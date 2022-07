Formación académica y la generación de recursos en tiempo de crisis

¿Qué es Harvest Trading Cap?

Es una empresa dominicana, fundada hace siete años, donde nos dedicamos a asesorar personas para que aprendan a invertir en mercados financieros internacionales y en donde además fomentamos la educación en este tipo de negocios.



Ustedes son líderes en implementación de las tecnologías fintech, ¿cómo se ha logrado este desarrollo?



Nuestra empresa se dedica a la asesoría y a la gestión empresarial con nuevas tecnologías, como el mercado ‘forex’, ‘trading’ y las inversiones en mercados bursátiles. Harvest Trading Cap nació para orientar a la gente que estaba implementando innovación en mercados financieros internacionales. Las ‘fintechs’, como se definen las nuevas tecnologías financieras, nos dan a nosotros como jóvenes y a las empresas, nuevas oportunidades.



Después de la pandemia esta tecnología repuntó, porque nadie se imaginaba los cambios que esto traería y que, a través de ella, se pudieran obtener recursos por medio del internet; antes todo era muy tradicional, muy natural, nunca se imaginaron que esas herramientas les permitirían monetizar a los usuarios.



¿Cómo considera que ha avanzado en la República Dominicana el uso de las nuevas tecnologías?



República Dominicana, a nivel de fintech, está muy actualizada. Hace 10 años este sistema le generó a los usuarios uso y acceso a través de plataformas digitales para hacer pagos sin importar el monto, lo que ayudó a agilizar los procesos de los usuarios y librarlos de interminables filas y perdida de tiempo. Hoy, muchas personas y sobretodo jóvenes, han aprendido a invertir en mercados financieros internacionales y han consolidado sus finanzas aprovechando las oportunidades de las nuevas tecnologías.



En Colombia, según las estadísticas, los procesos son más rápidos que antes y ahora se hacen muchas cosas a traves de un ‘link’, todo es muy digital, a eso han venido las ‘fintech’. Por eso, este es un buen tiempo de avance para las transacciones en el sistema.



¿Harvest Trading Cap tiene como uno de sus pilares el proceso de formación?

La mayoría de los jóvenes que hemos capacitado en términos de agenda educativa, en República Dominicana y de otras partes de Centroamérica, ha sido por medio de convenios con universidades, tanto de los Estados Unidos como de México, por medio de nuestra academia. Es un diplomado que pueden adicionar a su currículum, por ejemplo, en educación financiera. Estos cursos nacen en el momento en que nos damos cuenta de que la gente quería aprender sobre fintech, sobre educación financiera y querían que alguien les enseñara en un ambiente efectivo.



Muchos jóvenes, antes de la crisis, al no tener oportunidades, quieren invertir y piensan equivocadamente que serán ricos de la noche a la mañana; ahí es donde entramos con la educación financiera y la formación educativa, en donde les indicamos que todo se puede lograr con paciencia y les enseñamos que las nuevas tecnologías ofrecen lo que el mercado tradicional no proporciona.



¿Colombia está incluida en esos procesos de formación?

Ya estamos en acercamientos, sabemos que hay muchas personas interesadas y la juventud quiere aprender. Estamos planificando para realizar en un par de meses un ‘Trading Master Class’, un evento que nosotros hacemos en diferentes países, donde se enseña sobre nuevas tecnologías y además informamos sobre las becas que ofrecemos para que los jóvenes se beneficien sin invertir un solo peso, solo su tiempo, porque nuestro principal interés es brindar apoyo y oportunidades para la juventud.



¿Cuáles son los beneficios de estos cursos?

Un joven o un adulto podrán entender y aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Si tenemos jóvenes que no tienen trabajo y aprenden sobre mercados bursátiles internacionales a través del ‘trading’, esto cambiará sus vidas adquiriendo conocimientos financieros amplios y cuando el país sea totalmente ‘fintech’, ellos tendrán suficiente experiencia para competir en el mercado.



¿Las personas creen que no tienen los recursos necesarios para participar en los mercados internacionales, lo ven muy lejano, ¿esto es cierto?

Es mentira; cualquier persona puede acceder al mercado de valores sabiendo de antemano que este necesita un correcto manejo del riesgo, pero eso lo enseñamos nosotros en la parte educativa. Cómo y en dónde invertir. No hay que tener mucho dinero, lo que hay que tener es disponibilidad para adquirir conocimientos adecuados y así distribuir el dinero que se tiene.



¿Qué aconseja para el óptimo manejo de las finanzas personales?



Número uno, hay que tener disciplina, saber lo que se va a hacer con las finanzas. Hay que tenerle respeto al dinero y un buen control. Es importante usar créditos adecuadamente para ser confiable en el sistema bancario. También hay que tener claro que si está invirtiendo en el mercado de valores no se va a hacer rico de la noche a la mañana y estos procesos pueden tomar un tiempo; hay que aprender que las oportunidades en tiempos de crisis pueden ayudar a generar recursos.