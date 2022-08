Guane Enterprises: la startup más innovadora con presencia en 5 países

La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), reconoció a la startup colombiana Guane Enterprises como la más innovadora del país en 2022, convirtiéndose en una de las compañías claves para la transición de Colombia hacia la cuarta revolución industrial. Una transacción en la que Colombia, y la región, tienen asignaturas pendientes, según la misma ANDI.



Desde el año 2005, la ANDI viene reconociendo a los creadores de iniciativas innovadoras y con potencial de crecimiento. Para la Asociación, el premio contribuye a la creación de nuevas empresas enfocadas en la resolución de problemas reales de la industria y del mercado con tecnologías emergentes, exponenciales y disruptivas.



Guane Enterprises desarrolla asistentes cognitivos que son plataformas de software con capacidad de realizar tareas, tradicionalmente, ejecutadas por humanos como clasificación, interpretación y extracción de información desde documentos y tareas ejecutadas por máquinas como pronósticos y construcción de escenarios de futuro.



La startup es la apuesta de los Físicos Leonardo A. Pachón y Joseph F. Vergel, del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, por transformar la conexión entre la academia y la industria. Una apuesta a la que en el comienzo aportaron los también Físicos Andrés F. Gutiérrez y César E. Pachón y que tomó forma con la incorporación del Ingeniero Elias Quintero. El nombre Guane, en honor a la tribu indígena santandereana, es la conexión entre las raíces y la tecnología, la academia y la industria, lo humano y robótico.



Guane Enterprises tiene presencia en tres sectores principalmente: energético, logístico y financiero. Sus soluciones incorporan herramientas de la ciencia de datos, manejo de grandes volúmenes de datos y desarrollo de software cloud y agregan valor a clientes en Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Perú y Arabia Saudita.



Inteligencia artificial centrada en el humano



Las soluciones de Guane buscan ofrecer herramientas a los equipos humanos para aumentar su productividad. Sin embargo, uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre en la transformación digital y la transición a la cuarta revolución industrial es el miedo a la pérdida de empleos. Sin embargo, en la experiencia de Guane, cuando las organizaciones abren el foco y ven la transformación digital realmente como una transformación y no solo como la digitalización de procesos, entonces la transformación no solo es exitosa sino que puede generar nuevas líneas de negocio que promueven la generación de más empleos. Esa situación, en general, es un indicador de una transformación digital exitosa, el tipo de transformaciones que hemos estado acompañando en los últimos cuatro años.



En el horizonte



De manera decidida, Guane apuesta por la transición energética del país desde la digitalización, automatización y optimización de procesos apalancados en inteligencia artificial. Hoy, Guane apoya a empresas del sector energético con la identificación de patrones de consumo, pronósticos de demanda y generación de energía y en el diseño de estrategias de eficiencia energética. Guane avanza en la adecuación de su infraestructura para ofrecer al sector la gestión de datos generados por la medición inteligente (AMI), diseño de estrategias óptimas de mantenimiento y la incorporación de nuevas tecnologías como la computación cuántica para la optimización de flujos de potencia.



En el sector logístico, los asistentes cognitivos de Guane están transformando procesos como la gestión de cotizaciones, priorización y trámite de PQRS, la extracción de información desde facturas, certificados de entrega, formularios de exportación/importación, contratos de carga con navieras y prácticamente cualquier documento. Guane avanza en su fase de internacionalización y en los próximos meses espera establecer su primera sede en Alemania, aprovechando el potencial que, desde la operación de carga marítima y aérea, ofrecen ciudades como Hamburgo o Leipzig.



Una de las principales ventajas de los desarrollos de Guane es la flexibilidad del dominio donde corren hoy sus plataformas. Por ejemplo, las soluciones en logística/energía rápidamente podrían agregar valor en sectores como salud, judicial, bancario u otros, a través del “cambio de cebrero” de la aplicación, es decir, a través del diseño y construcción de nuevos modelos de inteligencia artificial.



Transformación con impacto



Guane no solo desarrolla inteligencia artificial centrada en el humano. Su estrategia de crecimiento está apalancada por el crecimiento multidimensional de sus colaboradores, en la transformación de la imagen que la sociedad tiene de los científicos y en la certeza de que la ciencia, en Colombia, tiene el potencial de transformar la economía y de ser el motor de los próximos unicornios de la región.