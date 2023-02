GreenYellow multiplicará por 10 la inversión en proyectos de energía

El kilovatio que menos contamina es el que no se consume. Esta frase resume la visión que tiene GreenYellow sobre eficiencia energética, y es una invitación para las organizaciones colombianas que quieran sumarse a la lucha contra el cambio climático.

GreenYellow es una multinacional francesa que cuenta con más de 10 años en Colombia invirtiendo en el desarrollo de soluciones para las empresas -de múltiples industrias- que deciden adoptar nuevas tecnologías de transición y optimización energética en sus instalaciones.

Durante esta década de crecimiento sostenido, GreenYellow ha liderado proyectos de transformación que permiten a las empresas consumir menos energía y hacer uso de esta de manera más sostenible, aportando al cumplimiento de sus metas de reducción de CO2 y a los tratados internacionales que establecen el desuso gradual de insumos contaminantes como refrigerantes industriales.



Compañías del sector retail, centros comerciales, hotelería, hospitalario, alimentos, logística, servicios, oil & gas e industrias manufactureras de todo tipo han encontrado en GreenYellow un aliado estratégico para reducir sus facturas de energía, implementar plantas de energía solar o acceder a tecnologías sostenibles de refrigeración, aire acondicionado, vapor, calor, entre otros servicios energéticos ecoeficientes.

GREENYELLOW, UNA EVOLUCIÓN EXITOSA



Progresivamente, la compañía ha incrementado sus inversiones en proyectos de energía: lo que en un inicio oscilaba entre los $10.000 millones de pesos y $15.000 millones de pesos ascendería a un promedio de $40.000 millones de pesos en años recientes, hasta que en 2022 GreenYellow dio un paso de gigante.



El año pasado, la multinacional francesa prácticamente cuatriplicó su inversión en proyectos de energía en Colombia respecto a 2021, llegando a casi $160.000 millones de pesos invertidos en iniciativas de eficiencia energética, servicios energéticos ecoeficientes y de energía renovable que llegaron a más de 15 regiones del país con más de 50 proyectos realizados.

Por otro lado, esta compañía ha seguido fortaleciéndose como uno de los actores principales en energía fotovoltaica al incrementar en seis veces su capacidad de energía solar instalada en el país, gracias a la implementación de proyectos de autoconsumo solar a pequeña escala para usuarios finales y la entrada de operación del parque GY Solar Aurora en Planeta Rica, Córdoba, diversificando de esta manera la matriz energética y contribuyendo a la construcción de la seguridad energética del país.



“En 2023, tenemos proyectado elevar nuestra inversión a más de $350.000 millones de pesos que veremos representados en una operación de más de 100 MWp en proyectos solares y más de 150 GWh al año de ahorro energético. Esto nos permitirá seguir consolidándonos como líderes de autoconsumo y optimización energética en Colombia”, añade Felipe Camargo, director general de GreenYellow.

CONSOLIDACIÓN EN MARCHA



Gracias a una nutrida base de clientes y numerosas experiencias exitosas en el territorio nacional, GreenYellow avizora su consolidación como compañía líder en el sector de energías renovables en Colombia.



A la fecha, la multinacional francesa tiene más de 500 proyectos implementados en el país que se resumen en: más de 30 MWp de capacidad instalada con sus proyectos solares, más de 2.500 toneladas de refrigeración industrial instaladas con la solución de Servicios Energéticos Ecoeficientes y más de 11.5 GWh de energía ahorrada por año con proyectos de Eficiencia Energética. Así, GreenYellow contribuye a la no emisión de más de 105.400 toneladas de CO2 equivalentes por año, la misma cantidad que absorberían más de 502.000 árboles sembrados.

“Recientemente, incursionamos en un sector tan importante como el de Oil & Gas, a través de la firma de un contrato de autogeneración de energía solar con una compañía filial de Ecopetrol. El sector hidrocarburos en Colombia tiene ambiciosas metas de descarbonización y, desde GreenYellow, queremos impulsar su transición energética a partir de fuentes de energía alternativas más sostenibles como la generación fotovoltaica (energía solar)”, asevera Camargo.

INNOVACIÓN, MOTOR DE CRECIMIENTO



El desarrollo de nuevas soluciones y servicios con el potencial de llevar las ventajas de la transición energética a organizaciones de todas las industrias, operaciones y mercados es otro de los diferenciales de GreenYellow.



Un ejemplo de lo anterior son sus proyectos ‘full included’ que han sido una puerta para que más empresas se sumen al autoconsumo y la autogeneración de energía simultáneamente.



Como lo explica el director general de GreenYellow, “por primera vez en Colombia logramos que una empresa integrara la generación a gran escala, a través de una granja solar conectada a la red nacional, y el autoconsumo, dirigiendo esa energía producida a una red de 27 supermercados en distintas partes del país. ¿Qué significa esto? Estamos inyectando energía a la red nacional, pero una destinación específica: los aires acondicionados de diferentes sedes de nuestro cliente. Esto nunca se había hecho en Colombia y GreenYellow fue el pionero detrás de esta idea”.



Así mismo, el uso de alternativas naturales para refrigeración es otro de los casos de éxito de innovación de GreenYellow. De acuerdo con la multinacional francesa, hoy realizan inversiones para brindar soluciones de renovación tecnológica para distintas industrias que dentro de sus operaciones usen refrigerantes naturales, al ser opciones de mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. “La compañía ha dado pasos firmes en los últimos años que nos consolidan como una plataforma ‘one-stop-solution’ transversal a todas las industrias y donde el cliente no tiene que invertir dinero ni interrumpir su operación mientras GreenYellow hace su trabajo. Por su parte, GreenYellow genera rentabilidades a partir de los ahorros de sus clientes. Así, demostramos que con la transición energética todos ganan”, explica Felipe Camargo, director general de GreenYellow.



