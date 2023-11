Hyatt Inclusive Collection: el socio para desarrollar resorts de lujo

En un contexto marcado por la desaceleración económica, en el tercer trimestre del 2023 el PIB de Alojamiento y servicios de comida fue de $10,5 billones, mientras que en el mismo periodo de 2022 fue de $11 billones, lo que implica tan solo una caída de 4,5% en el año corrido. Así lo afirman cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Dane e indican que para los primeros nueve meses de 2023, a comparación del mismo periodo de 2022, la disminución fue de 2,2%.

Es por ello que, en el competitivo mundo de la hotelería de lujo, encontrar un socio adecuado para el desarrollo de proyectos de ‘resorts’ todo incluido puede ser un desafío. Sin embargo, Hyatt Inclusive Collection ha demostrado ser el aliado ideal para aquellos inversores y desarrolladores que aspiran a crear destinos turísticos de primer nivel.



De acuerdo con Javier Coll, presidente del grupo de desarrollo de negocios globales e innovación de Inclusive Collection - Part of World of Hyatt, “siempre estamos buscando las oportunidades adecuadas para expandir cuidadosamente la presencia de Inclusive Collection en destinos existentes, así como en nuevos mercados. Actualmente tenemos diez aperturas de resorts planificadas para 2024, y cada una de las marcas de Inclusive Collection tiene un potencial de crecimiento increíble. De cara al futuro, en los próximos diez a quince años, destinos como Oriente Medio y Asia Pacífico representarán ubicaciones viables para complejos turísticos con todo incluido”.



Hyatt Inclusive Collection Hyatt Inclusive Collection

Con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, Hyatt Inclusive Collection se ha convertido en una marca reconocida a nivel global, ofreciendo a sus huéspedes experiencias inigualables y servicios excepcionales.



“Otro claro diferenciador clave es nuestra extensa red de distribución y programas de lealtad complementarios, Tour Operadores y agencias online que la competencia no tiene, World of Hyatt y Unlimited Vacation Club, que combinados abarcan más de 30 millones de miembros y por supuesto un creciente negocio directo. Estos temas son claves a la hora de elegir a un operador. Muchos inversores fallan al hacer su ‘due dilligence’ y no entienden bien el valor de esta diferenciación”, expresó el vocero.



Hyatt Inclusive Collection Hyatt Inclusive Collection

La oportunidad de inversión que está buscando

La promesa de Hyatt Inclusive Collection radica en que son lo suficientemente grandes como para ofrecer una cartera global, pero lo suficientemente ágiles como para centrarse en las áreas más importantes: fomentar relaciones, impulsar los ingresos principales y crear más oportunidades de crecimiento.



“A diferencia de la competencia, ofrecemos libertad y flexibilidad dentro de un marco, lo que permite a los propietarios tomar decisiones que son exclusivas de las demandas específicas de su mercado”, manifestó Coll.



Lo que distingue a Hyatt Inclusive Collection de otros competidores en el mercado es su compromiso con la excelencia y la innovación. “Ofrecemos interesantes oportunidades de inversión en las categorías EP y todo incluido, con rendimientos confiables incluso en tiempos económicos difíciles. Unir fuerzas con Hyatt significa trabajar con un equipo comprometido a cocrear un futuro próspero y establecer el estándar de oro en la industria hotelera. Hyatt es la opción para los propietarios que buscan un equipo colaborativo que ofrezca retornos continuos de la inversión y propiedad de propiedades de lujo de clase mundial que atraigan a huéspedes más exigentes”, aclaró el presidente.



Hyatt Inclusive Collection cuenta con una amplia gama de servicios personalizados que se adaptan a los diferentes requisitos de cada proyecto. brinda un acompañamiento integral durante todo el proceso, Desde asesoramiento en la selección del destino más adecuado, diseño y arquitectura de vanguardia, hasta la gestión de operaciones y comercialización de los resorts. Siendo la selección del destino un punto crucial en el cual la compañía dedica el tiempo y esfuerzos necesarios.



“Vale la pena recalcar que, dentro de los países donde actualmente está implantada el Inclusive Collection, como México, República Dominicana, España, Grecia, Bulgaria y Portugal, existen destinos destacables capaces de albergar una o más de las diez marcas. Por ejemplo, el Caribe mexicano ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo para el desarrollo turístico debido a factores como terrenos disponibles para construcción y conversiones, fácil acceso desde las principales ciudades del mundo, playas vírgenes, atracciones históricas y naturales y un clima favorable durante todo el año”, agrego Coll.



En conclusión, la compañía pone a disposición de sus socios su amplia red de contactos y relaciones con proveedores y asociados clave en la industria. Esto permite acceder a los mejores recursos disponibles y contribuye a la viabilidad y éxito del proyecto, proporcionando un crecimiento sostenido y un modelo de negocio integrado de principio a fin.