Flapz, la mejor manera de volar en aeronaves privadas

En medio de la pandemia de 2020, que generó la mayor contingencia en la historia de la aviación a nivel mundial, Ionatan Galeano junto con Jairo Ochoa decidieron crear Flapz, un Marketplace de aviación privada para que las aeronaves privadas pudieran tener una aplicación en la cual se gestionara su capacidad y ofrecer así un servicio estilo Carpool o Uberpool que profesionalizara el servicio y lo llevara un siguiente nivel, posicionándolo como una solución de movilidad aérea.

“Así nació Flapz, como una idea para democratizar la aviación privada con capacidad, en donde descubrimos que existían más de 1.200 aviones en América Latina y que, básicamente, al sumar su número de sillas resultan siendo las mismas o incluso más de las que tienen disponibles las aerolíneas comerciales. Este era un inventario que estaba mal aprovechado y, con todos los ejemplos de la economía colaborativa como Airbnb, se nos ocurrió esta idea y la echamos a andar”, explica Jairo Ochoa, Chief Commercial Officer de esta compañía.



De esta manera iniciaron sus operaciones, brindando a los viajeros corporativos un valor agregado fundamental como es el control del tiempo, puesto que esta plataforma permite contratar una aeronave privada, gestionando la hora de salida, de llegada, con opción de personalizar su viaje, ajustando la experiencia a cada necesidad como menú a bordo, viaje con mascotas, amenities especiales, etcétera.



Flapz Flapz

Por otra parte, también han evidenciado que las compañías empiezan a adoptar esta solución como un sistema asequible de movilidad empresarial, a través de compras inteligentes por medio de membresías y suscribiéndose a Flapz, con lo cual pueden llegar a una reducción de precios y tarifas que, aunque seguramente no van a igualar las de un Low Cost, sí van a igualar la experiencia a lo que se paga por una clase ejecutiva y en el caso de viajes grupales se ve mucho más reflejado.



Otras diferencias importantes entre la aviación comercial y la privada es que en la primera la tripulación es una para muchos, mientras que en la segunda esta es una para uno, lo que impacta en la seguridad de la aeronave, la personalización del vuelo, la elección inclusive de las terminales aéreas para el aterrizaje.



“Las aerolíneas tradicionales pueden llegar a cerca de 40 aeropuertos en Colombia, en tanto que los privados tienen la posibilidad de aterrizar en alrededor de 550 en el país y con vuelos directos”, resalta el ejecutivo.



Flapz Flapz

Un proceso de compra ágil

Además de las ventajas descritas, el uso de Flapz facilita en gran medida el proceso de compra, ya que los pasajeros solo deben ingresar a la aplicación, revisar los trayectos que les interesan y solicitarlos. De forma inmediata reciben una confirmación digital y en menos de 24 horas la cotización.



Según Ochoa, el contacto por parte de uno de los concierge se da en cuestión de minutos, quien les otorgará toda la asesoría y la información correspondiente; catálogo de las aeronaves, consejos, guías de usuario, entre otras.



No obstante, el CCO aclara que ya tienen lista en iOS y Android la aplicación móvil en donde ya no van a ser 24 horas para obtener la cotización, sino que esta será en línea y en tiempo real.



Y es que la incursión de Flapz en el mercado ha sido tan exitosa, que a hoy ya pueden hablar de más de 400 aeronaves en su catálogo, cerca de 2.000 pasajeros transportados, casi US$4’000.000 facturados en los últimos 18 meses, con viajes a todo el continente (Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile), e incluso a Europa.



De otra parte, con respecto a cómo avanza este mercado en Colombia, Ochoa se muestra gratamente sorprendido, porque se han dado cuenta de que las personas vieron que la aviación privada es una solución real y que está en capacidad de competir, lo que lleva a los empresarios a no dudar en tomar esta alternativa.



“Si bien el país está aún lejos de lo que sucede en Brasil, Estados Unidos o México, viene respondiendo muy bien y Flapz es un muy buen ejemplo Made in Colombia, con un mercado domiciliario muy fuerte y donde las empresas están adoptando el modelo”, puntualiza el directivo, quien también revela que los mercados ya muy desarrollados, como Estados Unidos o Europa ya están en otra línea, donde las compañías de aviación privada se han convertido en aerolíneas de lujo, como lo hacen otras firmas.



Para el CCO, actualmente la industria de la aviación privada se encuentra en un momento de crecimiento y transformación digital enfocada a la optimización del servicio y, por esta razón, dice que Flapz no solo ha desarrollado su operación en la venta de vuelos chárter, entre otros servicios, sino que también ha puesto herramientas que faciliten el control de flotas por parte de los operadores, digitalizando así el ecosistema de movilidad aérea de punta a punta, lo que ha convertido a esta compañía en un potenciador y aliado del desarrollo de la industria aérea privada.



Por otro lado, debido al modelo de operación, herramientas digitales y personalización, resalta que la plataforma se ha posicionado como un facilitador del acceso a la aviación privada. Esto porque, gracias a su expansión, ha logrado llegar a nuevos segmentos de mercado y mostrar las facilidades y beneficios de los vuelos privados, atrayendo nuevos clientes a la industria.



Lo anterior les permite afirmar que cada vez son más las personas y empresas que prefieren volar a través de Flapz, dejando así la aviación comercial. Estos clientes se han convertido en habituales de la compañía y en embajadores de los grandes beneficios de viajar en aviación privada.



Prueba de ello es que desde los principales centros de operación de Flapz en Colombia y Chile se han movilizado a más de 150 clientes corporativos y miles de pasajeros que confían en esta empresa como su solución de movilidad preferida.



Así las cosas, Flapz tiene como desafíos a futuro el seguir creciendo y educando, desarrollar tecnología que les presente capacidad de diferenciación, conformar un equipo ejecutivo y de desempeño robusto, y continuar con sus pilares fundamentales basados en la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa y el creer en el equipo de trabajo.