Human BPO, el aliado estratégico de las empresas

Hoy en día, hablar de atraer y seleccionar el mejor talento para las empresas puede parecer todo un reto debido a la variedad generacional, el auge del trabajo flexible, la necesidad de 'power skills' que buscan las empresas y las condiciones disruptivas que buscan los candidatos.

Es por eso, que esta labor hay que dejarla en manos de expertos, con altas competencias profesionales y con el apoyo tecnológico que hoy exige el medio; donde se logre la búsqueda, la atracción, la selección y la retención del mejor talento.



Su historia…



A raíz de esto, en el 2015 y después de trabajar para grandes compañías colombianas, dos profesionales: Fundadora-CEO Luisa Fda. Montoya Bernal, psicóloga y especialista en gerencia de desarrollo organizacional y CO-Fundadora -CFO Catalina Bernal Sendoya, psicóloga y magíster en gestión humana y desarrollo organizacional; esposas, madres, soñadoras y obstinadas, salen de su zona de confort y deciden formalizar su proyecto de vida y llevarlo a la realidad. “Human BPO” hoy es reconocida por importantes empresas nacionales e internacionales, que confían en su talento y profesionalismo para el desarrollo de sus procesos organizacionales.



Por eso, la esencia de esta marca radica en la diversidad, la confianza, la ética y sobre todo en la empatía de sentir la realidad del negocio para poder darle la vuelta al servicio que se ofrece, contribuyendo al desarrollo de los clientes, candidatos y aliados estratégicos a partir del desarrollo de soluciones a la medida.



Su reto más grande

​

El camino no ha sido fácil, pues en el auge de crecimiento y cuando todo se veía de mil colores, llegó el año 2020 (pandemia), uno de los retos más grandes por los que han tenido que atravesar, así como millones de empresas alrededor del mundo, donde tuvieron que cerrar sus oficinas y reducir al máximo sus gastos fijos, Human BPO conservando y fortaleciendo la relación con sus clientes y desarrollando labores sociales que contribuyeron a generar esperanza y apoyo para miles de profesionales que perdieron sus empleos durante ese año, logró mantenerse y sobrevivir durante ese momento.



Detrás de todo esto, quedó un gran aprendizaje, no solo se volvieron más resilientes, sino que también, aprendieron a hacer sus labores con mayor eficiencia, garantizando la calidad, rapidez y cumplimiento en un mundo donde primaba la virtualidad.



El reto, más allá de cerrar sus oficinas y pasar a trabajar 'homeoffice', era mantenerse vigentes, encontrar talentos excepcionales a través de las pantallas, pero a raíz de sus buenas prácticas, lograron hacer sus procesos de selección muy eficientes de manera virtual, tanto así, que las personas que reclutaron, se han convertido en talentos esenciales para las organizaciones que las contrataron.



¿Cómo llegan a ser el aliado estratégico de las empresas?



Actualmente, Luisa y Catalina cuentan con un equipo de trabajo conformado por mujeres que a través de la pasión, la orientación al resultado y la flexibilidad han logrado ser el principal socio estratégico para miles de empresas en Colombia y en el exterior, brindando soluciones de gestión en procesos de talento humano.



Por esta razón, sus soluciones son altamente efectivas, pues se involucran con el negocio o la empresa, llegan a conocer a fondo la cultura, el entorno, el ADN, el estilo de liderazgo y gerencial; y esto les permite, no solo, encontrar el o la candidato(a) con todos los requisitos en cuestión de experiencia, sino también, una persona que encaje a la perfección con la cultura organizacional, alguien que realmente pueda hacer la diferencia y esté alineado con el core de la organización.



Hoy, Luisa y Catalina sueñan con seguir expandiéndose no solo en Colombia sino en otros países, pues quieren seguir conectando propósitos para cumplir sueños.



Visítenos en: https://humanbpo.com/