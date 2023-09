Feria EVA llega con su ‘Love Edition’ para el mes de septiembre

Desde hace siete años, en Bogotá, la capital del país, se viene realizando un evento que reúne en un solo lugar marcas de diferentes categorías. Se trata de la Feria EVA y en esta ocasión regresa al Parque de la 93 durante los fines de semana del 7 al 10 y del 14 al 17 de septiembre con su 'Love Edition'.

En esta oportunidad, la Feria EVA contará con la participación de 415 marcas que presentarán sus propuestas en un montaje inspirado en las principales ciudades de Europa occidental, con elementos representativos de los años 50 y cupidos en versión contemporánea encargados de invitar a las personas a vivir y crear historias de amor. Petra, The Shirt Lab, Toy, Kupa, Zierra Leona, Kelly Bello, Crem de la Crem, Lunia, Breathe, Yidios Hakim, Yaquut, Sacré, Guash, Daniela Salazar, Oh Hello Miu, Ters y Galia, serán algunas de las que estarán presentes.

“EVA es un shopping festival, reconocido por nuestras tradicionales casitas rosadas y toda la puesta en escena de la feria, que edición tras edición, transporta a sus visitantes a un lugar mágico. Un lugar al que todas las personas van con una gran emoción de descubrir talento emergente y disfrutar de todas las experiencias que ofrece. Gracias a nuestro concepto único, hemos logrado posicionarnos como una de las vitrinas comerciales no convencionales más exitosas de Colombia”, afirma Ana María Gómez, directora de Feria EVA."

Las novedades para esta versión

Teniendo en cuenta que la Feria EVA tiene como objetivo impulsar el emprendimiento y ofrecer una plataforma para que los proyectos y marcas emergentes, creados en su mayoría por mujeres, puedan exhibir y comercializar sus productos o servicios, así como establecer redes de contactos y colaboraciones empresariales, trae como novedad dos barras de esparcimiento para adultos y nuevos espacios de experiencias. Además, en su escenario 'Talk and Music', se presentarán más de 30 bandas y artistas, como Jay Bird, Balthus, María C. McCausland, entre otros.



A lo anterior, se suma que habrá clases de yoga, charlas con contenidos de valor para mujeres y hombres, y una zona gastronómica que contará con dos barras de Buchanan’s; un plan imperdible para los bogotanos y visitantes a la ciudad.



Así las cosas, la invitación es a que asista a esta edición de la Feria EVA con entrada libre, que espera recibir a 250 mil visitantes y generar ventas por más de 20 mil millones de pesos. Recuerde que este espacio apoya a la Fundación Abraza un Sueño y es ideal para encontrar un regalo para alguien especial o para usted, descubrir y apoyar marcas emergentes y disfrutar de la música en vivo en un ambiente apto para toda la familia.