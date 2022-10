Expansión internacional, uno de los grandes hitos para GCE Legal

Motivados #por una necesidad latente del mercado para asegurar el recaudo de cartera, la firma GCE Legal fue fundada en el año 2010 en Bogotá.

Gracias a esa coyuntura y a las características que desde sus inicios mostraba el Grupo, unos de sus primeros clientes estrella fueron Telefónica, que antes era Telecom, y Electrolux, a quienes les prestaban el servicio del cobro jurídico de su cartera con resultados exitosos de hasta un 85 por ciento de recaudo.

Así lo recuerda Carlos Andrés Barbosa Sánchez, director Jurídico de GCE Legal, quien destaca que uno de los hitos más importantes para esta firma boutique de servicios jurídicos fue buscar su expansión al mercado internacional pues, pese a que GCE nació siendo una compañía completamente colombiana, muy rápido quiso dar el paso hacia la internacionalización.



Lo importante aquí fue saber cómo siendo GCE una firma colombiana, más bien pequeña en comparación con otras de gran tamaño establecidas en el país, pudo internacionalizarse sin necesidad de estar a la sombra de ellos sino que, por el contrario, ahora son líderes en el rubro empresarial corporativo.

“Así, lo primero que comprendimos como Grupo fue el desarrollo de una estrategia de red a lo largo y ancho del planeta, y gracias a eso en este momento ya tenemos presencia en más de 125 lugares a nivel mundial”, explica el ejecutivo. Y es que, en la actualidad, GCE Legal cuenta con la capacidad no solo de atender clientes en todo el territorio nacional, sino de realizar asesorías en varias partes del mundo de manera simultánea.



Algunos de esos destinos que le abrieron sus puertas a la firma están Canadá, los Estados Unidos, Reino Unido, Perú, Brasil, México, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, entre otros, y además tienen establecida una operación propia en la India

Servicios destacados y reconocimientos



De acuerdo con Barbosa, esta organización tiene un servicio especializado en el tema empresarial y corporativo, es decir, hacen toda la asesoría no solo del outsourcing que pueda tener una empresa que –por ejemplo– esté ubicada en Rusia y quiera contratar



trabajadores en Paraguay. Así, están en capacidad de darle la asesoría no solo desde el punto de vista laboral sino desde la constitución y la incorporación.

“Ese es nuestro distintivo respecto a las otras firmas, que nosotros tenemos esa capacidad de poder hacerlo y de manera simultánea, es decir que si nos llegan cinco empresas diferentes o una sola que quiera constituirse en Colombia, Brasil, México o El Salvador, nosotros al mismo tiempo ponemos a funcionar las constituciones en esos países donde tenemos presencia”, resalta el Director Jurídico.



El alcance logrado por GCE, igualmente, ha sido producto de las acertadas alianzas estratégicas que han conseguido, desde que por primera vez se unió con una red llamada Enterprise Worldwide, que tenía presencia en todo América (Estados Unidos, Canadá, y América Latina). Posteriormente, hicieron otra alianza como socios de la Asociación Europea de Abogados “AEA” y, hoy por hoy, GCE Legal pertenece al conglomerado de GCE, es decir, la red ahora es del grupo con oficina principal en Inglaterra y Gales y usa la marca “GCE Global”.

De esta manera, por su amplia y exitosa trayectoria, esta firma ha recibido distintos reconocimientos como el obtenido en 2019, cuando ganaron el premio a la mejor empresa de outsourcing otorgado por los German Business Awards; en 2020 volvieron a ganar como la mejor firma legal y contable y este año obtuvieron el premio Legal Services Advisory Firm of the Year in Colombia, que entrega Corporate INTL.



“Estos galardones son un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación, y para mí significa mucho más, porque este último premio es otorgado mientras yo estoy como Director Jurídico de la firma, es decir que todo el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, que fue algo sobre humano para poder resaltar y seguir brindando un servicio a pesar de las restricciones, se configura en un modelo que seguimos aplicando hoy por hoy y que resulta exitoso y, por supuesto, también es el reconocimiento al trabajo y entrega de nuestros colaboradores y al de toda la red global, así como a la estrategia que hemos diseñado desde la Dirección Jurídica”, subraya Barbosa

Otro gran acierto de GCE legal, según el directivo, es que se mantienen con estructura pequeña, especializada en algunos temas puntuales y muy de la mano con las empresas clientes y enfocados en las empresas internacionales y poder así, brindar al mismo tiempo una atención globalizada.



Con respecto a los retos de cara al futuro, Barbosa sostiene que el desafío que tiene GCE Legal es la organización de un equipo legal especializado en criptoactivos y blockchain, para asesoría multinacional, y el segundo es posicionarse en un mejor ránking dentro de

las 500 firmas legales más importantes en Colombia, porque ahora están entre las Global 100 y quieren estar entre las primeras.