Ganar 25% anual: los mejores negocios en Colombia

Estamos hablando de inversiones en Colombia que rinden desde el 15% anual hasta el 25% anual. Cada inversión recibe una doble garantía que permite disminuir el riesgo ante el default y dispone de un equipo encargado de realizar toda la cobranza a quien invierte.

Las garantías ofrecidas incluyen desde dos (2) co-deudores, una cesión de derecho sobre contrato o a un avalista como Afiancol.



¿Cuáles son los puntos fuertes de estas garantías?



1. Dos co-deudores: permite disponer de todos los bienes y cuentas bancarias de dos personas. Una gran ventaja es que los co-deudores apoyarán directamente la cobranza sobre el deudor para no sufrir las consecuencias de un embargo sobre sus cuentas.



2. Cesión de derecho: Los clientes del deudor entran a pagar las deudas con base a un contrato comercial vigente. Esto permite beneficiar de una segunda empresa que tendrá el músculo financiero para saldar las deudas en caso de default del deudor.



3. Avalista Afiancol: Muchos conocen el avalista del gobierno el FNG (Fondo Nacional de Garantías), sin embargo, pocos saben que el FNG avala en promedio 50% de la deuda -después- de realizar un cobro jurídico que demora hasta 4 años en juzgados. A cambio, Afiancol permite reembolsar el 80% tras 4 meses de mora en vez de 4 años con el FNG.

Estas inversiones en Colombia son gratis para los inversionistas ya que el pago lo asume el deudor. Invest Latam no cobra al inversionista. Ahora bien, ¿se considera un inversionista potencial para este tipo de inversiones en Colombia?



¿Para obtener una alta rentabilidad se debe asumir un alto riesgo?



Para ganar una rentabilidad entre 15%-25% anual, el inversionista debe tener un cierto gusto de riesgo al aceptar:



1. Estar dispuesto a tener algunos días de retraso sin causar mayor estrés.



2. Entender que su capital está a riesgo.



3. Disponer de un patrimonio suficiente para cubrir sus gastos diarios.

Obtener alta rentabilidad viene con un riesgo mayor que invertir en un CDT o un fondo de pensión. Por lo tanto, si le gusta la tranquilidad de recibir los pagos puntuales de un CDT, es mejor que no invierta en inversiones de alta rentabilidad. En 2022 en Invest Latam, el 98% de las inversiones en Colombia pagan entre 0-30 días. Si lo comparamos con los bancos, según la Superintendencia Financiera, su cartera esta 83% al día a diciembre 2021. Por lo tanto, la cartera de Invest Latam es más sana que la cartera de los bancos (98% vs 83%).



Para finalizar, es importante que solo invierta si dispone de un patrimonio suficiente. Cualquier inversión tiene sus riesgos y se puede perder el capital invertido. Si no dispone de un buen patrimonio para asegurar sus gastos diarios, es mejor que no invierta en inversiones de alta rentabilidad por el riesgo que asumiría.



Invest Latam permite al inversionista con gusto al riesgo obtener una rentabilidad entre el 15% y 25% anual. La solidez de las garantías ofrecidas a cada inversión hace que sea una buena alternativa de inversión en Colombia para 2022.