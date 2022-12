Gran Encuesta del Empresariado de la CCB, con enfoque de género

El observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca de la Cámara de Comercio de Bogotá publicó un informe sobre equidad de género en las empresas, a partir de la gran encuesta del empresariado 2022 realizada por la misma entidad. Este instrumento estadístico permite entender una cantidad importante de características de las empresas, el empresariado y los tomadores de decisiones en las unidades económicas, tanto en aquellas que tienen registro mercantil, como en las que no lo tienen.

La encuesta muestra que existen unas diferencias claras en el motivo por el cual los negocios inician su operación dependiendo de si es un hombre o una mujer quien toma las principales decisiones. Los resultados mostraron que el 20,7% de las empresas lideradas por mujeres y con registro mercantil mencionan que inician su negocio para complementar el ingreso familiar; esto solo pasa en el 9,7% de los casos en que un hombre toma las principales decisiones. Así mismo, el 53,3% de las unidades productivas donde las mujeres toman las principales decisiones inician porque identificaron una oportunidad de negocio; en los hombres esta proporción es estadísticamente la misma, al ubicarse en 54,5%. Por su parte, en los negocios que no tienen registro mercantil se observan unas diferencias más pronunciadas. Particularmente, complementar el ingreso familiar es un motivo para el 60,5% de las unidades donde una mujer toma las principales decisiones, mientras que esta proporción es tan solo de 19,3% en los hombres. Así mismo, entre las tomadoras de decisiones que no tienen registro mercantil, el 71% inició el negocio al verlo como una oportunidad de negocios, mientras que en los hombres este porcentaje es del 40%.



Cuando el estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá indaga en el uso de herramientas digitales entre hombres y mujeres se observa que hay más uso de estas herramientas, especialmente entre quienes tienen registro mercantil. Los resultados muestran que los hombres usan el correo de manera frecuente en un 56,5% mientras que este porcentaje en las mujeres es de 55,6%. Sin embargo, cuando se habla de empresas donde hay una toma de decisiones en conjunto entre personas de ambos sexos, se observa un mayor uso con un 62,6%. Por su parte, el WhatsApp es usado para las ventas de manera frecuente en un 67,2% cuando es un hombre quien toma las decisiones, en un 74,7% cuando es una mujer quien decide y en un 80% cuando se decide en conjunto. El uso de Instagram es más frecuente en mujeres que en hombres, pues ellas lo usan con este nivel de intensidad en un 39,3% mientras lo hombres en un 27,6%; cuando se decide en conjunto entre hombres y mujeres el 37,4% de las empresas usan esta herramienta. En los negocios que no cuentan con registro mercantil, el uso de herramientas digitales es muy bajo, solo es significativo en el caso del WhatsApp y en el caso de los hombres es usado frecuentemente en un 29,9% de las unidades productivas y en las mujeres en un 29,4%.



Ahora, al profundizar en los niveles de educación de quienes toman decisiones en las empresas se observa un mayor porcentaje de mujeres que tienen mayor nivel educativo formal frente a los hombres, diferencias que se mantienen cuando se analizan los negocios sin registro mercantil. En particular, se observa que hay una mayor densidad de mujeres que han estudiado un programa técnico, tecnológico o universitario, con un 90,4%, mientras que en los hombres esta proporción es del 80,3%. A su vez, el 9,6% de las tomadoras de decisiones en las empresas estudiaron hasta bachillerato, mientras que en hombres esta proporción es del 19,7%. La historia es diferente cuando se analizan a los negocios sin registro mercantil. En este caso, se observa que, entre las tomadoras de decisiones, el 34,8% tienen una carrera técnica, tecnológica o profesional mientras que en los hombres este porcentaje es del 19,1%. Así mismo, entre los tomadores de decisiones en estas unidades productivas, el 65,2% de las mujeres tienen hasta bachillerato y en hombres esta proporción es del 80,9%.



Complementario a lo anterior, la encuesta hizo un análisis interesante de cómo cuando las mujeres toman decisiones, se observan mejores resultados de equidad en las unidades económicas. Particularmente, en empresas de 3 o más empleados, cuando una mujer toma las decisiones, el porcentaje de mujeres en la toma de decisiones es del 69%, cuando un hombre toma las decisiones el porcentaje es 22% y cuando las decisiones son en conjuntos el porcentaje es de 42%. Así mismo, se observa que cuando solo las mujeres toman decisiones, el 54% de las empresas tienen metas respecto a la equidad, cuando son hombres quienes toman estas decisiones, solo el 38% de las empresas tienen estas metas, finalmente, cuando son decisiones en conjunto el 48,2% de las empresas tienen metas respecto a la equidad.



Gran Encuesta del Empresariado. Cámara de Comercio de Bogotá.2022



