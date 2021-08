Foro discutirá cómo avanza la reactivación y qué sigue para el país

Colombia continúa enfrentando un proceso de reactivación de su economía en medio de diversos desafíos, con una pandemia vigente y con una coyuntura social particular aún sin resolverse.



En ese escenario, espacios como ‘Económicamente hablando’, organizados por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir resultan de gran utilidad para dar luces claras de ese horizonte que todos quieren visualizar y entender.



En esta oportunidad, el foro ‘Cómo avanza la reactivación y qué sigue para Colombia en 2021’, destacados y reconocidos expertos en temas macroeconómicos y financieros, en torno a la actualidad del país, la economía y las inversiones, debatirán y harán un análisis del impacto del covid-19, la vacunación, el empleo, la inflación y el tema fiscal.



Lo anterior, tendrá como ejes centrales una visión sobre: ¿cómo avanza la reactivación en Colombia en lo que ha trascurrido del año?, ¿cuáles son los principales retos de la reactivación en Colombia y qué está pendiente?, y el panorama a futuro, ¿qué sigue para Colombia en el 2021?



Para abordar estas temáticas de tanta trascendencia nacional estarán Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, quien tiene más de 40 años de experiencia en los sectores público y privado, liderando proyectos de gran relevancia para la economía del país.



También se ha desempeñado como Codirector del Banco de la República, Presidente de Camacol, Presidente del Consejo Privado de Competitividad, Embajador colombiano ante la OMC, Jefe del Equipo Negociador del Gobierno en la negociación del TLC con Estados Unidos, Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la Misión de crecimiento Verde del DNP, entre otras posiciones.



Lo acompañarán Marcela Eslava, profesora titular y decana de la facultad de Economía Universidad de Los Andes. Sus investigaciones han sido utilizadas como insumo en la discusión de políticas públicas en diferentes instancias internacionales, y han sido publicadas en prestigiosas revistas académicas internacionales.



Su agenda actual de investigación se enfoca en la relación entre dinámica de empresas, productividad y regulaciones. Investigadora afiliada al programa de Pymes de Innovations for Poverty Action, y miembro de los comités del capítulo latinoamericano de la Sociedad Econométrica y Ridge (Research Institute for Development, Growth and Economics).



Y Leonardo Mila, gerente de Estrategia Porvenir desde junio de 2011, economista y magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá; se ha desempeñado como Gerente de Análisis Cuantitativo, Director de Riesgo y Analista Económico en el sector de Fondos de Pensiones y en diversas entidades del sector financiero. Como docente de maestría y pregrado en la Universidad Javeriana de Bogotá y Cali ha dictado cátedra en Microeconomía, Macroeconomía y Teoría de Portafolios.



La postura de Porvenir



Con respecto al primer tema de discusión del foro, para Mila, la reactivación en Colombia ha tomado fuerza tras el levantamiento de las restricciones y el avance rápido de la vacunación. En este momento, aseguran que se han completado cerca de 14 millones de esquemas de vacunación y se han aplicado más de 31 millones de dosis en el país.



“Esto ha permitido dos cosas: en primer lugar, que la actividad económica recupere su tendencia alcista, alcanzando un crecimiento positivo de 1,1 por ciento en el primer trimestre del año y de 17,6 por ciento en el segundo, en segundo lugar, que el mercado laboral gane tracción y se recuperen más de 4 millones de empleos frente a abril de 2020. Las sorpresas positivas en Colombia han llevado a los diferentes analistas locales e internacionales a revisar sus pronósticos de crecimiento al alza para 2021 a niveles superiores al 7 por ciento”, destaca el Gerente de Estrategia.



En lo que hace referencia a los principales retos de esa reactivación y qué está pendiente, considera que el comienzo de la recuperación en Colombia se ha venido dando en medio de algunos desafíos como el desbalance fiscal y las dificultades que ha enfrentado el Gobierno para avanzar en la aprobación de una Reforma Tributaria, que llevó a dos calificadoras internacionales de riesgo le hayan quitado el grado de inversión al país.



En este contexto, dice que el descontento social que ha desencadenado protestas y bloqueos genera rezagos en el proceso de recuperación de algunos sectores productivos, con el consecuente incremento de precios en alimentos y otros bienes que continúan generando presiones inflacionarias.



Para él, la reactivación también enfrentará un reto ante la expectativa de que los bancos centrales, incluido el Banco de la República, comiencen a retirar el estímulo monetario incrementando sus tasas de interés. De hecho, anota que varios países de Latinoamérica lo han empezado a hacer, como es el caso de Brasil, México y Chile.



A esto se suma –según explica Mila– que hay que tener presente que la pandemia no ha terminado y que, en ese sentido, esto representa uno de los grandes desafíos. “El surgimiento de variantes más contagiosas, la necesidad de alcanzar la inmunidad de rebaño no solo en Colombia sino en el resto de los países sigue siendo uno de los principales determinantes del rumbo de la recuperación”, puntualiza.



En cuanto al panorama a futuro, el directivo señala que esperan que el proceso de recuperación y reactivación económica se afiance en la segunda mitad del año. Esto, de la mano del avance de la vacunación en el país y el mundo, lo que permitirá que se consolide la confianza, dando soporte adicional a la economía.



“A medida que transcurra el año, Colombia entrará en la etapa preelectoral, que normalmente suele estar acompañada de bastante incertidumbre para los agentes que serán más cautelosos a la hora de materializar sus decisiones de gasto e inversión. Finalmente, el rumbo de las finanzas públicas, sobre todo el cumplimiento de la regla fiscal, también será determinante para el futuro en la medida en que es la carta de presentación de cara a los inversionistas”, subraya Leonardo Mila.



El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir invita a todos los sectores y personas interesadas en participar de estos foros a que se inscriban, puesto que sus temáticas ayudan a los asistentes a estar bien informados sobre la actualidad económica y la reactivación de nuestro país.



