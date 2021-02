Holcim lanza ECO Etiquetas sobre la reducción de CO2 de sus productos

Holcim (Colombia) empieza el 2021 con paso firme hacia la construcción sostenible. Así lo evidencia la introducción de las ECO Etiquetas en los empaques de cemento Holcim Boyacá Súper Fuerte y Holcim Maestro, brindando a través de ellas, información sobre la reducción de C02, conectándolos a su campaña ‘Dale una mano al planeta’, en pro de productos sostenibles en el mercado colombiano, pero también reafirmando el compromiso de emisiones NET Zero de su casa matriz LafargeHolcim, firmado en septiembre de 2020, como parte de la ‘Ambición empresarial por 1,5°C’ del Pacto Global de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera empresa global de materiales de la construcción en hacerlo, con objetivos intermedios para 2030, validados por la Science Based Targets (SBTi).

Es el primero de muchos más proyectos que desarrollará Holcim en este 2021 con miras a impulsar la construcción sostenible en el país y reducir sustancialmente su huella de carbono.



Las ECO Etiquetas se convierten además en una autodeclaración de lo que ya viene haciendo la compañía desde su producción para reducir las emisiones de CO2. Por eso, para el caso del cemento Boyacá Súper Fuerte, que hoy es el de mayor demanda local en el mercado colombiano, esta etiqueta le mostrará al consumidor que la reducción de CO2 equivale a un 40 por ciento y para el caso del Cemento Maestro para la mampostería, la disminución alcanza el 50 por ciento, respecto a un cemento OPC.



“Es un paso más en nuestro camino hacia el Net Zero y la construcción sostenible, comprometiendo a toda la cadena de valor. Las ECO Etiquetas se vuelven un aporte que permitirá que nuestros clientes también le den una mano al planeta, al usar o distribuir los productos que han sido pensados no solo en su calidad y rendimiento, sino en asegurar un futuro para las presentes y futuras generaciones”, asegura Marco Maccarelli, presidente ejecutivo de Holcim (Colombia).



Según Maccarelli, las ECO Etiquetas están disponibles en los empaques del cemento Holcim Boyacá Súper Fuerte a partir de febrero de 2021 y se encuentran en todas las ferreterías y ventas de materiales de construcción a nivel nacional.



presidente ejecutivo de Holcim Colombia. Holcim Colombia.

Un Compromiso Sostenible



LafargeHolcim, líder en el mercado de materiales de construcción a nivel global, está reinventando la forma en que el mundo se construye hoy, para hacerlo más ecológico, con soluciones circulares y bajas en carbono.



Esto, en el marco de una acelerada demanda global de materiales de construcción, presionada por el aumento de la población mundial y el incremento de la urbanización, donde se requieren soluciones para construir de manera sostenible, lo que implica que deben funcionar para las personas y para el planeta.

LafargeHolcim se convirtió en la primera empresa global de soluciones de construcción en firmar la ‘Ambición Empresarial por 1.5°C’, con objetivos intermedios aprobados por el Science Based Targets initiative (SBTi) y alineados con una hoja de ruta para la neutralidad en carbono (Net Zero).



Los objetivos contemplan para el 2030, una aceleración en la reducción de emisiones de CO2 por encima del 20 por ciento y en asocio con SBTi, la casa matriz de Holcim (Colombia) está mirando más allá de 2030, para apoyar el desarrollo de los primeros objetivos climáticos para un futuro de 1,5 ° C en el sector del cemento.



Por eso los siguientes desarrollos que se generarán en Colombia en pro de la construcción sostenible y del NET Zero, están inspirados en ese enfoque holístico de su casa matriz, que incluye desde dar forma a las plantas del mañana con automatización e inteligencia artificial, hasta acelerar soluciones ecológicas como el concreto ecológico ECOPact, que ya fue lanzado en el país, a finales del 2020.



Un compromiso evidenciable que hoy acompañará como un sello estas ECO Etiquetas que no solo son el reflejo de lo que se está haciendo desde el mismo momento de la concepción de los productos, sino que se traslada a la vida útil de las obras y permite a todos los usuarios de estos desarrollos, ser parte activa de una construcción más sostenible y el compromiso por el cuidado del planeta.



Para más información consultar en www.holcim.com.co