HIBOT - Una plataforma para controlarlo todo

Las redes sociales se han convertido en canales mediante los cuales las empresas pueden entender mejor a sus clientes y consumidores, brindándoles una mejor atención, labor que conlleva la total resolución de sus inquietudes. Sin embargo, cuando las personas comienzan a contactar a las empresas a través de esos medios digitales, es necesario implementar una solución que les ayude a las organizaciones a gestionar todas esas interacciones.

En general, para las compañías resulta poco práctico y muy costoso contar con diversos equipos de agentes de servicio que atiendan chat de usuarios por WhatsApp, por ejemplo, sin una correcta disposición tecnológica que convierta esta aplicación en un canal con verdadero sentido corporativo.



Sofka, firma experta en desarrollo de software, aseguramiento de calidad a través de la automatización de pruebas, modelamiento y procesos, presenta una plataforma multiagente llamada HiBot que permite incluir herramientas de mensajería, como WhatsApp, Facebook Messenger, e Instagram, a la estrategia de comunicación omnicanal de cualquier compañía, no importa su core de negocios o tamaño, integrando a agentes humanos y Chatbots.



“HiBot balancea las cargas de atención entre los diferentes agentes, asegurando la atención efectiva de un volumen importante de clientes sin sobrecargas de trabajo que arruinan la experiencia del usuario”, afirma Ignacio Villa, director de estrategias de Sofka.



Con esta solución, ya no se requiere que cada agente de servicio tenga un teléfono celular físico con un número para cada uno, sino que todo se centraliza en una sola herramienta.



Pero hay más con esta plataforma.



“En todas las estrategias de Transformación Digital aparecen los Bots o Chatbots, además de la Inteligencia Artificial, como herramientas para lograrlo. Sin embargo, esto es solo una parte. Si bien la automatización nos permite lograr economía de escala, existen escenarios en los que debemos incluir humanos en la comunicación”, agrega Villa.



Solución en la Nube



Cuando las personas usan WhatsApp, Facebook Messenger o Instagram para contactarse con las empresas, HiBot se encarga de administrar esas comunicaciones, concentrándolas y redirigiéndolas a los canales de chat atendidos por los asesores.



“Los Chatbots son verdaderamente fiables cuando se trata de consultas estándar y automatizables, como consulta de saldo en los bancos, bloqueo de una tarjeta de crédito o agendamiento de citas. Por eso, cualquier cosa que se salga del contexto en el cual fue programado el robot hace necesaria la intervención de un agente humano para que la experiencia del cliente sea excelente, Ese híbrido es posible con HiBot”, asegura Villa.



La plataforma se encuentra en la Nube y las empresas no requieren descargar ningún tipo de software para comenzar a emplearla, ya que se trata de un aplicativo que permite, incluso, que los asesores puedan trabajar de manera remota, sin consumir recursos de la empresa, ni poner en riesgo la seguridad informática de la misma.



Para un correcto uso y el mejor aprovechamiento de esta solución, Sofka les ofrece un demo, brinda capacitaciones y adelanta consultoría para que puedan aplicarla a sus necesidades de comunicación e interacción en WhatsApp.



Más beneficios en una solución



Las ventajas que les ofrece HiBot a las compañías incluyen:



- La posibilidad de gestionar diversos canales en una sola plataforma con el mismo grupo de agentes, balanceando el número de interacciones entre todo el equipo y asegurando que los agentes tengan la misma carga de trabajo.



- Permite conectarse tanto a WhatsApp personas como a WhatsApp for Business. Esto es muy importante cuando la empresa desea crear anuncios de clic a WhatsApp en Facebook, ya que esta red social exige a las empresas contar con la versión para negocios.



- Las personas interactúan tanto con personas como con Chatbots. “Creemos que los Chatbots se quedan cortos en determinados tipos de diálogos y que las personas solas no pueden ser eficientes con grandes volúmenes de comunicación. El mix de HiBot trae grandes beneficios en este sentido para las empresas”, afirma el director de estrategias de Sofka.



- Posibilita la evaluación de las conversaciones y el seguimiento de los servicios para reconocer tendencias de consumo, necesidades de atención y tipo de interacciones, lo que les permite a las organizaciones crear estrategias de negocio y conocer mejor a sus clientes, obteniendo una data relevante para su desempeño futuro.



-Al permitir medir y auditar las interacciones por redes de mensajería, hace que estos canales se puedan convertir en en medios oficiales de la compañía.



- Permite a los supervisores y administradores monitorear en tiempo real el estado de cada uno de los canales, agentes y campañas.

Página web: www.hibotchat.com