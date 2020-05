Un compromiso ambiental para un mejor futuro

La preocupación por el cambio climático ha llevado a los consumidores a replantear su forma de pensar respecto a todas las industrias. Cada día la relación entre la sostenibilidad del planeta y los productos de uso diario toma más fuerza y para la industria textil específicamente, es crucial innovar para reducir el impacto de su operación en el medio ambiente.



De esta manera y para cumplir con las exigencias del mercado, Cotton USA se ha comprometido con el mejoramiento y la innovación continua. Las 18,000 fincas algodoneras de los Estados Unidos han estado cultivando algodón de manera sostenible durante décadas. Durante las últimas cuatro, la producción de los EE.UU. ha utilizado 82 por ciento menos agua y 38 por ciento menos energía, ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero en 30 por ciento y el consumo de energía en 38 por ciento, al tiempo que ha reducido en 44 por ciento la pérdida de suelo para producir una paca.

En una época de creciente escrutinio para las cadenas de abastecimiento, hay igualmente una creciente demanda de transparencia y trazabilidad. La industria algodonera de los Estados Unidos lanza el U.S. Cotton Trust Protocol que define un nuevo estándar para el algodón cultivado de manera sostenible.



Un protocolo que brinda trazabilidad desde la finca hasta la planta textil como ningún otro país productor de algodón puede ofrecer.



El U.S. Cotton Trust Protocol agrega valor a los licenciatarios de Cotton USA, al garantizarles una fibra de algodón sostenible ideal para la producción de sus telas. Como por ejemplo Fabricato, que a través de procesos innovadores logró desarrollar su línea ‘ECO ZWW’ (Zero Waste Water): una tecnología especializada para en el teñido de hilos denim que permite hasta un 92 por ciento menos de consumo de agua y cero vertimientos provenientes de esta etapa del proceso de producción; utilizando así la menor cantidad de recursos posibles y entregando telas de alta calidad con sentido eco-sostenible.



Con estas prácticas y otras como el uso de algodón recuperado, al cierre del 2020 Fabricato redujo 15 por ciento el consumo de agua, autogeneró el 68 por ciento de la energía consumida y captó y aprovechó 1.769.076 kg de CO2 de su planta termoeléctrica. Además, recirculó 1.557.503 m3 del agua consumida en los procesos industriales, aumentando su capacidad de recirculación anual en un 29 por ciento.



Fabricato es una marca licenciada por Cotton USA, están unidas para ofrecer productos sostenibles para un mundo más verde.



Si desea conocer cuáles son los beneficios que el algodón de los Estados Unidos puede aportar a su negocio en términos de sostenibilidad, ingrese a www.cottonusa.org/es/sustainability