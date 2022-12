FacilPass la solución tecnológica para el pago electrónico de peajes

FacilPass es un proyecto que inicio en el 2012 con salida a producción en 2015. Para ello, realizó investigaciones de mercado encaminadas a identificar las necesidades de los usuarios de la vía, de las Concesiones y de los Bancos; con este insumo desarrolló el modelo de negocio base, lo cual le dio la oportunidad de contribuir en las mesas de trabajo propuestas por el Ministerio de Transporte encaminadas a crear la actual normatividad del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular– IP/REV.

Es así como el pago electrónico está al alcance de todos los usuarios (personas naturales y empresas) de las vías del país. Solo deben registrarse en www.facilpass.com, vincular uno o varios vehículos, solicitar el TAG gratis sin costos de envío, activarlo cuando lo reciban, asignar recursos y pegar el dispositivo TAG en el parabrisas del vehículo, el cual es leído por una antena del peaje permitiéndole el paso, para luego debitarlo en la cuenta FacilPass; a principio del mes el cliente recibirá el extracto y la correspondiente factura electrónica de sus consumos del mes anterior.



“Actualmente, tenemos presencia en 66 peajes y gradualmente vamos incorporando nuevos peajes a nuestra cobertura en la medida que las concesiones se habilitan en el Ministerio de Transporte, la marca que identifica el servicio de pago electrónico en los carriles de los peajes es Colpass, esto quiere decir que donde esté la marca Colpass FacilPass es recibido. Consideramos culminar el año con una cobertura cercana a los 100 peajes a nivel nacional”, explicó Alberto Moncada, Gerente de FacilPass.



¿Cuáles son los beneficios para los conductores?



El impacto principal se traduce en una disminución de tiempos en el paso por un peaje. “Un paso con pago en efectivo podría tardar más de 100 segundos; un paso con pago electrónico menos de 10 segundos, y si usa un carril exclusivo podría tener un paso con velocidades de hasta 40 km por hora”, detalló Moncada. Como consecuencia, mejoran los tiempos de desplazamiento a su destino, adicional y no menos importante está la disminución en el consumo de llantas y combustible y, por ende, una menor emisión de gases contaminantes. Para las empresas transportadoras de carga y pasajeros, entre otras, las ventajas adicionales son de tipo administrativo, pues el no uso del efectivo, permite más seguridad a sus conductores, reducción de costos y mayor control operativo y financiero.



Así mismo, este servicio de pago electrónico no genera ningún costo adicional al cliente, es decir, solo se debitan los consumos generados por el paso por los peajes, adicionalmente, no existen cobros de TAG, transaccionales del uso de canales de recarga, ni cuotas mensuales de administración por el uso del servicio.



FacilPass ofrece a sus clientes dos modalidades de pago: Prepago la cual permite recargar la cuenta mediante el uso de los canales de PSE, puntos Efecty, App y Portales de los Bancos AV Villas, Bogotá y Occidente, están en proceso de incluir tarjeta de crédito, corresponsales bancarios y la billetera electrónica Dale; para la modalidad Pospago se dispone del débito automático en las cuentas bancarias de los Bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular.



“Con la implementación del modelo IP/REV llegaremos al 100% de los peajes en Colombia. En el corto plazo estimamos formar parte de un ecosistema de movilidad y contar con servicios de pago como: gasolina, parqueaderos, seguros, entre otros”, concluyó el Gerente de FacilPass.