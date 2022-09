El mercado del reclutamiento laboral ha cambiado ¿Y ahora?

Una de las más grandes consecuencias de la situación generada por la coyuntura de salud en el mundo fue el cambio de los modelos de trabajo y la manera como las personas y las empresas quieren y necesitan establecer sus relaciones laborales.



La dinámica es común a todo tipo de organizaciones y profesionales gracias a que tendencias como la transformación tecnológica, las herramientas digitales y el trabajo en casa crearon un quiebre en el mercado que ha creado nuevas exigencias tanto para las compañías que requieren de personas que se identifiquen con sus respectivas filosofías de mercado, como para el talento en busca de un nuevo proyecto de crecimiento personal.



En este panorama renovado, los ‘head hunters’ se convierten en una pieza clave para que ambas expectativas sean completamente satisfechas.



Sonia Jaramillo, Senior Principal Head of Executive de Hays Colombia, empresa líder en reclutamiento, declara que esta firma se ha propuesto “impulsar una experiencia de servicio con innovación y estrategias que respondan adecuadamente a la realidad laboral de hoy. Lo que buscamos con esto es que el cliente reconozca que podemos ser una sola marca y que, a través de ella, estamos en capacidad de entregarle un servicio completo de consultoría, llenando así todos los vacíos y las inquietudes que tenga”.



La estrategia a la que se refiere la ejecutiva de Hays contempla la especialización de sus servicios por sectores, industrias o temas gerenciales, lo que permite crear áreas que les ayudan a los clientes a conseguir sus objetivos en temas de reclutamiento.



“Los cambios en el mundo laboral han traído como consecuencia una manera diferente de llevar a cabo el reclutamiento. Un ‘head hunter’ como Hays va más allá de los departamentos de recursos humanos y se convierte en un aliado estratégico de sus clientes”, destaca Sonia Jaramillo.



La Senior Principal Head of Executive de Hays Colombia señala que esas áreas internas de las organizaciones tienen otras funciones relacionadas con el talento humano de la organización, incluyendo la atracción, la selección y la evaluación, y que debido a eso el tiempo que pueden dedicar a la labor de reclutamiento es limitado.



“Por ello Hays enfoca el 100% de su tiempo en soluciones de atracción de talento y, por eso, para las empresas vale la pena contar con nuestra ayuda. Además, no solo evaluamos las habilidades técnicas de los candidatos, sino también las denominadas habilidades blandas y cómo se adaptaría el profesional a la cultura organizacional del cliente”, asegura Sonia Jaramillo.



La ejecutiva agrega: “En la actualidad, y con todos los cambios que ha habido desde 2020, no solo es importante que el candidato cuente con los estudios, la experiencia y los idiomas. Es necesario que posea habilidades de liderazgo, planeación, toma de decisiones y adaptación”.



Trabajando para el mañana



Consciente de que el panorama de atracción y reclutamiento laboral evoluciona rápidamente, Hays ha cambiado en marca y enfoque de negocio para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.



“Por eso, estamos desarrollando una nueva estrategia denominada ‘Working for your tomorrow’, considerando que las industrias deben adaptarse rápidamente para satisfacer las necesidades de los clientes y alinearnos con sus expectativas”, explica Diana Ríos, Head of Experts Select Division/Department de Hays Colombia.



Hays es una compañía muy diversa y continúa su trabajo en Colombia y el mundo de manera especializada por sectores, industrias y temas gerenciales, entre otros.



“En el mercado laboral actual escasean las habilidades, se han creado nuevas áreas y categorías de trabajo, y los hábitos laborales son diferentes. Todo esto obliga a un replanteamiento y en Hays estamos desarrollando nuevas áreas de negocio especializadas con las que buscamos satisfacer las exigencias de las organizaciones”, dice Diana Ríos.



Ejemplo de esto es que recientemente se creó un área digital que le permitirá al ‘head hunter’ responder de manera mucho más específica a las nuevas posiciones de trabajo. También se ha involucrado un número importante de consultores para atender este tipo de demanda en cargos que son de difícil consecución.



“Al final, nuestro propósito es garantizarle al cliente que contamos con un equipo especializado que entiende sus requerimientos y mercados para responder con el mejor ‘pool’ de candidatos”, indica la Head of Experts Select Division/Department de Hays Colombia.



Además, el ‘head hunter’ ha dispuesto diversas herramientas digitales que les permiten a las organizaciones acceder a información de Hays de manera mucho más rápida, precisa y confiable.



“En últimas, el objetivo que nos hemos propuesto es trabajar con el cliente como una sola marca, escucharlo y descubrir desde nuestra perspectiva de qué manera podemos alinearnos y trabajar para responder a lo que espera de nosotros en los procesos y los resultados de la contratación. Así mismo, buscamos entender cuáles son sus necesidades y conformar las áreas de trabajo que las satisfaga con la ayuda de consultores que conocen el negocio del cliente y su necesidad de talento”, agrega Diana Ríos.



El profesional también decide



Una de las grandes evoluciones del mercado laboral mundial es el denominado trabajo laboral. La tecnología y el cuidado de la salud, además de aspectos de eficiencia, han llevado a empresas y profesionales a considerarlo como un factor determinante en la atracción y la retención de talento.



“Hays ha abierto diversas líneas de negocio y diversificado su portafolio para resolver todos los temas inherentes a talento humano, evaluación y selección. El tema del trabajo híbrido es, de hecho, planeado de antemano con el cliente para transmitírselo a los candidatos durante las entrevistas para que esté alienado con las expectativas que tienen las organizaciones en ese sentido”, manifiesta Sonia Jaramillo.



Sin embargo, no son solamente las compañías las que escogen a los candidatos; además, por las características de las organizaciones, los profesionales tienen claro en qué tipo de empresa quieren trabajar.



“Nuestra función es hacer el enlace correcto para responder a las expectativas de ambas partes”, declara la Senior Principal Head of Executive de Hays Colombia.



La más reciente “Guía del mercado laboral” de Hays evidencia que el 85% de los profesionales está interesado en trabajar de manera remota, lo que se ha convertido en un gran factor de atracción por parte de las empresas.



“Es claro que la condición de trabajo híbrido es muy importante para que entre el 65 y el 70% de los encuestados decida continuar en su actual empresa o cambie de trabajo”, explica Diana Ríos.



Ambas ejecutivas hacen relevante que las organizaciones están en busca de candidatos con adaptación al cambio y que manifiesten flexibilidad y mente abierta, además de ser propositivos para que le generen valor al negocio.



“Por eso, es fundamental que los profesionales desarrollen habilidades blandas que les permitan responder a lo que el mercado laboral está pidiendo. La invitación es que los candidatos busquen el trabajo de sus sueños. En Hays no solo queremos transformar la industria del reclutamiento. Invertimos en relaciones de por vida que capacitan a las personas y las empresas para tener éxito”, concluye Sonia Jaramillo.