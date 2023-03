Desaceleración, el tema de portada de la Revista Banca & Economía

La desaceleración económica y las tan comentadas reformas pensional y al sistema de salud son algunos de los asuntos más importantes a los que se enfrenta Colombia durante este año. Todos necesitamos entenderlos bien para saber realmente en qué consisten, cómo debemos prepararnos y qué repercusiones tendrán en nuestro bolsillo, en particular, y en nuestra vida y bienestar, en general.

Por eso, la actual edición trimestral de la Revista Banca & Economía, elaborada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y PORTAFOLIO, trata en profundidad estos temas y se convierte en una guía indispensable para dejar las especulaciones a un lado y saber exactamente en qué consisten.



Con respecto a la desaceleración económica, en su tema de portada, la publicación da luces acerca de lo que se espera a lo largo de 2023 a escala global, cómo afectara nuestra economía, sus antecedentes y qué debemos esperar durante los próximos meses.



Entre otros datos, la Revista Banca & Economía destaca que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado un crecimiento del 2,9% para la economía en todo el planeta, lo que significa un descenso de 3,4 puntos porcentuales.



Por otra parte, y en lo que respecta a Latinoamérica y el Caribe, el FMI ha señalado que el crecimiento regional que se espera será de, aproximadamente, el 1,8%, con algunos para destacar como los de Venezuela y Paraguay.



En lo que respecta a Colombia, desde el Ministerio de Hacienda se prevé un crecimiento del 1,3% como resultado de unas condiciones financieras más restrictivas, la alta inflación y el menor crecimiento de los socios comerciales del país.



Voces especializadas en economía señalan que el gasto público será clave en el crecimiento que pueda presentar este año nuestro país debido, especialmente, al aumento del presupuesto social y a la inversión pública que se vaya a efectuar en las regiones.



Con todo, el tejido empresarial de Colombia espera que la economía presenta crecimientos por encima de las estimaciones, aunque entidades como el Banco de la República y diversos centros de estudios ponen freno con sus cifras a esas voces optimistas.



Una metamorfosis que inquieta al país



Otro de los asuntos que mayor atención tiene para los colombianos y que encuentra tanto fervientes detractores como grandes defensores es la reforma a la salud.



En su sección “Panorama”, la Revista Banca & Economía analiza los reparos que existen a la propuesta gubernamental dados a conocer públicamente por ACEMI, el gremio que reúne las diez Entidades Promotoras de Salud (EPS) más importantes del régimen contributivo, con respecto a la armonización de su operación durante la transición y la evolución que les marcará el nuevo régimen.



Las inquietudes también han sido generadas por la propuesta del Gobierno de hacer que todos los miembros de los hogares colombianos pertenezcan a una misma EPS y que la cobertura y el aseguramiento en zonas en las que no haya presencia de Entidades Promotoras de Salud recaiga en Nueva EPS.



Para ACEMI, la propuesta también fragmenta las funciones de las EPS al dividirlas en diferentes entidades, algo que, lejos de garantizar una prestación más oportuna de los colombianos, podría resultar en un caos que haga colapsar el sistema.



A esa voz se suma la de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, que asegura que el proyecto no construye sobre las bases ya establecidas en salud, sino que destruye lo alcanzado en más de 70 años de seguridad social en salud en nuestro país.



Con más datos, opiniones y comentarios de reconocidos personajes del sector de la salud, la Revista Banca & Economía desarrolla todo este debate para darnos una perspectiva más amplia acerca de lo que la reforma podría significar para cada colombiano.



Un asunto con mucho más fondo



En sus secciones “Análisis” y “Controversia, la revista de Asobancaria y PORTAFOLIO, se advierte acerca del riesgo que supondría la reforma pensional para el mercado de capitales, en especial la deuda pública.



La propuesta del Gobierno de que los regímenes de Colpensiones y los fondos privados (AFP) se complementen, obligando a más del 90% de los afiliados a estos últimos pasen a manos de la entidad estatal, tendría una significativa afectación para el financiamiento del Ejecutivo.



A eso habría que agregar un más que eventual impacto en el sector de la vivienda y el otorgamiento de créditos para la compra de casa o apartamento.



Sin embargo, Asofondos, que representa a las cuatro AFP que operan en Colombia, no desconoce la necesidad de reforzar el actual sistema de protección a la vejez, que es uno de los puntos destacados de la reforma del presidente Gustavo Petro.



Este debate es enriquecido en la publicación con los conceptos de Ricardo Bonilla, presidente de Findeter, y Anwar Rodríguez, vicepresidente de ANIF, quienes manifiestan por qué están a favor o en contra de la reforma, una discusión que enriquece el debate público y le dan más piso a la opinión de los colombianos.



Además, la actual edición de la Revista Banca & Economía incluye el análisis de la situación del sector agrícola durante este año, una entrevista con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), una investigación especial acerca de las oportunidades del leasing para el sector empresarial, la reforma laboral, un artículo especial relacionado con las remesas y las columnas del profesor Carlos Gustavo Cano, ex codirector del Banco de la República, Ximena Cadena, subdirectora de Fedesarrollo, y Diego Muñoz.