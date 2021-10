Greenfuel, aliado en recolección y reciclado del Aceite Vegetal Usado

¿Sabía que un litro de aceite de cocina usado puede contaminar 1.000 litros de agua? o ¿que su acumulación en desagües facilita la obstrucción de conductos y la proliferación de roedores e insectos? y ¿que según datos de Asograsas, el 30% de aceite de cocina que se vende anualmente en Colombia proviene del mercado ilegal?

Sin duda, una inadecuada gestión y la falta de conocimiento en algunos casos en torno al manejo del aceite de cocina usado (ACU), también conocido como Aceite Vegetal Usado (AVU), es un asunto de vital importancia no solo para la salud humana sino para el cuidado del ambiente, y ante el cual Greenfuel, empresa líder en la recolección del ACU, se ha comprometido a ayudar a resolver a través de soluciones integrales, eficientes y sostenibles.



“Nuestro objetivo es brindar una alternativa sostenible para el aprovechamiento final de los residuos de Aceite Vegetal Usado, asegurando la trazabilidad completa de este desecho, con el fin de reducir los impactos sociales y ambientales, generando valor compartido para el generador de aceite vegetal usado, la comunidad y sus diferentes grupos de interés”, señala Esteban Benavides, CEO de Greenfuel.



Con cerca de ocho años de experiencia en la recolección de aceite de cocina de restaurantes, colegios, hoteles, catering, industria, centros comerciales y el aceite producido en los hogares, la compañía colombiana ha desarrollado una robusta estrategia en torno al fomento de la economía circular con altos estándares de calidad, procesos ambientalmente sostenibles, fortaleciendo el post consumo en los hogares colombianos y teniendo como pilar la innovación en el manejo integral del AVU.



“Somos la empresa líder en la recolección de aceite usado de cocina, siendo los únicos exportadores de este producto, certificados por el sello ISCC, de obligatorio cumplimiento en la Unión Europea, y que cerramos el ciclo de este residuo desde la recolección hasta la producción de biodiésel de segunda generación sin permitir su reutilización, generando rentabilidad con enfoque de sostenibilidad, ya que construimos, rentabilidad social y rentabilidad ambiental”, agrega el ejecutivo.



Sostenibilidad rentable



Desde el aspecto de rentabilidad social, Greenfuel ayuda a combatir un mercado ilegal que existe en Colombia que recolecta ilegalmente el aceite para luego venderlo especialmente en los sectores más pobres del país, provocando alteraciones a la salud de las personas, a través de la recolección adecuada de estos desechos y el suministro limitado a las plantas de reenvasado, se evita que este aceite pirata sea distribuido nuevamente.



“Nuestro segundo tipo de rentabilidad es la ambiental: por cada litro de aceite que recolectamos, evitamos que se contaminen 1.000 litros de agua. Los aceites son considerados potencialmente especiales para el ambiente debido a su persistencia y su habilidad para esparcirse en grandes áreas de suelo y del agua, formando un ‘film’ que no permite el ingreso de oxígeno. Con las 4.385 toneladas que recolectamos en el año 2020, evitamos que 4.385 millones de litros de agua se contaminaran. Nuestro objetivo es sacar la totalidad del aceite usado para que no llegue a las fuentes hídricas de nuestro país”, explica Benavides.



Al realizar una correcta disposición del AVU de la mano de expertos como Greenfuel, se beneficia la depuración de aguas residuales, permitiendo su reutilización, se logran disminuir costos de mantenimiento de redes cloacales y alcantarillado, así como reducir los costos de las plantas depuradoras de agua de los municipios, y generar fuentes alternativas de energía, ya que la reutilización del residuo ACU como recurso energético, reduce la dependencia de los combustibles minerales y disminuye la huella de carbono.



Adicionalmente, a las empresas de los sectores gastronómico, comercial e industrial les permite cumplir con la legislación vigente en cuanto a la disposición del AVU, ser eficientes y responsables a la hora de disponer de un residuo tan contaminante para el ambiente, mejorar los procesos de seguridad y limpieza, asegurar la calidad de los alimentos, e implementar programas de sustentabilidad.



Reciclar, reusar y reducir



Como se mencionó someramente, otro de los grandes aportes de gestionar integralmente el ACU, es el aprovechamiento del residuo como materia prima para la producción de nuevos productos de fuentes alternativas de energía, siendo hace diez años Greenfuel la primera compañía en exportar aceite vegetal usado con el fin de ser utilizado como biomasa para la fabricación de biodiésel de Segunda Generación (2G).



“Conscientes del interés mundial por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de la dependencia energética, nuestro objetivo es producir biocombustibles a base de materias primas sostenibles a partir de aceite vegetal usado. No solo estamos produciendo energía renovable y biodegradable, sino que la conversión de aceite vegetal usado en biocombustible produce menores emisiones de azufre y carbono que contribuyen a reducir de manera directa el calentamiento global y la lluvia ácida”, explica Benavides.



Algunos estimativos indican que si se impulsa la producción de biodiésel en Colombia a partir del aceite de cocina, se podrían reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del sector transporte en un 8%; y por cada litro de aceite vegetal usado que se convierte en biodiésel, se le entrega una reducción de 2.5kg de CO2 al ambiente.



“En Greenfuel Brindamos a los generadores de Aceite Vegetal Usado una opción sostenible para disponer sus residuos de una forma responsable, estamos certificados con el sello voluntario ISCC que mide la trazabilidad del residuo desde que lo recogemos hasta que lo convertimos en biodiésel de segunda generación”, puntualiza el gerente general de Greenfuel.



Greenfuel está habilitado como transportador y como gestor final, es decir, que está autorizada a prestar el servicio de recolección de Aceite de Cocina Usado, y como operadora, autorizada y realizar el aprovechamiento del Aceite de Cocina Usado.