Great Place to Work® analiza la empleabilidad en Colombia

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el aparato productivo en Colombia (conformado por grandes, medianas, pequeñas y microempresas) está relacionado con la generación de empleo con mejores condiciones y la creación de oportunidades laborales con propuestas de valor para el colaborador cada vez más atractivas, que le permitan a las organizaciones atraer y fidelizar su talento humano. Para lograrlo, es importante considerar diversos aspectos, como explica Jaime Urquijo, Director Ejecutivo de Great Place To Work®.

Para él, es importante que las compañías, especialmente, comprendan que las dinámicas tras la pandemia transformaron las necesidades, tanto de forma como de fondo, de las personas que están en busca de oportunidades laborales.



Muestra de lo anterior es que modelos como el teletrabajo o el trabajo híbrido, que en su momento fueron soluciones de emergencia, hoy son condiciones que los futuros colaboradores esperan disfrutar para ofrecer su mejor desempeño.



“Tras lo sucedido en 2020, la relación de las personas con sus trabajos cambió y se agudizó la exigencia a las empresas de acertar, como mínimo, en uno de tres aspectos: la compensación, los beneficios y el desarrollo. Si un colaborador tiene una opinión positiva acerca de cualquiera de estas condiciones (lo ideal es que sea sobre dos o sobre las tres) es posible afirmar que existe una relación bien cimentada que podría extenderse en el tiempo para beneficio de ambas partes”, explica el Director Ejecutivo de Great Place to Work®.



La compensación hace referencia a aquello a lo que la organización se comprometió a cancelar monetariamente al colaborador a cambio de su tiempo y esfuerzo.



Los beneficios, por su parte, incluyen todos aquellos aspectos que no son de Ley y que quedan a discrecionalidad de los empleadores, como primas, días libres, bonificaciones, entre otros.



Por último, el desarrollo contempla el ofrecimiento de oportunidades para que el colaborador crezca en la organización y adquiera más conocimientos que le ayuden a tener un mejor desempeño laboral.



Urquijo agrega: “Si, por el contrario, ninguno de esos aspectos está bien resuelto, la relación será muy frágil, lo que se traducirá, en el corto plazo, en una desvinculación temprana, porque el colaborador no encontrará elementos particularmente atractivos para entregar sus capacidades a esa organización”.



Destaca que la condición que mejor opinión genera en los colaboradores es la relacionada con los beneficios, el 50% señala que esta es la que mejor resuelve su empleador. Una tercera parte destaca que la compensación es el aspecto más relevante en la compañía y una sexta parte afirma que es el desarrollo.



Circunstancias que crean oportunidades

El Director Ejecutivo de Great Place To Work®, manifiesta que la conceptualización de esos tres aspectos cambia dependiendo del tamaño de cada compañía.



“Si un empresario tiene un restaurante, por ejemplo, beneficios como el teletrabajo o el trabajo híbrido no son aplicables. Sin embargo, sí se puede cimentar una relación sana entre colaborador y empleador con base en la compensación salarial. En este punto hay que señalar que en Colombia el cumplimiento de la Ley se ha convertido, en sí mismo, en un beneficio. La realidad es que muchos dueños de empresas no cumplen con la normatividad laboral por falta de capacidad para hacerlo, porque crear empleo en nuestro país resulta muy costoso”, advierte Jaime Urquijo.



Jaime Urquijo, Director Ejecutivo de Great Place To Work®. Great Place To Work®

Por eso, y con el objetivo de proteger la empleabilidad, además de favorecer la productividad y el crecimiento empresarial, los líderes de las organizaciones deben considerar seriamente el ofrecimiento de espacios adecuados de trabajo como parte natural de su dinámica.



“Este punto —afirma Jaime Urquijo— lo puedo ilustrar de la siguiente manera: si un colaborador se da cuenta de que su empleador ofrece condiciones que son muy poco atractivas, lo normal es que no quiera extender su vínculo laboral por mucho tiempo. Es claro que crear valor para una compañía no resulta fácil, pero eso es algo que los empleados descubren cuando comprenden las singularidades del negocio”.



De esa manera, y si las particularidades que menciona Urquijo ofrecen oportunidades, el colaborador no solo se desenvolverá de manera funcional en su cargo, sino que también encontrará las oportunidades para crear valor desde su labor. Esta es una apuesta que hacen cientos de empresas en nuestro país y que tiene un único objetivo: la excelencia como sello y no solo como resultado de un buen mercadeo.



En este propósito de construir grandes lugares para trabajar, los actuales colaboradores de las compañías también aportan de manera significativa. “Los empleados tienen un importante impacto en esa creación de excelencia con su comportamiento entre pares, la confiabilidad de su trabajo, el cumplimiento de objetivos y una correcta labor en equipo. Es una relación recíproca de confianza y de construcción de ambientes saludables en los que las intrigas, los favoritismos o la politiquería no deben estar presentes”, comenta Jaime Urquijo.



Los desafíos de la reforma laboral

Aunque la reforma laboral propuesta por el actual Gobierno nacional tiene como principal objetivo resolver la estabilidad laboral, afecta, como está concebida, la contratación y la desvinculación, haciéndolas más inflexibles.



“El problema que se debe resolver no es la movilidad laboral, porque este es un fenómeno natural en las relaciones de trabajo. Para generaciones anteriores, la estabilidad era un bien muy preciado; hoy, los jóvenes la consideran casi una mala noticia. En la actualidad, los colaboradores quieren la libertad de desvincularse. Lo que menos buscan las personas es ‘casarse’ con un empleador o permanecer en un cargo sin expectativas”, advierte Urquijo.



Para el directivo de Great Place To Work®, el problema que se debe resolver es reducir o acabar con la dificultad que existe en el tránsito de la informalidad a la formalidad.



“Sin embargo, el Ministerio del Trabajo ha aclarado que la reforma propuesta no hace aportes en esa dirección. Incluso, considera que podría haber algún aumento del desempleo en caso de implementarse. Esto es algo que realmente no se entiende”, destaca Urquijo.



Este es el panorama de la empleabilidad en Colombia desde el punto de vista de Great Place To Work®. Los retos son cada vez más abundantes, pero también lo es el número de empresas comprometidas en nuestro país con convertirse en grandes lugares para trabajar y ofrecerles a sus colaboradores los beneficios que buscan para hacer crecer los negocios y aportar a la construcción de un mejor país para todos.