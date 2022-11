Conocimiento, experiencia y rectitud, el sello de TJ&A

Tamayo Jaramillo & Asociados, firma fundada en 1980 y aún bajo la dirección del profesor Javier Tamayo Jaramillo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y reconocido autor y tratadista, entre ellos su Tratado de Responsabilidad Civil, que es considerado por muchos como el texto guía del tema y es ampliamente utilizado en las facultades de Derecho del país como objeto de discusión o debate.

Gracias al profundo conocimiento de su fundador, esa área es una de las más fuertes especialidades de la compañía, al lado de la de seguros y reaseguro, producto de maestría realizada por Tamayo en ese campo, en la Universidad Católica de Lovaina.

A esas áreas de práctica también se suman la de Resolución de conflictos, Derecho de transporte, Derecho contractual, Responsabilidad fiscal, Recursos de casación y Perito jurídico en el exterior.

Con el paso de los años, donde se mantuvo como propietario y único accionista, este jurista contó con el apoyo de muchos colaboradores, varios de ellos formados por él desde su rol docente.

Entre ellos, Laura Castaño Echeverri, Daniel Ossa Gómez, Luis Miguel Gómez, Margarita Jaramillo y Carlos Andrés González –quienes después de haber laborado en la firma por cerca de 10 años–, fueron seleccionados en 2020 por el mismo Tamayo Jaramillo para convertirlos en sus socios, a quienes se les une un nutrido grupo de más de 20 empleados, abogados especialistas en las diferentes ramas que maneja la empresa.

“Tenemos diversos clientes que son reaseguradoras extranjeras y que las asesoramos en derecho colombiano y en reclamaciones que tienen con aseguradoras locales; contamos con varias aseguradoras como clientes y que nos consultan para distintos procesos judiciales y conceptos. Somos muy fuertes en temas de responsabilidad fiscal, usualmente por parte de las aseguradoras que terminan vinculadas en unos de estos procesos, por cualquier tipo de pólizas”, explica Daniel Ossa, socio/partner de la firma.

Así mismo, el estudio jurídico tiene una práctica muy sólida en materia de acciones de grupo y populares. Entre las primeras, acaban de obtener una sonada sentencia de segunda instancia favorable contra el municipio de Medellín por el caso del colapso del Edificio Space en el 2013 por varios miles de millones, una acción de grupo que la compañía estuvo tramitando como defensora del grupo demandante.

Esa amplia experiencia se extiende al área de recursos extraordinarios de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y de revisión ante el Consejo de Estado, donde también cuentan con varias sentencias que son de consulta diaria y que formaron jurisprudencia. En particular, según revela Ossa, un caso muy sonado fue el de un gasoducto en el que se había condenado a un particular en un régimen de responsabilidad estatal, y se debatió acerca de la imposibilidad de aplicar ese régimen de responsabilidad estatal a un particular, con lo cual obtuvieron el apoyo de ese tribunal supremo.

A todo ese ‘expertise’ se suma el destacado desempeño de Tamayo Jaramillo & Asociados como peritos de derecho colombiano en el extranjero, procesos que además de adelantarse por fuera de Colombia necesitan el conocimiento específico de un experto para que rindan sus dictámenes periciales dentro de ese proceso.

“Cuando el trámite se lleva en el extranjero, resulta esencial ese conocimiento de las normas colombianas, por lo que se requiere de un abogado o un grupo de juristas muy especializados, con grandes conocimientos en el sector para que vayan y rindan sus declaraciones como expertos, como peritos en derecho colombiano en el exterior. Por ejemplo, en julio pasado estuvimos en Londres por un proceso judicial que se adelanta allá por cuenta de la contaminación de una petrolera de ese país y que se demandó directamente allá. No obstante, como el derecho aplicable era el colombiano, fungimos nosotros y en particular el Dr. Javier Tamayo Jaramillo, como experto ante los tribunales ingleses. Y entre agosto y septiembre estuvimos en Nueva York, actuando el Dr. Tamayo como experto en derecho colombiano en un pleito en contra de una entidad financiera por, entre otras cosas, una pretendida indebida información al cliente sobre los productos que adquirió”, relata Daniel Ossa.

Tamayo & Asociados

Así las cosas, de acuerdo con Luis Miguel Gómez, socio/partner de la empresa, pese a estar ya posicionada como una firma local y cuyas oficinas principales están en Medellín y Bogotá –y con operaciones en todo el país– Tamayo Asociados también ya expone un fuerte componente internacional, gracias a todos los casos de asesorías que brindan en el exterior, y que es hacia donde también quieren enfocar sus actividades.

Otra característica de gran relevancia para esta compañía es su rigor desde el punto de vista jurídico y académico, ya que no solo Javier Tamayo es un escritor prolífico y que tiene muchos artículos y libros publicados (que pasan de 20), varios de los socios y empleados también son profesores en distintas universidades del país, como la Pontificia

Bolivariana, la de Medellín y la Eafit, lo que además los convierte en un grupo muy académico.

En ese sentido, como lo anota Luis Miguel Gómez, en la actualidad esta organización está haciendo un diplomado de Responsabilidad civil general con Legis, la editorial más famosa en el país desde el punto de vista jurídico, por medio de cursos virtuales para todo el país.

Algunos de sus reconocimientos

Gracias a su amplia y acertada trayectoria, tanto Tamayo Jaramillo & Asociados como varios de sus miembros, de manera permanente, hacen parte de los ránkings internacionales más representativos.



En la más reciente publicación de The Legal 500, la firma aparece como banda número 1 desde la ciudad de Medellín, pues en esta edición se hizo también un énfasis que viene desde las regiones; a nivel nacional, fue también banda número 2 en Seguros, banda 3 en Resolución de conflictos, y en el listado de personas naturales en el país figura el Dr. Tamayo en la banda número 1.

“Hay otras categorías como la de Next Generation Partner, en la que resultó ganadora otra de nuestras socias, Laura Castaño, y varios de nosotros y de los socios como Luis Miguel Gómez y yo somos tenidos en cuenta como abogados recomendados dentro de la publicación a título personal. También hemos estado de forma consistente desde 2014 en Chambers and Partners, aparte de aparecer en Leaders League, otra publicación francesa que nos reconoce entre las mejores oficinas de abogados frente a los litigios de seguros, civiles y comerciales”, resalta Ossa Gómez.

Con respecto a los retos que deben encarar pensando en el futuro, Ossa manifiesta que esos desafíos están orientados tanto a nivel nacional como internacional. “La idea de nosotros como firma es seguir fortaleciendo mucho lo que mencionábamos de las asesorías a empresas extranjeras, sobre todo en derecho colombiano, ya sean temas de responsabilidad civil, de seguros, de reaseguro, de responsabilidad fiscal, acciones de grupo o acciones populares, etcétera, dando ese apoyo a clientes en el extranjero. Tenemos clientes mexicanos, estadounidenses, del Reino Unido y reaseguradores internacionales que tienen sedes en muchas partes del mundo, entonces creemos que ese es el punto o el reto que tenemos, seguir conquistando esos mercados internacionales, seguir creciendo en ese tipo de clientes y en esa clase de asesorías; pero manteniendo la confianza y el reconocimiento de los clientes nacionales”, enfatiza.

De esta manera, Tamayo Jaramillo & Asociados sigue firme en su camino hacia un futuro que se visualiza promisorio y que piensan garantizar preservando unas de sus más valiosas características: la rectitud y la honestidad con la que siempre han ejercido la profesión.