Factoring Internacional, el gran aliado de los exportadores

Como ya es conocido por una gran parte de las industrias y negocios del país, el factoring es una solución de financiamiento para las organizaciones, a través de la cual se puede tener acceso al pago anticipado de las facturas por cobrar a los clientes, lo que genera liquidez en el corto plazo para la operación y crecimiento para las compañías.

Sin embargo, a esta interesante alternativa ahora se le suma el factoring internacional, como un instrumento financiero que les permite a las compañías financiar cuentas por cobrar de sus exportaciones, mediante la cesión o el endoso de facturas comerciales.



Este es un mecanismo que tiene muchos beneficios, dentro de los que se destaca permitir al exportador dedicarse al core de su negocio, para dejar que una compañía experta, como Latam Trade Capital, se encargue de hacer el análisis de riesgo crediticio de sus compradores en el exterior por medio de diferentes modalidades.



“Normalmente un exportador colombiano tiene ese problema; como no conoce la plaza donde va a vender, no cuenta con los instrumentos para verificar el comportamiento financiero de sus clientes, por lo que con nosotros encuentran esa gran ventaja de que nos hacemos cargo de la gestión de cobro y de asumir el riesgo de default de la contraparte”, explica Nicolás Mejía Montero, gerente Comercial de Factoring Internacional, quien además destaca que Latam Trade Capital hace parte de la red de factores más grande del mundo: FCI – Factors Chain international, lo que les permite llegar a más de 90 países y otorgar apoyo en la cobranza, con lo cual los exportadores pueden operar seguros, ya que evalúan a sus clientes en el extranjero.



De acuerdo con Mejía, esta herramienta resulta de gran utilidad para todos los sectores, puesto que esta empresa financia toda factura de exportación, incluso de aquella mercancía que es perecedera (como la fruta), a la que se le hace un tratamiento especial, pero no se excluye.



Un mercado en crecimiento



De acuerdo con el gerente Comercial de Factoring Internacional, en lo que hace referencia a la aceptación y uso de este mecanismo en el país, Colombia cuenta con una tradición bancaria sólida y al sector productivo siempre le han gustado los créditos.



Sin embargo, a medida que el factoring ha tomado relevancia en su operación, este se ha hecho muy importante debido al gran aporte que les hace a los empresarios, adicionalmente se complementó el producto de factoring nacional con la parte internacional, lo que resulta muy positivo para los sectores productivos colombianos.



De igual manera, según Mejía, esta es una solución creada para las compañías de cualquier tamaño, y por eso resalta que para esta organización es muy satisfactorio apoyar a las pymes que, dicho sea de paso, representan a más del 90 por ciento del sector productivo del país. “No obstante, en el ámbito corporativo también tenemos muchos negocios y apoyamos igualmente su operación”, anota.



Con respecto a las expectativas sobre el factoring, el Gerente Comercial sostiene que este instrumento está tomando mucha fuerza en Colombia y que ellos le apuestan a que este se convierta en uno de los principales productos de apoyo a los exportadores.



Por eso y por la respuesta tan positiva que han visto en el mercado hacia el factoring internacional tienen grandes perspectivas de crecimiento, pues están convencidos de que en el corto y mediano plazo este producto va a ser muy ganador en Colombia.



Así, según enfatiza Mejía, el principal objetivo para Latam Trade Capital es mantenerse como el factor líder en Colombia que apoya a los empresarios para el desarrollo de sus exportaciones.