Habilitador de la movilidad sostenible para segmento de carga pesada

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, habla sobre los beneficios y la contribución ambiental que hace al país este energético de producción 100% nacional.

¿Qué le aporta la industria a la descarbonización del país?

No solo es clave para acelerar la transición energética, sino por sus atributos ambientales, asequibilidad, disponibilidad y eficiencia tecnológica. El Gas Natural Vehicular (GNV) reduce las emisiones de material particulado fino y óxidos de azufre hasta en un 99,9%, disminuye los óxidos de nitrógeno hasta 75% y entre un 30% y 50% el dióxido de carbono, mejorando la calidad del aire y aportando a la lucha contra el cambio climático. Es un energético de bajas emisiones, que incide positivamente en la transformación de las industrias y la descarbonización de la economía, diversificando las alternativas de movilidad.



¿Cuál es el panorama de masificación del GNV?

Es muy positivo porque, en términos de regulación, la Ley 2128 de 2021 (Ley de Gas Combustible), le permite al país incentivar su continuidad, abastecimiento, cobertura y confiabilidad. En conversiones a GNV, entre enero y julio de 2023, se realizaron más de 10.000, un aumento del 30%, y en junio y julio aumentaron 95%, frente al mismo periodo de 2022. En cuanto a vehículos con motores dedicados a GNV, existen unos 4.600, de los cuales 3.000 son de transporte público y más de 1.500 de carga.



¿Puede crecer la red de distribución y comercialización?

De acuerdo con el informe de Fuentes de Energía Alternativa y Combustibles, presentado por Fenalco y Naturgas, la venta de vehículos a GNV aumentó en un 533%, cifra jalonada por los de carga pesada (tractocamiones) en un 88% desde 2020, proyectando un aumento constante de su uso, gracias a sus rendimientos de potencia, autonomía, eficiencia y economía.



En cuanto al potencial de crecimiento de la red de distribución, el país cuenta con más de 600 estaciones de servicio en ciudades principales, desarrollaremos otras siete en corredores estratégicos para ampliar las oportunidades de acceso y para la instalación y/o conversión, existen 113 talleres habilitados.



También está por salir al mercado un fondo de financiación sostenible con recursos internacionales y más de $760.000 millones aportados por 10 compañías afiliadas a Naturgas, para solventar pequeños transportadores que cambien su vehículo por uno con motor dedicado a GNV.



Naturgas trabaja con el Ministerio de Transporte en los beneficios de chatarrización y movilización de recursos, que respalden a los transportadores de carga cuando modernizan su flota migrando a energéticos sostenibles y evitando el impacto del desmonte de subsidios del diésel, que iniciaría en enero de 2024.



¿Por qué el GNV es el aliado de la transición energética?

Porque la acelera y materializa la movilidad sostenible, contribuyendo en la lucha contra el cambio climático y mejorando la calidad del aire en las ciudades. Un ejemplo de sus beneficios es la renovación de flota de TransMilenio a buses dedicados a GNV, que redujo la emisión de material particulado fino de 187 a 39 microgramos/m3, y de hollín, de 91 a 19 microgramos/m3, cifras de gran relevancia teniendo en cuenta que la concentración máxima admisible por año es de 25 microgramos/m3.



Teniendo en cuenta que el GNV no está subsidiado, es el aliado ideal de los conductores en la coyuntura del desmonte de subsidios y alivio al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, generando ahorros de hasta un 40% frente a la gasolina. Por cada camión a diésel que se modernice con GNV, el FEPC percibe un ahorro de $28 millones anuales, y por cada taxi que se convierta a GNV, el FEPC percibe un ahorro de $8 millones anuales.



¿Cómo compite el GNV con otros energéticos sostenibles?

El país está en un proceso de masificación de fuentes de energía con el GNV, el etanol, el GLP, el hidrógeno, la energía eléctrica y el biodiésel. El aumento de conversiones y más vehículos dedicados, fortalece la confianza entre los usuarios, derribando mitos como la pérdida de potencia o la baja eficiencia en terrenos complejos.



Otro beneficio son sus tarifas; en 2022 el GNV registró una competitividad entre el 7 y el 15 % frente al diésel, y entre el 25 y 35 % frente a la gasolina, que hoy se acerca al 50%, (varía de acuerdo con la zona), confirmándolo como alternativa económica, eficiente y sostenible para acelerar la nueva movilidad en el país. En comparación con la electricidad, supera desafíos como la autonomía, el peso y las eficiencias, pero lo mejor es que trabaja junto con las demás energías de cero y bajas emisiones, aportando menores costos y mayor disponibilidad.



Por todo lo anterior, más que competir con otros energéticos sostenibles, el gas natural complementa la movilidad cero emisiones como alternativa eficiente, ambientalmente sostenible y única opción para el sector de transporte de carga (no se ha desarrollado la tecnología eléctrica en este segmento).



¿Por qué un transportador debe usar GNV?

Porque es una tecnología probada desde hace más de 20 años, con alta disponibilidad, gracias a su producción 100% nacional. Además, los impuestos que pagan los propietarios no superan el 1% del valor comercial del vehículo, obtienen descuento del 10% en las primas de los SOAT y seguros de responsabilidad contractual y extracontractual, quedan exentos por 10 años del Certificado de Emisiones Contaminantes y pagan 30% menos en las revisiones técnico mecánicas.



La reglamentación ofrece normas sólidas y efectivas, actualizadas entre la industria y el Gobierno, con ejemplos como el trabajo mancomunado con el Ministerio de Transporte para que el bono de chatarrización otorgue mayores recursos a los transportadores que elijan el GNV.



¿Cuál es el panorama de las reservas que aseguran el abastecimiento?

El país tiene un potencial que, de explorarse y producirse, permitiría atender las necesidades de los 36 millones de colombianos que lo consumen. Si desarrollamos las reservas que tenemos en áreas costa afuera y continentales, podríamos incluso ser exportadores. Para garantizar el abastecimiento nacional es necesario adelantar de manera articulada campañas exploratorias que faciliten el desarrollo de todo el potencial identificado, ampliando la autosuficiencia a largo plazo, sin depender de la producción foránea.



¿El GNV garantiza un modelo de transporte sostenible?

Desde Naturgas estamos convencidos de que el momento del gas natural es ahora, para hacer de la movilidad sostenible una realidad en Colombia. Junto al Gobierno Nacional podremos incrementar su uso y ampliar la red de estaciones, con incentivos en la exención del IVA, sobre la infraestructura, el equipo asociado o descuentos en renta. El gas natural sustituye los líquidos en el transporte, reduce la contaminación atmosférica, optimiza los gastos, nos hace avanzar hacia tecnologías de bajas emisiones y se consolida como ejemplo de liderazgo en movilidad sostenible junto a países como Corea, Estados unidos y China.