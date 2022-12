Gran Encuesta del Empresariado de la Cámara de Comercio de Bogotá

En la página web del observatorio de la región Bogotá Cundinamarca, se publicaron los resultados de la Gran Encuesta del empresariado para 2022, que corresponde a la segunda aplicación de esta operación estadística. Los resultados mostraron los retos de ser empresario o empresaria e hizo un perfil de quienes están detrás de estas unidades productivas, que en gran medida están representadas por microempresas.

La encuesta permitió mostrar el perfil de quienes hacen negocios en la región. Mostró que las empresas en un 43% de los casos no superan los cinco años de funcionamiento y que en 51%, de los casos, quienes emprenden lo hacen porque identificaron una oportunidad de negocio. Uno de los elementos más interesantes de esta encuesta es que permite diferenciar las características de quienes están inscritos en el registro mercantil y quienes no. Por ejemplo, frente a estos últimos, no tener otra forma de generar ingresos, es un motivante más importante, pues caracteriza al 42% de los negocios.



La publicación realizada por el observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá muestra cómo operan las empresas: un 26% tiene una sola empresa trabajando en la unidad económica, incluyendo al dueño, y 59% tienen hasta 3 personas. Así mismo, muestra que, en general, el 41% de quienes laboran en las empresas son mujeres, 29% son jóvenes y el 10% de las empresas con registro mercantil manifestaron tener al menos una persona con alguna discapacidad.



La encuesta no solo se concentró en la caracterización de la unidad productiva, también focalizó el análisis en quienes toman decisiones, dando una relevancia importante al balance de equidad de género en estas posiciones de liderazgo. La operación estadística mostró que en el 24% de las empresas, quienes toman las principales decisiones son mujeres, en un 30% de los casos hombres y en un 44% esto sucede en conjunto entre un conjunto de hombres y mujeres. Así mismo, cuando las empresas son de múltiples dueños, la participación accionara femenina alcanza el 40%.



Una gran conclusión del análisis de género que hizo la encuesta es que, en la medida en que las mujeres participen más en la toma de decisiones, las empresas son más equitativas e incluyentes. De hecho, cuando las decisiones en las empresas se toman en conjunto entre hombres y mujeres, la participación laboral de mujeres llega a un 43% a diferencia de los casos en que los hombres son los tomadores de decisiones, en los que alcanzan un 28%.



Un resultado importante que revela la encuesta y da luces a autoridades nacionales y locales en la importancia de enfocar los esfuerzos de educación en habilidades de liderazgo y emprendimiento es el balance de nivel educativo de quienes toman las decisiones en las empresas. Se observó que en las empresas que cuentan con registro mercantil, 54% son profesionales y 24% tienen grados técnicos o tecnológicos. En contraste, solo un 7% de los dueños de las unidades que no tienen registro mercantil son bachilleres , 14% técnicos o tecnólogos y un 77% estudiaron hasta bachillerato. Este diferencial en educación tiene un efecto importante en la generación de ingresos, la formalidad de la empresa, la sofisticación de los procesos y por supuesto en el acceso a crédito.



Frente a la manera en que operan las unidades productivas, la encuesta mostró el estado de implementación de procesos contables, los cuales son fundamentales para el crecimiento de las empresas, su acceso a crédito y eventual crecimiento sostenido. Particularmente, se observó que, entre los negocios con registro mercantil, el 74% lleva contabilidad y en un 61% de estos casos, usan programas especializados para realizar esta labor. En contraste, entre quienes no tienen el registro mercantil, el 60% llevan algún tipo de contabilidad, y en un 84% de los casos lo hacen a través de un cuaderno.



Para conocer más resultados de la Gran Encuesta al Empresariado de 2022 pueden ingresar a la página del observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá en: www.ccb.org.co/observatorio.

​