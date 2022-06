La hostelería y el ‘retail’ de Colombia demandan soluciones completas

Los sectores de hostelería y ‘retail’ de nuestro país se enfrentan al reto de satisfacer las nuevas necesidades del mercado relacionadas con compras, pagos y atención. Aunque en el mercado existen aplicaciones que responden de manera puntual a uno solo de esos requerimientos, HioPOS abarca todos los procesos de las empresas que forman parte de esas industrias.

Ana Puerta, directora comercial de HioPOS, explica: “No se trata simplemente de un punto de venta, sino que es un conjunto de aplicaciones diseñadas para cumplir con las necesidades de cualquier tipo de negocio en función de su tamaño, del nicho vertical y de requerimientos concretos como movilidad, comercio electrónico, dispositivos de autoservicio, ERP o CRM”.



Para el sector de hostelería se ofrecen soluciones de punto de venta, aplicaciones que hacen solamente pedidos ‘online’, reservas o estadísticas. Esto implica, sin embargo, que todos los negocios deban integrar las diferentes modalidades de venta, lo que supone una dificultad agregada a la labor propia de los negocios.



“HioPOS incluye un completo portafolio de contenidos de soluciones que trabajan con una sola base de datos, por lo que el gerente, el empresario o el director de operaciones puede tener toda la información relacionada con su empresa en tiempo real”, agrega la ejecutiva.



La compañía fue creada en 1985 en España y hoy está presente en 70 países, aproximadamente. HioPOS fue, en su momento, pionera en la creación de puntos de venta táctiles y, a partir de ese momento, ha implementado diversas innovaciones que le permitieron desarrollar soluciones dirigidas a empresas y miembros de los sectores de hostelería y ‘retail’



“Nuestro recorrido en el mercado ha incluido la adopción de la tecnología vigente en cada momento y hace trece años comenzamos con nuestro proyecto Cloud, un paso muy importante para garantizar la seguridad y la total conectividad de las empresas, permitiéndoles disponer de información de todos sus restaurantes o locales en tiempo real”, explica Ana Puerta.



Entre otras características, HioPOS es escalable y permite trabajar con varios puntos de venta. Además, funciona con y sin Internet, ofrece actualizaciones gratuitas, brinda almacenamiento seguro en la Nube de la información de los negocios y permite configurar cada punto de venta por zona e idioma con solo un clic.



Soluciones con mejor experiencia



HioPOS ya cuenta en Colombia con clientes que han implementado la solución y presentó en su convención Internacional el pasado 16 y 17 de mayo, en el Club Intercontinental de Medellín, las novedades para los sectores de hostelería y ‘retail’ de nuestro país.



Allí se les dieron a conocer a los 300 asistentes, entre otras nuevas soluciones, la gestión en el punto de venta, la gestión de reservas ‘online’ según las necesidades del cliente, estadísticas, pedidos a la mesa, pagos desde la mesa, e implementaciones para kioskos o puntos de venta desatendidos con toda la información de los productos.



“Así mismo, presentamos cómo hacer una gestión inteligente en la cocina mediante pantallas que permiten organizar los platos a preparar y permiten controlar todos los tiempos. De esta manera es posible hacer un análisis completo desde el pedido hasta el pago, incluyendo la preparación y el servicio, para mejorar todos los procesos de la venta”, comenta la ejecutiva de HioPOS.



Y agrega: “Con respecto al ‘retail’, el cliente debe tener la posibilidad de efectuar pedidos desde su ‘smartphone’, la ‘web’ o kioskos desatendidos. Por eso, las soluciones que presentamos en Colombia fueron tan bien recibidas”.



Esto conlleva grandes beneficios para los consumidores finales. En primer lugar, cuentan con información completa disponible, como la carta del restaurante, los alérgenos, los ingredientes, las sugerencias del día y las imágenes de los platos, entre otros aspectos, y reciben ofertas personalizadas.



En centros turísticos o de negocios, por ejemplo, el consumidor puede ver toda esa información en su idioma y no depende de que la persona que atiende el pedido lo hable o no.



También, puede efectuar el pago con tarjeta desde un kiosko, sin necesidad de esperar a que el mesero le traiga la cuenta, la revise y la pague.



“Todos los tiempos de servicio se acortan. La persona no tiene que hacer fila para realizar el pedido y los tiempos de preparación y atención se agilizan, lo que hace que la experiencia del cliente mejore”, destaca Ana Puertas.



La usabilidad es muy fácil para el mesero, el departamento de compras, el chef y el usuario final debido a que HIPOS cuenta con una curva de aprendizaje muy rápida y es indicada para todo tipo de establecimientos.



Metas en el mercado local



La ejecutiva de HioPOS destaca que, sin duda, Colombia es un país con marcas líderes en los sectores de hostelería y ‘retail’, por lo que una solución como HioPOS permite dar respuesta a las necesidades concretas en punto de venta y a las exigencias de la omnicanalidad.



“Todos los establecimientos de hostelería deberán adaptarse a esta nueva manera de trabajar y, para eso, les entregamos una solución completa que, insisto, permite que los centros de decisión de las empresas de ambas industrias puedan ver en tiempo real lo que está sucediendo en cada uno de sus establecimientos”, destaca la directora comercial.



Las expectativas de crecimiento de la empresa en Colombia son las mejores, con base en la recepción de los asistentes a la convención en Medellín. “Tenemos un producto solvente y que ha tenido una buena acogida en los países en los que hacemos. Eso nos da confianza para lo que viene”, puntualiza la ejecutiva.



Para más información de los beneficios de HioPOS puede acceder al siguiente video:



Fourgen Fourgen

Si quiere conocer más sobre el portafolio de soluciones de la plataforma, ingrese aquí.