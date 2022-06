ExpoProBarranquilla: sostenibilidad del presente en ciudad del futuro

La importancia de construir estrategias corporativas enfocadas en los factores ESG (ambiental, social y gobernanza) para la generación de valor de manera sostenible fue el epicentro del encuentro ExpoProBarranquilla 2022, llevado a cabo el pasado 8 de junio en el recinto ferial Pabellón de Cristal, en la ciudad de Barranquilla.

El evento, liderado Por ProBarranquilla, la agencia de atracción de inversiones y turismo de negocios de Barranquilla y el Atlántico, contó con la participación de oradores expertos empresariales y del sector público que compartieron casos de éxito nacionales e internacionales, y además explicaron cuál es el panorama a nivel mundial sobre los criterios que ahora toman interés por parte de los inversionistas a la hora de evaluar a una compañía y considerarla como un potencial aliado en su cadena de negocios.



Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, señaló que “en ProBarranquilla, somos conscientes que la dinámica de atracción de inversión se ha volcado a estas exigencias mundiales, y por ende resulta relevante que tanto los gobiernos locales, nacionales y las empresas, entiendan y adopten estos criterios para seguir trabajando en conjunto por el desarrollo de nuestro territorio.”



En línea con la temática central del evento la entidad buscó que cada detalle del montaje y conceptualización fuera pensado en pro de cuidar el medio ambiente. Osorio agregó que “en ProBarranquilla sabemos que llegó el momento de llevar el discurso de la nueva sostenibilidad a la realidad, y nuestra Expo es una muestra de nuestro compromiso con ello.” Además de la mano de la Universidad del Norte se realizó un proceso de medición del impacto ambiental final real de la Expo, para luego, por medio de bonos verdes de compensación con Siembra Barranquilla generar acciones ecológicas que equilibren el efecto causado al planeta.

Expo Pro Barranquilla

Criterios ESG



Para ahondar en cada uno de estos ejes, se contó con un amplio panel de expertos, dividido en tres bloques, en los que se hizo una introducción sobre la importancia de adoptar estrategias bajo la premisa ESG.



Por el enfoque ambiental, Juanita López, Impact & ESG leader Latam de KPMG, se encargó de explicar cuál es la relación que existe entre el cambio climático y la biodiversidad, y la importancia de entenderlos como dos agendas interconectadas para los negocios.



“El sector privado y las empresas tienen una de las responsabilidades más grandes porque la inversión que se requiere para cumplir las metas propuestas frente al cambio climático y el desarrollo sostenible en buena medida vienen del sector privado, y van a venir a partir de un entendimiento donde se concentran los impactos tanto positivos y negativos que un negocio genera, y de una gestión responsable de esos impactos (…)”, manifestó López.



Por su parte, la periodista ambiental, María López, acompañada de Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla; Juan Carlos Castro, gerente de relaciones de gobierno para la Región Andina y Paraguay de 3M; y Aileen Flasz, gerente de ambiente para América Latina y el Caribe en AECOM, conformaron el panel central de este eje, denominado ‘Implementación de medidas ambientales para el crecimiento sostenible de un territorio’.



A su turno, el filósofo colombiano, Bernardo Toro, se dirigió a los empresarios con un mensaje en el que los invitó “a mirar cuáles son los problemas de los Derechos Humanos, las comunidades, de la responsabilidad frente al producto; y el nuevo capitalismo que no puede sobrevivir si no hay responsabilidad con el medioambiente, con la sociedad y con el planeta”. Los empresarios están muy atentos a este tipo de eventos, aseguró el filósofo, “porque no es posible hoy tener empresas exitosas en ambientes destruidos o en sociedades empobrecidas. Y ellos intuyen que si no se trabaja sobre estos criterios su empresa a largo plazo no tiene futuro”.



El eje social contó con el panel “El rol del sector privado y el gobierno en la generación del bien público”, liderado por Tatyana Orozco, presidenta de Arena del Río, acompañada por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas y Juan Pablo Ospina, presidente del Grupo Coremar.



Por su parte, en el eje de gobernanza, Patricia Sáenz, managing partner Ewa Capital, expuso la importancia de ESG en las empresas y cómo se implementan desde los fondos de inversión. “Se debe entender también la injerencia de los inversionistas dentro de las empresas en las que invierten, y conocer por qué deben tener esta filosofía, por qué la importancia de una junta directiva, de los informes, de la transparencia de la información. Empezar a concientizar que estos conceptos atraen nuevos capitales y les sirve también para entender su negocio. En esa parte de gobernanza estamos trabajando para que las empresas lo apliquen”.



La Expo clausuró con un conversatorio sobre las segundas oportunidades mejorando la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada del país a cargo de Johana Bahamón, CEO y fundadora de Fundación Acción Interna y Jessica de la Peña, periodista.

Más invitados de lujo



En la versión número 12 del foro participaron Alejandro Caiaffa, gerente de MUTA; Javier Páez Saavedra, vicerrector de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad del Norte con su conferencia ‘Un norte para organizaciones sostenibles: diagnósticos y mediciones de huella de carbono para el caribe colombiano’; María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacifico; Jorge del Castillo, managing director de FTI Consulting. Asimismo, Esteban Piedrahita, rector de Icesi y miembro de la Junta Directiva y presidente del Comité Corporativo y Sostenibilidad de Ecopetrol; María Claudia Freidel, gerente general de Droguerías Juliao; Claudia Campillo, vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo éxito.



De principio a fin, ExpoProBarranquilla 2022 dejó marcada su esencia de sostenibilidad en cada uno de los detalles que hicieron parte del evento. Desde los cordones en los que colgaban las escarapelas de los asistentes al mismo, realizadas por artesanos del Atlántico, hasta la medición de su huella de carbono y su compensación con bonos, se logró impactar positivamente a las comunidades de la región.





Para más información visite nuestra página web: www.expoprobarranquilla.org