue aceptado por Ecopetrol), así como en Alpina, donde por tres años se desempeñó en el área de calidad. Para este aspirante a magíster, estudiar no solo es encerrarse en un laboratorio; "la UPB me enseñó que también hay que equilibrar la vida y disfrutar de otros aspectos, yo aproveché toda la parte integral de la Universidad como las oportunidades en lo deportivo, recreativo y, claro, en lo académico, lo que ha sido muy gratificante".



Por eso, Jorge está seguro de que no sería lo que es hoy y no estaría en este momento disfrutando de conocer el mundo, sino fuera por su amor al estudio y por haber dado con un lugar que le brindó la posibilidad de formarse para ser hoy parte del 5% de las personas elegidas de todos los países del mundo para ganarse esa beca Erasmus, cuenta Jorge quien concluye reiterando lo gratificante que ha sido para él que su amor por el conocimiento y su desempeño sea reconocido hoy por profesionales en el mundo.