Firmas de abogados siguen apostándole a la equidad de género

La equidad de género, en los últimos años, se ha convertido en un aspecto cada vez más relevante en los distintos sectores económicos, pero no solamente por responder a un clamor de igualdad, sino como el resultado de serias políticas organizacionales.

De acuerdo con María del Rosario Gómez Jaramillo, socia directora en Duarte Garcia Abogados, en lo que respecta a cómo ha ido evolucionando el rol de la mujer en la Rama Judicial en Colombia y frente a su participación en las altas cortes, cuando se analizan las estadísticas –y tomando como referencia lo que ha pasado entre 2014 y hoy en día– se veía que en ese primer año en el total de empleados de las ramas judiciales un 56 por ciento correspondía a mujeres, en tanto que el 27 por ciento de los magistrados de las altas cortes pertenecían también a este género.



En la actualidad, si se hace esa misma comparación, lo que se encuentra es que no se han presentado cambios muy significativos en ese primer dato, puesto que sigue habiendo una participación femenina del 54 por ciento; mientras que en las altas cortes sí hay diferencias sustanciales por cuanto en la JEP, por ejemplo, el 53 por ciento de los magistrados son mujeres y en el Consejo Superior de la Judicatura la proporción entre hombres y mujeres es 50 y 50 por ciento.



A su vez, afirma que en la Corte Constitucional ya este número baja un poco y solamente el 33 por ciento de los magistrados son mujeres; en el Consejo de Estado esa cifra es del 23 por ciento y en la Corte Suprema de Justicia la representación femenina es de solo el 17 por ciento en ese nivel, lo que evidencia que en la mayoría de estos órganos del sistema judicial el género sí ha ganado una participación importante.



Así mismo, otros datos interesantes que ayudan a aclarar el panorama en materia de abogados en el sector legal, en lo que concierne a hombres y mujeres, revelan que de las 13.062 tarjetas profesionales expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en los años 70, 11.653 eran para hombres y 1.409 para mujeres.



Pero hoy, en cambio, de las 57.372 tarjetas que se emiten 31.065 pertenecen a mujeres y 26.307 a hombres. Esto, según ella, va de la mano con las cifras de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, que señalan que en las firmas de abogados hay más mujeres que hombres en sus plantas de personal, con un 56 por ciento.



Sin embargo, al observar los cargos de socios de esas mismas compañías, solo el 24 por ciento corresponde al género femenino, una brecha que se incrementa aún más si lo que se analiza son los socios directores, donde su presencia apenas alcanza el 2 por ciento, lo que para Gómez deja muy en claro que todavía hay muchas abogadas en las tropas, tal vez como producto del mayor porcentaje de profesionales tituladas, pero muy pocas en los cargos directivos.



“Incluso, cuando hablamos de estos temas al interior del gremio jurídico encontramos que muchas veces pasan cosas simpáticas, y es que cuando una mujer socia va a una reunión con un asociado hombre, es decir, un abogado que depende de ella, la reunión le habla es a él y no a ella, porque aún tenemos unos paradigmas o unos sesgos inconscientes que nos invitan a pensar que el hombre abogado es más poderoso, tiene mayor conocimiento y tiene mejor manejo del tema que la mujer abogada”, revela al directiva.



Y advierte que esto no solamente pasa acá, pues en Estados Unidos el número de abogados por firma en un 50 por ciento son mujeres, pero de socias es solo el 24 por ciento; en Europa pasa algo muy parecido a Colombia, donde un 59 por ciento de los asociados son mujeres y solo un 21 por ciento son socias.



Otros datos curiosos señalan que Colombia está mejor en ese sentido que México y Chile, pues en México solo el 9 por ciento de las abogadas están en cargos directivos y en Chile el 12, mientras que en Argentina ese porcentaje llega al 13.



Inclusión, diversidad y género

La Socia Directora en Duarte Garcia Abogados también es enfática en afirmar que hoy en día los clientes internacionales se aproximan al tema de diversidad, inclusión y género de una manera muy consciente y que miden esos temas dentro de la política de responsabilidad social corporativa, y como parte de ella buscan que sus proveedores tengan políticas inclusivas en materia de género y diversidad.



“Hoy en día, el tener mujeres en las empresas y generar políticas claras de inclusión –no solo por el hecho de tenerlas, sino como consecuencia de unas políticas claras y para tener un acceso real–, se convirtió en un tema de competitividad, ya que en la medida en que no tengamos unos parámetros definidos de medición y de indicadores en términos de equidad y diversidad, nuestros clientes van a empezar a preferir a aquellos que sí los tienen”, subraya Gómez Jaramillo.



En ese sentido, destaca que Duarte Garcia Abogados es una pionera en materia de equidad, diversidad y género, donde sí hay una mayoría de mujeres socias, pero cuentan con políticas establecidas no solamente en torno a la mujer sino también al hombre, es decir, tienen conciencia de que a los hombres les deben generar espacios de tiempo que les permitan atender su rol como parte de la familia y que, si son papás, puedan atender su papel como padres y que tengan la posibilidad de ser más activos frente a la educación de sus hijos, llevarlos al médico o ir al colegio por los informes, lo que además les quita a las mujeres parte de esa carga que les resta protagonismo profesional.



Igualmente, precisa que hay políticas que son fáciles de atender para romper brechas de género, como el hecho de recibir el mismo número de hojas de vida de hombres y mujeres para un cargo, lo mismo que en las entrevistas que se realicen, para que los dos géneros tengan el mismo acceso a los trabajos.



“En nuestra firma tenemos cuatro socios mujeres y dos hombres, y en abogados tenemos una equidad entre hombres y mujeres. En el área administrativa sí tenemos una mayoría femenina importante, del 80 por ciento, y un 20 por ciento de hombres, siendo una constante que en las compañías de abogados hay que romper”, recalca la directiva.



De otra parte, Gómez asegura que la participación de la mujer en el sistema judicial es muy importante, porque ellas tienen una visión que tiende más hacia la conciliación, son muy conscientes sobre los temas de equidad e igualdad, y porque en estos momentos –a partir de la pandemia– se ha intensificado el maltrato intrafamiliar, la mujer es más empática al afrontar una diferencia judicial en torno de un hecho que ataque a su género.



“La inteligencia de un grupo se aumenta no por las inteligencias individuales que lo componen, sino por la diversidad de personas que lo integran. Y está comprobado que cuando la composición incluye mujeres, la inteligencia de ese grupo es mayor, porque tienden a oír distintos puntos de vista y los de ellas son generalmente más empáticos hacia los temas de justicia, equidad, igualdad y valoración de ciertas pruebas”, puntualiza María del Rosario Gómez.