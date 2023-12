Gobernación de Antioquia deja una hacienda pública con altas calificaciones

La hacienda pública de Antioquia se consolida como un sólido modelo de transparencia, eficiencia y modernización. Pese a los desafíos surgidos a raíz de la pandemia del covid-19, la administración ‘unidos por la vida’, bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda, logró mantener un equilibrio financiero robusto, asegurando la ejecución exitosa de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo del departamento de Antioquia.



Durante los cuatro años de gobierno, se alcanzó la prestigiosa calificación de ‘fitch Ratings’, obteniendo AAA F1 + con perspectiva estable. Este logro refleja el excepcional manejo financiero de la administración departamental, generando confianza a nivel nacional y manteniendo niveles autónomos de solvencia y endeudamiento.



Al concluir su mandato, el gobernador Aníbal Gaviria Correa, entrega una entidad con una notoria reducción del 56 por ciento en la deuda pública, equivalente a 78 millones de dólares menos en comparación con el registro de 2019, año en que asumió su cargo.



Año Valor deuda pública en dólares

Diciembre 2019 - 138 millones

Diciembre 2023 - 69 millones



Este descenso no solo fortalece la resiliencia del departamento ante los riesgos cambiarios, sino que también posibilita una mayor eficiencia en la gestión de los presupuestos futuros. De este modo, se deja un legado de solidez y responsabilidad financiera que contribuye al bienestar económico y desarrollo sostenible de Antioquia.



A esto se suman, las cifras históricas de los ingresos, que superaron los 23 billones de pesos durante 2020 y 2023, sobrepasando a otras entidades territoriales de su misma categoría y entregando resultados en superávit a los antioqueños. Cabe destacar que los ingresos tributarios fueron los más altos en la historia del departamento: $6.4 billones durante el cuatrienio; es decir, que registró un crecimiento de $1.1 billones de pesos frente al periodo 2016-2019 y de $2.2 billones de 2012-1015.



2012 - 2015 2016 - 2019 2020 – 2023 (P)*

4.2 5.3 6.4

*Cifras en billones de pesos.

*Cálculo con la proyección al cierre de 2023.



Este hito histórico en recaudación ha sido posible gracias a la exitosa transformación digital del proceso tributario, materializada en la creación del Sistema de Información Tributario de Antioquia - SITA. Este sistema representa una innovación al integrar modelos avanzados de analítica de datos, georreferenciación, mapas de calor y automatización de procesos - RPA, lo que ha permitido fortalecer de manera significativa la gobernanza de datos, facilitando una toma de decisiones informada y permitiendo la implementación de acciones preventivas y persuasivas para reforzar la cultura de pago entre los ciudadanos antioqueños.



El éxito de este modelo ha sido tan destacado que recientemente fue merecedor del prestigioso Premio Nacional de Alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que reconoce las iniciativas públicas más innovadoras que promueven el desempeño institucional.



Sin duda, la distinción valida la eficacia del enfoque implementado en Antioquia, marcando un precedente en la promoción de soluciones vanguardistas que optimizan la gestión pública y fomentan prácticas eficientes en el ámbito tributario.



Por primera vez el departamento de Antioquia presenta estados financieros consolidados



En aras de avanzar hacia la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, el departamento de Antioquia ha presentado, por primera vez, estados financieros consolidados, un hito significativo se logró mediante la implementación de un modelo de gerencia pública que ha allanado el camino para el desarrollo de mejores prácticas en gobierno corporativo.



Es el caso de los Estados Financieros Consolidados, con 24 entidades descentralizadas y 5 filiales del IDEA, que se presentan por primera vez en el departamento. Con el respaldo de la Contaduría General de la Nación desde el año 2021, esta iniciativa no solo refleja una robusta fortaleza patrimonial, sino que también ha mejorado significativamente la posición financiera del departamento a nivel nacional. Además, ha generado mayores niveles de confianza tanto en el sector público como en el financiero e institucional.



El buen manejo de las finanzas de Antioquia también se vio respaldado por la opinión limpia o sin salvedades de los Estados Financieros individuales del Departamento en las vigencias 2020 a 2022, que emite la Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría regular que realiza anualmente.



Además, el Departamento ha obtenido la máxima calificación en la evaluación de Control Interno Contable durante las vigencias 2021 y 2022, alcanzando un puntaje de 5.0. Esta destacada evaluación no solo refleja una gestión eficiente, sino que también garantiza la veracidad y transparencia de la información financiera.



Sin lugar a dudas, al cierre del cuatrienio, queda en evidencia una sólida gestión donde se trabajó con un firme compromiso y con estándares excepcionales en la administración de los recursos, marcando un precedente clave en la eficacia y la integridad en la gestión pública.



situacion financiera